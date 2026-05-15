В ожидании битвы за Краснополье: эксперт о прорыве ВС РФ в районе Рясного и боях в Сумской области

Российские штурмовые подразделения продвинулись в районе Краснополья Сумской области. Сообщалось о прорыве российских штурмовых групп в район населённого пункта Рясное. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-15T05:00

Отвечая на вопрос о ситуации на Сумском направлении, эксперт отметил серьезное продвижение наших войск. По словам Алехина, наша авиация и дроны создают условия для продвижения штурмовых групп под Краснопольем. Российские подразделения уже прорвались в село Рясное, закрепились там и постепенно расширяют контролируемую зону вокруг него, добавил он.По данным эксперта, украинские источники признают появление российских разведывательных групп на восточных окраинах самого Краснополья. Он также сообщил, что одновременно российские подразделения продолжают вести бои в районе Мирополья, которое было освобождено ранее. Здесь фиксируются локальные контратаки ВСУ, однако они пресекаются огневыми средствами поражения, сообщил Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Скоро начнется битва за Краснополье, которое ВСУ будут удерживать любой ценой" на сайте Украина.ру.Какое место в концепции разгрома ВСУ занимает Харьковский участок фронта — в материале "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.

