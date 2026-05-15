Мошенники массово выдают себя за СБУ и рассылают украинцам фейковые “повестки”
На Украине зафиксирован рост мошеннических схем, в рамках которых злоумышленники представляются сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и других правоохранительных органов. Об этом 15 мая сообщает "РБК-Украина"
По данным источников, основная цель аферистов — запугать граждан вымышленными уголовными делами, включая обвинения в государственной измене или незаконных покупках, и вынудить перевести деньги.
Для усиления давления мошенники отправляют в мессенджеры поддельные “повестки” о вызове на допрос, оформленные под официальные документы. Далее жертвам предлагают “решить вопрос” за деньги — якобы для проверки или во избежание уголовной ответственности.
