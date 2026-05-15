"Им нужно политическое шоу": Маркосян про общие цели Европы и Украины на переговорах
Украина обратилась к Европе с просьбой присоединиться к переговорам с Москвой. Однако европейцев и Киев интересует не настоящий мир, а возможность продолжать шумную политическую игру. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Им нужно политическое шоу": Маркосян про общие цели Европы и Украины на переговорах

Украина обратилась к Европе с просьбой присоединиться к переговорам с Москвой. Однако европейцев и Киев интересует не настоящий мир, а возможность продолжать шумную политическую игру. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
По словам Маркосян, у активизации переговорной темы есть несколько причин. "Отношения между США и Украиной уже какое-то время находятся в формате прямых указаний и, если Украина их не исполняет, то начинает испытывать трудности медийного уровня", — заявила эксперт.
Она также отметила ухудшение отношений между США и Европой. "Америка не собирается их улучшать в ущерб своим интересам. Соединенные Штаты будут это использовать, что подтверждает вывод американских войск из Германии", — пояснила обозреватель.
Публицист подчеркнула, что остановка боевых действий невыгодна ни Евросоюзу, ни Киеву. Если бои остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике и лишится своей значимости — ее движение на обочину ускорится, добавила Маркосян.
"Поэтому цели Европы и Украины совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры — это возможность оживить тему, хотя их результат очевиден уже сейчас", — констатировала собеседница издания.
Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
В США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией. Об этом — в интервью Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой.
