Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива
2026-05-13T15:28
Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива

15:28 13.05.2026
 
Блокировка Ормузского пролива, которую затеяли США, на самом деле была направлена против Китая. Дональд Трамп решил перекрыть нефть, идущую в КНР, что приведет к многократному росту цен и катастрофе мировой торгово-финансовой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Обсуждая ситуацию вокруг Ормузского пролива, эксперт раскрыл, против кого на самом деле были направлены действия Соединенных Штатов.
По словам Куликова, вся эта блокировка Ормузского пролива была направлена против Китая. Иран закрыл пролив, но не до конца, и нефть, которая шла в Китай, продолжала идти. Тогда президент США Дональд Трамп решил уравнять шансы и перекрыть поставки, уточнил политолог.
Он описал, как Пекин будет реагировать на такую блокаду. "Если эту нефть убрать с рынка, Китай ее будет где-то искать. Одной российской ему не хватит. Причем искать эти дополнительные источники Китай будет агрессивно. В торговом смысле. Хотя, может быть, и не только в торговом", — пояснил собеседник издания.
Политолог предсказал экономические последствия этих действий. "К чему это приведет? Это приведет к многократному росту цены на нефть. А это может повлечь за собой катастрофу мировой торгово-финансовой системы", — констатировал Куликов.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Приоритетом администрации США по-прежнему остаётся военная операция против Ирана, поэтому сейчас Белому дому не до тесного диалога с Киевом. Подробнее о внешней политике США — в статье Евгении Кондаковой "Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
