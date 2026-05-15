Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/ekspert-iran-nastaivaet-chtoby-ssha-ushli-ostavili-kontrol-nad-ormuzom-i-zaplatili-reparatsii-1078979692.html
Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации
Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации - 15.05.2026 Украина.ру
Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации
США используют силовое давление, но в противостоянии с Ираном получают не выгоды, а проблемы. Иран жестко настаивает, чтобы американцы ушли, оставили контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-05-15T04:15
2026-05-15T04:15
новости
иран
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
ближний восток
война на ближнем востоке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fdbee58a6fe9fee98216929d12e3fe23.jpg
Журналист спросил эксперта, как поведут себя США в конфликте против Ирана и что это значит для переговоров с Китаем. "И пока США из этого противостояния получают не выгоды, а проблемы", — заявил Богачев.По мнению политолога, Иран жестко настаивает на том, чтобы США ушли, оставили им контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. При этом иранцы не согласны свернуть свою ядерную программу. По словам Богачева, если иранский конфликт затянется надолго, это приведет к энергетической катастрофе не только стран Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Филиппин и Тайваня), которые получают нефтепродукты из Ирана, но и западного мира, а Европа уже перестраивает свою стратегию развития.Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.Также на тему визита Трампа в Китай — в материале "Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
иран
сша
россия
ближний восток
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_6bacb0f92bc9b1f43675c242ad181135.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, война на ближнем востоке, ормуз, репарации, уран, китай, ядерная энергетика, европа
Новости, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Ормуз, репарации, уран, Китай, Ядерная энергетика, Европа

Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации

04:15 15.05.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США используют силовое давление, но в противостоянии с Ираном получают не выгоды, а проблемы. Иран жестко настаивает, чтобы американцы ушли, оставили контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Журналист спросил эксперта, как поведут себя США в конфликте против Ирана и что это значит для переговоров с Китаем. "И пока США из этого противостояния получают не выгоды, а проблемы", — заявил Богачев.
По мнению политолога, Иран жестко настаивает на том, чтобы США ушли, оставили им контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. При этом иранцы не согласны свернуть свою ядерную программу.
"Может быть, они готовы ее приостановить, но не отказаться от нее. И даже на то, чтобы передать России на сохранение свой обогащенный уран, Иран в последнее время дает отказ", — пояснил собеседник издания.
По словам Богачева, если иранский конфликт затянется надолго, это приведет к энергетической катастрофе не только стран Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Филиппин и Тайваня), которые получают нефтепродукты из Ирана, но и западного мира, а Европа уже перестраивает свою стратегию развития.
Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.
Также на тему визита Трампа в Китай — в материале "Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАРоссияДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноеБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеОрмузрепарацииуранКитайЯдерная энергетикаЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния