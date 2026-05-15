https://ukraina.ru/20260515/mir-raskhoditsya-na-dva-polyusa-politolog-nazval-prichinu-protivostoyaniya-zapada-i-vostoka-1078980456.html
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока - 15.05.2026 Украина.ру
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока
Отношения между США и Китаем становятся ключевыми в противостоянии Запада и Востока. При этом США делают ставку на силовое давление, а Китай — на экономическую конкуренцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-05-15T04:45
2026-05-15T04:45
2026-05-15T04:45
новости
сша
китай
запад
дональд трамп
украина.ру
кнр (китай)
восток
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077756019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c243c7643910c3e0d3bcdfcef7e104b9.jpg
Отвечая на вопрос о причинах противостояния Запада и Востока, эксперт объяснил суть конфликта. "Американо-китайские отношения становятся ключевыми в части проблем, которые возникают в отношениях между Западом (атлантическое сообщество и западные развитые страны) и Востоком (Россия, Китай, Иран, страны Глобального Юга и Латинской Америки)", — уверен Богачев.Он заявил, что основная причина этого конфликта — глобальная конкуренция на финансовом рынке. По его словам, США используют силовое давление вплоть до вооруженного противостояния, Китай же старается выжидать и находить компромисс со своим оппонентом.При этом Пекин отвечает на тактику США экономическими мерами, такими как ограничение поставок редкоземов и наращивание экспорта своей продукции в западные страны, пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, ситуация движется к четкому разделению на два лагеря. "Мир расходится на два полюса: США/Запад и Китай со своими сторонниками регионального характера. На переговорах необходимо провести эту линию разграничения и правила этого раскола", — констатировал Богачев.Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.Также на тему визита Трампа в Китай — в материале "Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
сша
китай
запад
кнр (китай)
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077756019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4bb6607a23088b1aaaefb02e0fb8751.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, запад, дональд трамп, украина.ру, кнр (китай), восток, главные новости, главное, экономика, переговоры, новости переговоров, иран, украина.ру дзен
Новости, США, Китай, Запад, Дональд Трамп, Украина.ру, КНР (Китай), Восток, Главные новости, главное, экономика, переговоры, новости переговоров, Иран, Украина.ру Дзен
"Мир расходится на два полюса": политолог назвал причину противостояния Запада и Востока
Отношения между США и Китаем становятся ключевыми в противостоянии Запада и Востока. При этом США делают ставку на силовое давление, а Китай — на экономическую конкуренцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о причинах противостояния Запада и Востока, эксперт объяснил суть конфликта. "Американо-китайские отношения становятся ключевыми в части проблем, которые возникают в отношениях между Западом (атлантическое сообщество и западные развитые страны) и Востоком (Россия, Китай, Иран, страны Глобального Юга и Латинской Америки)", — уверен Богачев.
Он заявил, что основная причина этого конфликта — глобальная конкуренция на финансовом рынке. По его словам, США используют силовое давление вплоть до вооруженного противостояния, Китай же старается выжидать и находить компромисс со своим оппонентом.
При этом Пекин отвечает на тактику США экономическими мерами, такими как ограничение поставок редкоземов и наращивание экспорта своей продукции в западные страны, пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, ситуация движется к четкому разделению на два лагеря. "Мир расходится на два полюса: США/Запад и Китай со своими сторонниками регионального характера. На переговорах необходимо провести эту линию разграничения и правила этого раскола", — констатировал Богачев.