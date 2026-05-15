Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах

Европейцы уже один раз участвовали в Минских соглашениях, и чем это закончилось — известно всему миру. Чтобы не повторять эту историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-05-15T05:15

Журналист спросил эксперта, чего ожидать от сессии Евросоюза 15 мая. Бардин ответил, что вряд ли там будут обсуждаться такие специфические вопросы. "Скорее в повестку войдут темы о необходимости и способах участия Европы в переговорном процессе. Страны обсудят формат участия ЕС — вопрос, по которому у них до сих пор нет ясности: кто будет представлять европейцев, на каком основании и будет ли у него мандат?" — заявил собеседник издания.Затем эксперт напомнил о негативном опыте. "Нельзя забывать, что европейцы уже один раз поучаствовали в Минских соглашениях. Что из этого получилось – известно всему миру. Чтобы не повторять историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс", — сказал Бардин.По его мнению, конструктивной позиции, направленной на реальное урегулирование, со стороны Евросоюза не наблюдалось. Когда ЕС пересмотрит свой базовый подход, тогда и отношение можно будет менять, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп вышибает Зеленского. Максим Бардин о "грязных гривнах" Ермака и переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Почему фигура Герхарда Шредера не спасет отношения Брюсселя с Москвой, а украинцы не пойдут на Майдан против киевского режима? Об этом в материале Анны Черкасовой "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.

