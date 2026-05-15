"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока
Отношения между США и Китаем становятся ключевыми в противостоянии Запада и Востока. При этом США делают ставку на силовое давление, а Китай — на экономическую конкуренцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока

Отношения между США и Китаем становятся ключевыми в противостоянии Запада и Востока. При этом США делают ставку на силовое давление, а Китай — на экономическую конкуренцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о причинах противостояния Запада и Востока, эксперт объяснил суть конфликта. "Американо-китайские отношения становятся ключевыми в части проблем, которые возникают в отношениях между Западом (атлантическое сообщество и западные развитые страны) и Востоком (Россия, Китай, Иран, страны Глобального Юга и Латинской Америки)", — уверен Богачев.
Он заявил, что основная причина этого конфликта — глобальная конкуренция на финансовом рынке. По его словам, США используют силовое давление вплоть до вооруженного противостояния, Китай же старается выжидать и находить компромисс со своим оппонентом.
При этом Пекин отвечает на тактику США экономическими мерами, такими как ограничение поставок редкоземов и наращивание экспорта своей продукции в западные страны, пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, ситуация движется к четкому разделению на два лагеря. "Мир расходится на два полюса: США/Запад и Китай со своими сторонниками регионального характера. На переговорах необходимо провести эту линию разграничения и правила этого раскола", — констатировал Богачев.
Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.
Также на тему визита Трампа в Китай — в материале "Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
