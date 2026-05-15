"Поляки дрались как черти": что послужило поводом для кровавого переворота Пилсудского
После переворота сейм избрал Юзефа Пилсудского президентом, но тот отказался и посадил в президентское кресло своего приятеля-химика. О том, почему установившийся в Польше режим называли "фашистским" и как Сталин отчитал польских коммунистов за поддержку маршала пишет в статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
2026-05-15T17:31
Описывая политическую ситуацию в Польше накануне майского переворота 1926 года, Дмитриев отмечает: большинство в сейме было за правыми партиями, которые собирались менять конституцию в свою пользу. Это не входило в планы Пилсудского — левого политика, одного из основателей Польской партии социалистов.
Рассказывая о непосредственном поводе для переворота, автор приводит слова премьер-министра Винцента Витоса. Тот дал интервью, в котором говорил: "Пусть же, наконец, маршал Пилсудский выйдет из укрытия, пусть создаст правительство" .
Пилсудский ответил в своей газете, назвав правительство ворами, а премьера — разбойником. После этого тираж газеты конфисковали.
Как пишет Дмитриев, 12 мая 1926 года Пилсудский прибыл в местечко Рембертов, где находились верные ему войска, и отдал приказ занять мосты через Вислу. На одном из мостов он встретился с президентом Станиславом Войцеховским. "Вы нарушаете конституцию", — бросил тот, на что Пилсудский выругался и ушёл.
Приводя свидетельства очевидца, Дмитриев цитирует ироничный отчёт полпреда СССР Петра Войкова: "Должен сказать, что поляки дрались хорошо. Дрались как черти" .
Решающую роль сыграли левые: социалисты объявили всеобщую забастовку и контролировали профсоюз железнодорожников — эшелоны с правительственными войсками из Познани не попали в столицу. К вечеру 14 мая всё было окончено. Погибли 379 человек, из них 167 гражданских.
