Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/inache-poluchim-novyy-minsk-bardin-o-tom-pochemu-nuzhno-ogranichit-uchastie-es-v-peregovorakh-1078954806.html
Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах
Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах - 15.05.2026 Украина.ру
Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах
Европейцы уже один раз участвовали в Минских соглашениях, и чем это закончилось — известно всему миру. Чтобы не повторять эту историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-05-15T05:15
2026-05-15T05:15
новости
европа
украина
ес
украина.ру
дональд трамп
переговоры
новости переговоров
итоги переговоров
чем закончились переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/32/1033413216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_6f5e4b80e78cb1fd4b19e3b4aba623dc.jpg
Журналист спросил эксперта, чего ожидать от сессии Евросоюза 15 мая. Бардин ответил, что вряд ли там будут обсуждаться такие специфические вопросы. "Скорее в повестку войдут темы о необходимости и способах участия Европы в переговорном процессе. Страны обсудят формат участия ЕС — вопрос, по которому у них до сих пор нет ясности: кто будет представлять европейцев, на каком основании и будет ли у него мандат?" — заявил собеседник издания.Затем эксперт напомнил о негативном опыте. "Нельзя забывать, что европейцы уже один раз поучаствовали в Минских соглашениях. Что из этого получилось – известно всему миру. Чтобы не повторять историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс", — сказал Бардин.По его мнению, конструктивной позиции, направленной на реальное урегулирование, со стороны Евросоюза не наблюдалось. Когда ЕС пересмотрит свой базовый подход, тогда и отношение можно будет менять, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп вышибает Зеленского. Максим Бардин о "грязных гривнах" Ермака и переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Почему фигура Герхарда Шредера не спасет отношения Брюсселя с Москвой, а украинцы не пойдут на Майдан против киевского режима? Об этом в материале Анны Черкасовой "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/32/1033413216_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_21714c3313a1635a8e72a77b3433eeda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, ес, украина.ру, дональд трамп, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, главные новости, главное, срочно, евросоюз, новости о переговорах россии и украины, минские соглашения
Новости, Европа, Украина, ЕС, Украина.ру, Дональд Трамп, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, Главные новости, главное, срочно, Евросоюз, новости о переговорах России и Украины, Минские соглашения

Иначе получим "новый Минск": Бардин о том, почему нужно ограничить участие ЕС в переговорах

05:15 15.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейцы уже один раз участвовали в Минских соглашениях, и чем это закончилось — известно всему миру. Чтобы не повторять эту историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Журналист спросил эксперта, чего ожидать от сессии Евросоюза 15 мая. Бардин ответил, что вряд ли там будут обсуждаться такие специфические вопросы.
"Скорее в повестку войдут темы о необходимости и способах участия Европы в переговорном процессе. Страны обсудят формат участия ЕС — вопрос, по которому у них до сих пор нет ясности: кто будет представлять европейцев, на каком основании и будет ли у него мандат?" — заявил собеседник издания.
Затем эксперт напомнил о негативном опыте. "Нельзя забывать, что европейцы уже один раз поучаствовали в Минских соглашениях. Что из этого получилось – известно всему миру. Чтобы не повторять историю, нужно ограничить воздействие Европы на переговорный процесс", — сказал Бардин.
По его мнению, конструктивной позиции, направленной на реальное урегулирование, со стороны Евросоюза не наблюдалось. Когда ЕС пересмотрит свой базовый подход, тогда и отношение можно будет менять, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп вышибает Зеленского. Максим Бардин о "грязных гривнах" Ермака и переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
Почему фигура Герхарда Шредера не спасет отношения Брюсселя с Москвой, а украинцы не пойдут на Майдан против киевского режима? Об этом в материале Анны Черкасовой "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаЕСУкраина.руДональд Трамппереговорыновости переговоровитоги переговоровчем закончились переговорыГлавные новостиглавноесрочноЕвросоюзновости о переговорах России и УкраиныМинские соглашения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния