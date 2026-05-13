Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии

В деле бывшего главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака 12 мая прозвучали детали, подтверждающие давние сообщения о том, что украинские власти в своих решениях ориентируются на некие "потусторонние силы"

2026-05-13T11:36

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на суде по мере пресечения для Ермака заявили, что в одной из переписок экс-главы ОП упоминается гадалка "Вероника Феншуй", с которой он якобы советовался по поводу кадровых решений.В апреле издание "Украинская правда" со ссылкой на окружение Владимира Зеленского сообщало, что антикоррупционные органы подтверждают использование в офисе президента услуг нумерологов и тарологов для принятия решений и важных назначений.В прошлом году, при первой атаке Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на Ермака, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* сообщал, что при обыске в доме тогдашнего главы Офиса президента были зафиксированы "куклы вуду, маски, сатанинские** звёздочки", а также браслеты и татуировки с соответствующей символикой."Всё это свидетельствует, что он принадлежит к одной из оккультных сект", – утверждал экс-депутат.Мосийчук также заявил, что к той же группе, по его мнению, принадлежит глава Национального банка Украины Андрей Пышный, у которого якобы "такие же татуировки и браслеты". Бывший парламентарий связал предполагаемое членство чиновников в "оккультной секте" с политикой в отношении канонической Украинской православной церкви.Затем и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак занимается магией и даже привозил в Киев неких колдунов. Она также добавила, что его "ручные" маги даже собирают воду из мертвецов и делают куклы вуду, а тот, кто окажется в его "особом ящике", сам станет мертвецом.Близкий к Офису президента блогер-националист Игорь Лаченков ("Лачен") тоже утверждал в начале года, что его "шеф" Ермак — "фанат таро, нумерологии, астрологии и черной магии".Как пишет украинский эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко, судя по подбору кадров в госструктурах, с гадалками сотрудничали на всех ветвях украинской власти, а не только в ОП. Он сетует, что раньше для наблюдательных советов ему приходилось готовить пакеты документов, резюме и дипломы, а ведь можно было просто найти гадалку или ведунью.Украинские телеведущие даже сделали "звездой" некую бывшую модель и эскортницу Марию Тихую, которая хвастает, что стала гадалкой и теперь обслуживает украинских депутатов и чиновников высшего ранга. Она же приходила на суд поддержать Юлию Тимошенко, которую НАБУ тоже обвиняет в коррупции.В марте Мария Тихая, говорившая, что "крутила куклу вуду" для Ермака, заявила о планах баллотироваться в мэры Киева, то есть сменить Виталия Кличко, засидевшегося на этом посту со времен Евромайдана.Украинский политолог Кость Бондаренко еще в начале года писал, что в эпоху турбулентности особо возрастает спрос на разного рода шарлатанов и шарлатанок. "А сколько ясновидящих, гадалок и мольфаров сегодня атакуют политиков! Одна Маша Тихая, которая не скрывает, что не только гадает народным депутатам и снимает с них порчу и венец безбрачия, но и пребывает со своими клиентами в более интимных отношениях (о чем сама признавалась в одном из интервью), чего стоит", - пишет эксперт.По его словам, лишь историки будущего смогут понять, сколько событий на Украине, связанных с войной и деятельностью Зеленского, были не результатом внешнего влияния или "политического расчета", а следствием нумерологических формул и общения с духами.Блогер Анатолий Шарий уверен, что вся украинская политическая элита такая, что её "может развести условная "бабка", выкатывающая яйца" (как бы проводящая ритуал снятия порчи).Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв говорит, что ему даже как-то не по себе, сознавая, что "культ Вуду поселился в Конче Заспе" (элитный поселок под Киевом). Комментируя увлечение Ермака всякими оккультными практиками, Золотарев отмечает, что этот человек принимает государственные решения, а "у него одно время маги-гадалки, потом привозят каббалистов, следом эти колумбийские колдуны". По его мнению, это говорит о дефиците знаний, компетентности и скатывании страны в архаику.Депутат Рады Александр Дубинский, коротающий дни в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Украине сейчас остро не хватает святой инквизиции, хотя бы ради Зеленского, Ермака и их приближенных.Ирония же судьбы заключается в том, что страной, где когда-то строили двигатели для космических ракет, руководят какие-то мракобесные личности, уверовавшие в шарлатанов, духов и всякую нечисть.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Движение запрещено в РФПризрак, который достаточно жив, но уже достаточно мертв. Что Зеленский и Ермак сделали с Верховной Радой

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

