Российский пленный офицер отказался давать интервью украинским СМИ несмотря на голод и издевательства

Российский офицер в плену ВСУ отказался давать пропагандистские интервью, несмотря на избиения и отсутствие еды, сообщил российским СМИ член совета мужества и отваги Общероссийской организации "Офицеры России" Константин Рыжак

2026-05-15T18:42

"У одного нашего ветерана его командир роты успел побывать в плену, и противник всячески пытался заставить его сотрудничать, какие-то интервью антироссийские давать, еще что-то, и офицер отказался наотрез, - его били, не кормили, но когда поняли, что пользы никакой не будет для врага от него, быстренько поставили на обмен и поменяли, и он там короткую прошел проверку, реабилитацию, и снова встал в строй и уже в должности командира роты продолжил бить врага", - сказал Рыжак.Он добавил, что есть и противоположный пример, когда пленный военный согласился на интервью, и он до сих пор сидит в плену.Рыжак подчеркнул, что отношение к пленным в России и на Украине кардинально отличается.Как в ВСУ относятся к пленным: Из пленных РФ делают инвалидов, СБУ скупает российские Телеграм-каналы. Хроника событий на 14.00 15 мая

