Буданов* продвигает идею “переговоров под давлением”
Несмотря на продолжающийся конфликт, киевские власти по-прежнему считают возможным дипломатическое урегулирование. Об этом 15 мая пишет журнал The Times со ссылкой на главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова*
2026-05-15T12:52
12:52 15.05.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Несмотря на продолжающийся конфликт, киевские власти по-прежнему считают возможным дипломатическое урегулирование. Об этом 15 мая пишет журнал The Times со ссылкой на главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова*
Буданов* заявил, что участвует в формировании переговорного трека с Россией и использует накопленный опыт разведывательной работы для понимания позиций и “красных линий” другой стороны.
Глава Офиса президента подчеркнул, что переговорный процесс в конце концов приведет к завершению войны.
"Я не обязан никому доверять — я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы являются хорошими, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю... Я верю в переговорный процесс... в его завершение и результат", — сказал он.
В то же время в Москве неоднократно заявляли, что Россия готова к результативным переговорам по Украине. Подробнее об этом – в материале Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
