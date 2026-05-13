Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/ukrainskiy-deputat-obyasnil-massovoe-dezertirstvo-v-vsu-1078908274.html
Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ - 13.05.2026 Украина.ру
Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
Насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров, заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу во время прямой трансляции заседания
2026-05-13T14:53
2026-05-13T14:53
новости
украина
тцк
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"Я им говорю в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.): эти люди (мобилизованные – ред.) ведь потом убегают, у нас огромное количество самовольных оставлений части, дезертирства… Они говорят: это уже не наши проблемы. Вы загоняете для количества в армию людей, которые очевидно не способны служить, воевать, и это не ваши проблемы?" - возмутился Мазурашу.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Ранее в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посетовал, что количество жалоб на действия ТЦК в стране выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Омбудмсен подчеркнул, что позорные практики во время мобилизационных мероприятий не только не исчезают, а приобретают все более угрожающие формы - от применения балаклав и незаконной силы до случаев гибели гражданских в помещениях ТЦК.Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, тцк, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ

14:53 13.05.2026
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : dan-news.info
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров, заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу во время прямой трансляции заседания
"Я им говорю в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.): эти люди (мобилизованные – ред.) ведь потом убегают, у нас огромное количество самовольных оставлений части, дезертирства… Они говорят: это уже не наши проблемы. Вы загоняете для количества в армию людей, которые очевидно не способны служить, воевать, и это не ваши проблемы?" - возмутился Мазурашу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Ранее в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посетовал, что количество жалоб на действия ТЦК в стране выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.
Омбудмсен подчеркнул, что позорные практики во время мобилизационных мероприятий не только не исчезают, а приобретают все более угрожающие формы - от применения балаклав и незаконной силы до случаев гибели гражданских в помещениях ТЦК.
Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТЦКВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:28Удар по Китаю и рост цен на нефть: эксперт про последствия блокировки Ормузского пролива
15:13Глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке
15:08ПВО РФ сбила 53 БПЛА ВСУ, "Герани" атаковали Западную Украину. Новости СВО
15:00Стрельба в столице Украины: киевлянин выпустил в мужчину 9 пуль и сбежал
14:59Ермак с гадалкой оценивал НАБУ и САП
14:53Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
14:36Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
14:32Запорожское направление: потери ВСУ растут
14:28ВС РФ в Харьковской области ведут активные наступательные действия
14:22Россия изменила тактику ударов по Украине, жалуется противник
14:19Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
14:17Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
14:15США намерены купить "Северные потоки" задёшево. Чем рискует Россия
14:13"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа
14:11"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
14:07Мендель разоблачает Зеленского. Почему бывшего пресс-сека "выскочили из табакерки" только сейчас
14:00Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
13:52Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times
13:46Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
13:36ГУР пугает украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
Лента новостейМолния