Более половины тяжелораненых участников СВО остаются после лечения в армии
Более 50% тяжелораненых участников специальной военной операции остаются работать в структурах Министерства обороны РФ. Об этом 15 мая сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на сессии ХIII Московского инновационного юридического форума
Более половины тяжелораненых участников СВО остаются после лечения в армии

"В периметры фонда "Защитники Отечества" вошли не только демобилизованные ребята, но и военнослужащие. Никогда раньше человек с инвалидностью не оставался служить в вооруженных силах, то есть когда человек получал инвалидность, как правило, он был демобилизован. Сейчас, после специальной военной операции и при наличии высокотехнологичных протезов, у нас 60% таких ребят принимают решение остаться в вооруженных силах", - поделилась Цивилева.
По ее словам, люди с инвалидностью трудоустроены в разных направлениях, включая педагогику, работу в военкоматах и военных училищах. Такого результата удалось добиться за счет инициативы фонда о наделении его полномочиями оказывать помощь действующим военнослужащим, которые получили инвалидность, подчеркнула Цивилева.
В конце 2025 года соответствующее предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ.
