https://ukraina.ru/20260513/ukrainskiy-deputat-obyasnil-massovoe-dezertirstvo-v-vsu-1078908274.html

Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ

Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ - 13.05.2026 Украина.ру

Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ

Насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров, заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу во время прямой трансляции заседания

2026-05-13T14:53

2026-05-13T14:53

2026-05-13T14:53

новости

украина

тцк

вооруженные силы украины

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

"Я им говорю в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.): эти люди (мобилизованные – ред.) ведь потом убегают, у нас огромное количество самовольных оставлений части, дезертирства… Они говорят: это уже не наши проблемы. Вы загоняете для количества в армию людей, которые очевидно не способны служить, воевать, и это не ваши проблемы?" - возмутился Мазурашу.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Ранее в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посетовал, что количество жалоб на действия ТЦК в стране выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Омбудмсен подчеркнул, что позорные практики во время мобилизационных мероприятий не только не исчезают, а приобретают все более угрожающие формы - от применения балаклав и незаконной силы до случаев гибели гражданских в помещениях ТЦК.Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тцк, вооруженные силы украины, верховная рада