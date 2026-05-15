За поцелуи с Зеленским придется платить. Итоги коррупционного коллапса в Киеве
Европейским лидерам, которые годами пожимали руку и позировали на фото с Владимиром Зеленским, предстоит "очень больно ответить" за свои "преступные поцелуи". Такое мнение 15 мая выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя разрастающийся коррупционный скандал вокруг главы киевского режима и его ближайшего окружения
13:15 15.05.2026
 
Европейским лидерам, которые годами пожимали руку и позировали на фото с Владимиром Зеленским, предстоит "очень больно ответить" за свои "преступные поцелуи". Такое мнение 15 мая выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя разрастающийся коррупционный скандал вокруг главы киевского режима и его ближайшего окружения
По словам сенатора, наиболее сокрушительным ударом по "объединенной Европе" станет неизбежный, с его точки зрения, коррупционный крах украинского лидера. Косачев с нескрываемым сарказмом представил реакцию западных политиков, когда выяснится, что они имели дело с "прожженным жуликом".
"Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? — заявил Косачев. — Будут оттягивать до последнего".
Он добавил, что "фото не сотрешь", и исправить свою "сиюминутную глупость, переросшую в геополитический провал", будет уже невозможно.
"Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи", — резюмировал вице-спикер Совфеда.
Тем временем коррупционный скандал в Киеве набирает обороты. Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 дней бывшего главу офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование, ведущееся Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, является продолжением громкой операции "Мидас", в центре которой находится бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич, давно фигурирующий в СМИ как "кошелек президента".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ермака "операцией спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе". "Это даже не вершина айсберга", — подчеркнула дипломат, добавив, что в коррупционную цепочку на Украине вовлечены сам президент, его правительство, депутаты и "западные эмиссары".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле "особо не следят" за делом Ермака, и назвал его вопросом "тех, кто давал киевскому режиму деньги". "Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, — это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги. То есть, чьи деньги разворовали", — заявил Песков.
Тем временем на Западе уже заговорили о том, что Зеленский может оказаться следующим. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсетях: "Правая рука Зеленского только что оказалась за решеткой. Следующий: Зеленский!".
Политологи не исключают, что Зеленский может пожертвовать Ермаком, чтобы сохранить свои позиции. Однако после окончания его президентских полномочий (которые он удерживает с нарушением конституции) против него самого вполне могут быть выдвинуты обвинения.
Ситуацию усугубляют и заявления активистки Дарьи Каленюк, которая в интервью Neue Zürcher Zeitner предупредила, что Зеленский ошибается, рассчитывая на безусловную помощь ЕС. По её словам, Евросоюз не будет закрывать глаза на отсутствие реальных реформ и верховенства права только ради евроинтеграции. Похоже, для тех, кто в Брюсселе "обнимался с жуликом", наступает момент горькой расплаты.
