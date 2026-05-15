БПЛА ВСУ не долетели до Москвы, Харьков под ударами ВС РФ. Новости СВО

Противовоздушная оборона России отразила атаку на столицу. Об этом сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T20:17

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил мэр россиской столицы Сергей Собянин.Другие новости к этому часу:🟦 Отбой ракетной опасности объявлен в Хомутовском районе Курской области;🟦 Медалью "За спасение погибавших" посмертно награждён Илия Гукежев — студент 1 курса магистратуры КГУ. "Он погиб в Рыльском районе, спасая других от БПЛА: уберёг двухлетнюю девочку… ценой собственной жизни", - рассказал губернатор Александр Хинштейн;🟥 Опасность БПЛА объявлена в Неклиновском районе Ростовской области — РСЧС;🟥 Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области;🟥 В Брянской области украинские дроны ранили двух местных жителей, сообщил врио губернатора. ВСУ целенаправленно атаковали дронами гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа;🟥 О возможном прилёте БПЛА украинских террористов в жилой дом в Белгороде пишут местные тг-каналы;🟥 "Герани" поражают цели в Харькове. Пожар в городе на месте прилёта, пишут местные тг-каналыО прилёте по зданию предприятия сообщает харьковский городничий. По его словам, предприятие было "нерабочим";🟦 Письма российских военнопленных для их родных передал российской стороне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена в пятницу, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Ранее в новостях: Россия и Украина проводят обмен погибшими, в МИД РФ назвали условие урегулирования. Новости к этому часуАктуальное интервью: Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

