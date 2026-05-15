Неужели арест Ермака сигнал Трампа Зеленскому? Обратный отсчет пошел

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, произошедший на фоне скандального интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, следует рассматривать как завуалированное послание американского президента Дональда Трампа украинскому лидеру. Такое мнение 15 мая высказывает аналитическое издание Strategic Culture

2026-05-15T14:25

По мнению авторов публикации, заявления Мендель появились отнюдь не случайно, а в контексте растущего давления со стороны Соединенных Штатов на киевский режим. Контролируемая утечка компрометирующей информации и синхронные аресты в окружении Зеленского могут быть ничем иным, как сигналом о необходимости смены курса или даже руководства страны.Strategic Culture отмечает, что для Зеленского "обратный отсчет приближается — или, возможно, он уже начался". Аналитики издания видят прямую связь между ужесточением позиции Вашингтона, критическими интервью бывших соратников и реальными правовыми действиями против "человека номер два" в иерархии офиса президента.Напомним, что интервью Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало огромный резонанс. В нем она фактически назвала Зеленского диктатором, стремящимся удержать власть любой ценой. По ее словам, людей отправляют на фронт в качестве наказания за критику режима, а сам украинский лидер открыто восхищался методами работы министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.Эти откровения прозвучали на фоне реального правового удара по ближайшему соратнику Зеленского. Накануне Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Это дело является частью так называемой операции "Мидас", которая также затрагивает бизнес-партнера президента Тимура МиндичаРанее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя разрастающийся коррупционный скандал вокруг главы киевского режима и его ближайшего окружения, заявил, что европейским лидерам, которые годами пожимали руку и позировали на фото с Владимиром Зеленским, предстоит "очень больно ответить" за свои "преступные поцелуи". Подробности в публикации За поцелуи с Зеленским придется платить. Итоги коррупционного коллапса в Киеве.

