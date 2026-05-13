https://ukraina.ru/20260513/udar-po-kitayu-i-rost-tsen-na-neft-ekspert-pro-posledstviya-blokirovki-ormuzskogo-proliva-1078911465.html

Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива

Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива - 13.05.2026 Украина.ру

Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива, которую затеяли США, на самом деле была направлена против Китая. Дональд Трамп решил перекрыть нефть, идущую в КНР, что приведет к многократному росту цен и катастрофе мировой торгово-финансовой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

2026-05-13T15:28

2026-05-13T15:28

2026-05-13T15:28

новости

китай

сша

иран

дональд трамп

украина.ру

ормуз

ближний восток

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg

Обсуждая ситуацию вокруг Ормузского пролива, эксперт раскрыл, против кого на самом деле были направлены действия Соединенных Штатов. По словам Куликова, вся эта блокировка Ормузского пролива была направлена против Китая. Иран закрыл пролив, но не до конца, и нефть, которая шла в Китай, продолжала идти. Тогда президент США Дональд Трамп решил уравнять шансы и перекрыть поставки, уточнил политолог.Он описал, как Пекин будет реагировать на такую блокаду. "Если эту нефть убрать с рынка, Китай ее будет где-то искать. Одной российской ему не хватит. Причем искать эти дополнительные источники Китай будет агрессивно. В торговом смысле. Хотя, может быть, и не только в торговом", — пояснил собеседник издания.Политолог предсказал экономические последствия этих действий. "К чему это приведет? Это приведет к многократному росту цены на нефть. А это может повлечь за собой катастрофу мировой торгово-финансовой системы", — констатировал Куликов.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Приоритетом администрации США по-прежнему остаётся военная операция против Ирана, поэтому сейчас Белому дому не до тесного диалога с Киевом. Подробнее о внешней политике США — в статье Евгении Кондаковой "Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины" на сайте Украина.ру.

китай

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, ормуз, ближний восток, главные новости, главное, нефть, цены на нефть, поставки, война на ближнем востоке, аналитики, аналитика