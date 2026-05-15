Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/propovednik-iz-ssha-poobeschal-pomolitsya-za-lukashenko-kotoryy-peredal-poslanie-trampu-1079026741.html
Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу
Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу - 15.05.2026 Украина.ру
Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу
Вопросы отношений официального Минска с Вашингтоном и деятельность протестантов в Белоруссии обсуждалась 15 мая на переговорах в резиденции президента Белоруссии в Минске. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера
2026-05-15T15:15
2026-05-15T15:15
новости
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
дональд трамп
снг
администрация президента белоруссии
протестанты
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079023813_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_19c72670038ddb69466e94defef63dc2.jpg
В пятницу 15 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма."Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Белоруссии, вы бывали здесь. Вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация. Уверен, знаете, что у нас в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий", - сказал Лукашенко на встрече с американским гостем.Он напомнил баптистскому проповеднику о 850 протестантских общинах в Белоруссии, где также действуют 20 миссий и 5 учебных заведений. "Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено", - сказал Лукашенко, отметив, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания."В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства - это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома - протестантов наших. Я вам должен сказать - добрейшие люди, трудяги неимоверные", - добавил Лукашенко."Руководителем хозяйства, где я был секретарем парткома, был как раз человек вашего вероисповедания. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в США работает у вас, - добавил президент. - Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое понимание и отношение к вашему вероисповеданию. Еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют эту религию".Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь, отметили в пресс--службе президента Белоруссии. "Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимания на Белоруссию. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку", - сказал белорусский лидер.Он также обратил внимание на санкции Запада, несмотря на которые в 2025 году две трети всей гуманитарной помощи в Белоруссию поступило именно из США. Лукашенко также напомнил о визитах в Минск спецпосланника президента США Дональда Трампа - Джона Коула с посланиями и подарками от американского лидера."Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения", - сказал белорусский лидер.В связи с этим он попросил американского гостя об услуге."Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники", - сказал белорусский лидер. Грэм поблагодарил главу постсоветской республики за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусскими протестантами."Спасибо большое. Для меня большая честь встретиться сегодня с Вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога", - заявил Грэм."Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи", - пошутил Александр Лукашенко, отметили в президентской пресс-службе. Грэм пообещал Лукашенко, что помолится за него вместе с другими протестантами. "Завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас как лидера", - заверил Франклин Грэм.В официальном сообщении не назван представитель протестантской конфессии, с которым Лукашенко общался много лет назад. Среди самых известных ранее персон значится Иван Пашкевич - бывший секретарь ЦК Комсомола БССР, впоследствии работавший в структурах СНГ, директор национального филиала МТРК "Мир" в Белоруссии, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь (1997—2000).Пашкевич также был первым заместитель председателя телекомпании "Союз" с офисом в Москве, членом белорусского парламента - Верховного совета XIII созыва и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (новое название парламента после 1996 года) I и II созывов. В прессе Пашкевич также фигурировал как помощник председателя Союза евангелистских христиан-баптистов Белоруссии и главный редактор издаваемой в США русскоязычной газеты "Новое Слово". В 2006 году Пашкевич эмигрировал в США, успев до этого опубликовать ряд интервью с критикой властей Белоруссии и открытое письмо с обвинениями Лукашенко в давлении на протестантов.До этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, как в минском президентском дворце принимали спецпосланника США Коула. Подробности в публикации Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверямиАктуальное интервью: Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на БелоруссиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белоруссия
сша
минск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079023813_148:0:1048:675_1920x0_80_0_0_f02eae95f7670ec29364e07152008ea2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, дональд трамп, снг, администрация президента белоруссии, протестанты, религия, союзное государство, кпсс, комсомол, палата представителей белоруссии
Новости, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, СНГ, Администрация президента Белоруссии, Протестанты, Религия, Союзное государство, КПСС, Комсомол, Палата представителей Белоруссии

Проповедник из США пообещал помолиться за Лукашенко, который передал послание Трампу

15:15 15.05.2026
 
© Фото : пресс-служба президента БелоруссииАлександр Лукашенко 15 мая провел встречу с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма
Александр Лукашенко 15 мая провел встречу с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Читать в
ДзенTelegram
Вопросы отношений официального Минска с Вашингтоном и деятельность протестантов в Белоруссии обсуждалась 15 мая на переговорах в резиденции президента Белоруссии в Минске. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера
В пятницу 15 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
"Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Белоруссии, вы бывали здесь. Вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация. Уверен, знаете, что у нас в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий", - сказал Лукашенко на встрече с американским гостем.
Он напомнил баптистскому проповеднику о 850 протестантских общинах в Белоруссии, где также действуют 20 миссий и 5 учебных заведений.
"Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено", - сказал Лукашенко, отметив, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания.
"В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства - это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома - протестантов наших. Я вам должен сказать - добрейшие люди, трудяги неимоверные", - добавил Лукашенко.
"Руководителем хозяйства, где я был секретарем парткома, был как раз человек вашего вероисповедания. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в США работает у вас, - добавил президент. - Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое понимание и отношение к вашему вероисповеданию. Еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют эту религию".
Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь, отметили в пресс--службе президента Белоруссии.
"Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимания на Белоруссию. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку", - сказал белорусский лидер.
Он также обратил внимание на санкции Запада, несмотря на которые в 2025 году две трети всей гуманитарной помощи в Белоруссию поступило именно из США.
Лукашенко также напомнил о визитах в Минск спецпосланника президента США Дональда Трампа - Джона Коула с посланиями и подарками от американского лидера.
"Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения", - сказал белорусский лидер.
В связи с этим он попросил американского гостя об услуге.
"Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники", - сказал белорусский лидер.
Грэм поблагодарил главу постсоветской республики за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусскими протестантами.
"Спасибо большое. Для меня большая честь встретиться сегодня с Вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога", - заявил Грэм.
"Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи", - пошутил Александр Лукашенко, отметили в президентской пресс-службе.
Грэм пообещал Лукашенко, что помолится за него вместе с другими протестантами.
"Завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас как лидера", - заверил Франклин Грэм.
В официальном сообщении не назван представитель протестантской конфессии, с которым Лукашенко общался много лет назад. Среди самых известных ранее персон значится Иван Пашкевич - бывший секретарь ЦК Комсомола БССР, впоследствии работавший в структурах СНГ, директор национального филиала МТРК "Мир" в Белоруссии, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь (1997—2000).
Пашкевич также был первым заместитель председателя телекомпании "Союз" с офисом в Москве, членом белорусского парламента - Верховного совета XIII созыва и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (новое название парламента после 1996 года) I и II созывов.
В прессе Пашкевич также фигурировал как помощник председателя Союза евангелистских христиан-баптистов Белоруссии и главный редактор издаваемой в США русскоязычной газеты "Новое Слово". В 2006 году Пашкевич эмигрировал в США, успев до этого опубликовать ряд интервью с критикой властей Белоруссии и открытое письмо с обвинениями Лукашенко в давлении на протестантов.
До этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, как в минском президентском дворце принимали спецпосланника США Коула. Подробности в публикации Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями
Актуальное интервью: Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоДональд ТрампСНГАдминистрация президента БелоруссииПротестантыРелигияСоюзное государствоКПССКомсомолПалата представителей Белоруссии
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния