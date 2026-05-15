Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу

Вопросы отношений официального Минска с Вашингтоном и деятельность протестантов в Белоруссии обсуждалась 15 мая на переговорах в резиденции президента Белоруссии в Минске. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера

В пятницу 15 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма."Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Белоруссии, вы бывали здесь. Вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация. Уверен, знаете, что у нас в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий", - сказал Лукашенко на встрече с американским гостем.Он напомнил баптистскому проповеднику о 850 протестантских общинах в Белоруссии, где также действуют 20 миссий и 5 учебных заведений. "Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено", - сказал Лукашенко, отметив, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания."В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства - это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома - протестантов наших. Я вам должен сказать - добрейшие люди, трудяги неимоверные", - добавил Лукашенко."Руководителем хозяйства, где я был секретарем парткома, был как раз человек вашего вероисповедания. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в США работает у вас, - добавил президент. - Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое понимание и отношение к вашему вероисповеданию. Еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют эту религию".Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь, отметили в пресс--службе президента Белоруссии. "Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимания на Белоруссию. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку", - сказал белорусский лидер.Он также обратил внимание на санкции Запада, несмотря на которые в 2025 году две трети всей гуманитарной помощи в Белоруссию поступило именно из США. Лукашенко также напомнил о визитах в Минск спецпосланника президента США Дональда Трампа - Джона Коула с посланиями и подарками от американского лидера."Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения", - сказал белорусский лидер.В связи с этим он попросил американского гостя об услуге."Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники", - сказал белорусский лидер. Грэм поблагодарил главу постсоветской республики за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусскими протестантами."Спасибо большое. Для меня большая честь встретиться сегодня с Вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога", - заявил Грэм."Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи", - пошутил Александр Лукашенко, отметили в президентской пресс-службе. Грэм пообещал Лукашенко, что помолится за него вместе с другими протестантами. "Завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас как лидера", - заверил Франклин Грэм.В официальном сообщении не назван представитель протестантской конфессии, с которым Лукашенко общался много лет назад. Среди самых известных ранее персон значится Иван Пашкевич - бывший секретарь ЦК Комсомола БССР, впоследствии работавший в структурах СНГ, директор национального филиала МТРК "Мир" в Белоруссии, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь (1997—2000).Пашкевич также был первым заместитель председателя телекомпании "Союз" с офисом в Москве, членом белорусского парламента - Верховного совета XIII созыва и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (новое название парламента после 1996 года) I и II созывов. В прессе Пашкевич также фигурировал как помощник председателя Союза евангелистских христиан-баптистов Белоруссии и главный редактор издаваемой в США русскоязычной газеты "Новое Слово". В 2006 году Пашкевич эмигрировал в США, успев до этого опубликовать ряд интервью с критикой властей Белоруссии и открытое письмо с обвинениями Лукашенко в давлении на протестантов.До этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, как в минском президентском дворце принимали спецпосланника США Коула.

