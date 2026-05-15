Зеленский ждет "прилета" по себе лично

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 15 мая после совещания с руководителями Генштаба, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ, что Россия якобы готовится к нанесению удара по центрам принятия решений. Напомним, что Минобороны России предупредило Киев, что такой удар будет нанесен в случае попыток сорвать празднование Дня Победы

2026-05-15T18:32

"Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"", - написал Зеленский.Как утверждает глава киевского режима, в докладе разведки указывается, что целями такого удара будут "почти два десятка политических центров, военные пункты"."Конечно, мы приняли в известность эту информацию", — говорится в заявлении.Он в очередной раз призвал Москву перейти к переговорам о мире, при этом не обмолвился о том, намерен ли сам выполнить главное требование России для заключения соглашения.Ранее Министерство обороны РФ предупреждало, что в случае попыток Украины провести атаки в День Победы, российские вооруженные силы нанесут высокоточные удары по объектам управления в центре украинской столицы. Однако в преддверии праздничных дат стороны смогли достичь договоренности о временном перемирии, которое соблюдалось с 9 по 11 мая.Главные новости дня: За Ермака внесли залог, у России появился новый герой, Трамп улетел из Китая ни с чем. Итоги 15 мая

