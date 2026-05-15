https://ukraina.ru/20260515/kirill-babaev-o-vizite-trampa-v-pekin-ukraina-obsuzhdalas-isklyuchitelno-v-kontekste-davleniya-na-1079041556.html

Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев

Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев - 15.05.2026 Украина.ру

Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев

Сегодня и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Москве одинаково хотят завершить украинский конфликт. Но все понимают, что мяч находится исключительно на стороне США. Если они прекратят поставки вооружений и разведывательной информации Киеву, война завершится в течение месяца.

2026-05-15T18:40

2026-05-15T18:40

2026-05-15T18:41

интервью

китай

пекин

сша

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

чили

геополитика

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056452635_87:27:795:425_1920x0_80_0_0_650ec59134cc986ec5a8304af56ceb5a.jpg

В том числе об этом мог идти разговор между Си и Трампом в Китае, заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Дональд Трамп охарактеризовал поездку как успешную и незабываемую.— Кирилл Владимирович, начнем с того, что вы увидели в этом визите Трампа в Пекин, учитывая официальные заявления и разговоры в кулуарах Интернета и СМИ?— Очевидно, что Трамп приехал в Пекин с протянутой рукой. Ему чрезвычайно важно, чтобы Китай оказал давление на Тегеран с целью скорейшего заключения мира и выхода Соединенных Штатов из кошмара, в котором они оказались в результате агрессии против Ирана. Все комплименты, расточаемые Трампом в адрес Си Цзиньпина и китайского народа, были направлены именно на то, чтобы заполучить от Китая содействие урегулированию на Ближнем Востоке.Кроме того, Трампу необходимо, чтобы Китай закупал американские товары и способствовал тем самым исправлению дисбаланса в двусторонней торговле.Что за это попросил Си Цзиньпин, тоже понятно: руки прочь от Тайваня. Убеждён, что ранее согласованная сделка по продаже США мятежному острову вооружений на 10 миллиардов долларов теперь надолго похоронена.— Бижневосточное издание Al Hadath со ссылкой на информированные источники сообщило, что Трамп намерен отдать приказ об ударах по Ирану сразу после возвращения из Китая. По данным журналистов, Вашингтон уже уведомил Израиль о такой возможности. Может ли это быть правдой, и тогда к чему пришли Трамп и Си по Ближнему Востоку?— Возобновления боевых действий в ближайшее время точно ожидать не приходится. Трамп, наоборот, будет всячески стараться заключить мир с Ираном и объявить себя победителем, чтобы окончательно не растерять остатки своего рейтинга и своих дальнобойных ракет. Именно с этой целью, как я упомянул выше, американский президент и приезжал в Пекин.Поэтому думаю, что Иран со своей стороны будет вести себя в ближайшее время достаточно жестко, не отказываясь от своих условий, а, может быть, даже выдвигая новые. Но урегулирование на Ближнем Востоке мне кажется теперь более вероятным, и оно будет, скорее всего, на условиях статус-кво.— Интересно, что в итоговом заявлении Пекина, представленном агентством Синьхуа, перечисляются обсужденные Си и Трампом темы без конкретизации позиций сторон: это Иран, конфликт на Украине, ситуация на Корейском полуострове и вопрос Тайваня. Как вы считаете, в каком ракурсе в беседе лидеров могла обсуждаться тема Украины и России? Перед их встречей многие СМИ и эксперты говорили о том, что США будут давить на Китай в вопросе влияния на Россию по украинскому кризису.— Давить на Россию через Пекин [для Трампа] бессмысленно, потому что сам Китай не может никак оказать давления на Россию. В этом смысле, я думаю, что тема Украины обсуждалась исключительно в контексте давления Трампа на Киев.Полагаю, что сегодня и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Москве одинаково хотят завершить украинский конфликт, однако все понимают, что мяч находится исключительно на стороне США. Если они прекратят поставки вооружений и разведывательной информации Киеву, конфликт можно будет завершить в течение месяца. Возможно, именно об этом и шёл разговор.— Си Цзиньпин призвал Трампа к осторожности в вопросе Тайваня из-за риска "конфликта" между США и Китаем. Трамп же не стал комментировать заявления Си о Тайване. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил американскому телеканалу CNBC, что президент выскажется по поводу Тайваня "в ближайшие дни". Почему Трамп перенес комментарий? Ожидаете ли вы каких-то особенных слов американского президента в отношении Тайваня в последующие дни?— Ясно, что Соединённым Штатам невыгодно публичить свои уступки Китаю в отношении Тайваня. Китай, со своей стороны, тоже не очень любит публичные сенсационные заявления. Думаю, что достигнутые между двумя лидерами договорённости были кулуарными и вряд ли будут доступны публике.Но очевидно, что Китай попросил о достаточно существенных уступках со стороны Вашингтона по тайваньскому вопросу. Весьма вероятно, что публичные заявления со стороны как американского президента, так и членов его правительства по поводу Тайваня в ближайшее время будут чрезвычайно мягкими и вполне лояльными к Пекину.— США оказывают давление на Аргентину и Чили с целью пересмотра двух китайских проектов по строительству телескопов в андских пустынях, опасаясь их возможного использования в военных целях, написала газета The New York Times во время визита Трампа в Пекин. Имеют ли подобные статьи практическую основу или это больше спекуляция на фоне встречи лидеров Китая и США?— Следуя доктрине Монро, Трамп, конечно же, хотел бы максимального снижения влияния Китая на экономику и политику стран Латинской Америки. Думаю, что Китай не уйдёт из региона, но для Трампа это довольно важно. Поэтому полагаю, что Пекин вполне может отказаться от 1-2 телескопов в пустыне за более для него важные уступки США по вопросам того же Тайваня или взаимоотношений импорта полупроводников.— Президент США Дональд Трамп стал одним из немногих зарубежных лидеров (в числе которых Владимир Путин), когда-либо приглашённых в Чжуннаньхай — престижный комплекс в Пекине, где проживает китайская политическая элита, написало агентство Telegraph. В целом как бы вы оценили то, как встречали Трампа в Пекине?— Председатель КНР в эти дни выглядел настоящим хозяином мира, принимая у себя на ковре не только руководство Соединенных Штатов, но и руководство американского бизнеса. При этом, несмотря на источаемые Трампом комплименты, Си Цзиньпин со своей стороны вел себя достаточно сдержанно, как и подобает лидеру великой державы.Тот сигнал, что председатель Си Цзиньпин лично не встречал в аэропорту Трампа, но ранее встречал Путина, еще раз должен продемонстрировать миру особый характер российско-китайских отношений в противовес отношениям с Западом, которые могут быть прагматичными и взаимовыгодными, но дружескими быть точно не могут.— Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином в Пекине в следующую среду, 20 мая, написали китайские СМИ. Если таковой визит состоится, что встанет на повестку? Трамп мог что-то передать через Си для Путина?— Нет. Визит российского президента был запланирован давно, и эти планы не поменялись в связи с поездкой Трампа в Пекин. Тем не менее, я полагаю, что, помимо текущих дел, лидеры наших стран безусловно обсудят итоги переговоров между Китаем и США, спланируют и скоординируют дальнейшие действия по отношению к Вашингтону как в политической, так и в экономической сфере.Также о том, как Трамп съездил в Китай, в материале Кто объявлен виновником трагедии на Украине, и что оставляют дроны ВСУ. Хроника событий на утро 15 мая.

https://ukraina.ru/20240725/1056468300.html

https://ukraina.ru/20260513/aleksey-maslov-chtoby-ugovorit-pekin-nadavit-na-iran-i-rossiyu-tramp-dolzhen-chto-to-predlozhit-1078916289.html

китай

пекин

сша

чили

иран

украина

тайвань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, пекин, сша, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, чили, геополитика, иран, украина, тайвань, конфликт, визит