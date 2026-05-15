Эксперт: Иран настаивает, чтобы США ушли, оставили контроль над Ормузом и заплатили репарации
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
США используют силовое давление, но в противостоянии с Ираном получают не выгоды, а проблемы. Иран жестко настаивает, чтобы американцы ушли, оставили контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Журналист спросил эксперта, как поведут себя США в конфликте против Ирана и что это значит для переговоров с Китаем. "И пока США из этого противостояния получают не выгоды, а проблемы", — заявил Богачев.
По мнению политолога, Иран жестко настаивает на том, чтобы США ушли, оставили им контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. При этом иранцы не согласны свернуть свою ядерную программу.
"Может быть, они готовы ее приостановить, но не отказаться от нее. И даже на то, чтобы передать России на сохранение свой обогащенный уран, Иран в последнее время дает отказ", — пояснил собеседник издания.
По словам Богачева, если иранский конфликт затянется надолго, это приведет к энергетической катастрофе не только стран Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Филиппин и Тайваня), которые получают нефтепродукты из Ирана, но и западного мира, а Европа уже перестраивает свою стратегию развития.
