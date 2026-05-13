https://ukraina.ru/20260513/silovik-v-cherkasskoy-oblasti-za-5-tys-reshal-vopros-po-uklonistom-1078911250.html
Силовик в Черкасской области за $5 тыс "решал вопрос" по уклонистом
Силовик в Черкасской области за $5 тыс "решал вопрос" по уклонистом - 13.05.2026 Украина.ру
Силовик в Черкасской области за $5 тыс "решал вопрос" по уклонистом
Украинские "правоохранители" продолжают зарабатывать на согражданах, уклоняющихся от массовой насильственной мобилизации. Об очередном таком факте сообщило 13 мая Государственное бюро расследований постсоветской республики
2026-05-13T15:35
2026-05-13T15:35
2026-05-13T15:36
новости
черкасская область
сша
украина
гбр
опг
вооруженные силы украины
всу
мобилизация на украине
корреспонденты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078902889_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de4cf5480a8c7e15b9207ed8338d80f7.jpg
"Работники ГБР системно разоблачают должностных лиц, использующих служебное положение для незаконного заработка, особенно когда речь идет о срыве мобилизационных мер во время войны", - заявили в ведомстве.Примечательно, что официально война не объявлялась ни одной из сторон конфликта, что должно быть хорошо известно квалифицированным юристам.ГБР отчиталось за завершение досудебного расследования в отношении неназванного "руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов области, который за деньги обещал помочь военнообязанному избежать проблем с мобилизацией"."По данным следствия, правоохранитель предложил местному предпринимателю свои "услуги" после того, как мужчину объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации. Несмотря на это, предприниматель планировал и дальше беспрепятственно вести бизнес", - рассказали в ГБР.Информацию о предпринимателе внесли в государственные розыскные и учетные базы для доставки в "территориальный центр комплектования и социальной поддержки" - так теперь на Украине называется военкомат."Следствие установило, что должностное лицо пообещало за 5 тысяч долларов США "решить вопрос" — повлиять на подчиненных и должностных лиц других учреждений, чтобы исключить мужчину из учетов и прекратить его розыск. Для убедительности правоохранитель уверял, что имеет необходимые связи и может договориться с нужными людьми", - поведали в ГБР.Коррумпированному силовику грозит до восьми лет лишения свободы.Накануне ГБР сообщило, что совместно с Нацполицией разоблачило организованную преступную группу, "которая за деньги помогала мобилизованным военнослужащим самовольно покидать места службы". "Схема действовала в четырех областях Украины, а сумма за услугу колебалась от 8 до 15 тысяч долларов США с одного человека", - уточнили в бюро.Организаторами схемы были три гражданских лица, которые ранее проходили военную службу и были сняты с военного учета, сохранив связи посреди военнослужащих.Фигуранты подыскивали "клиентов" через родственников военнослужащих и организовывали дезертирство из воинских частей и учебных центров."Стоимость зависела от места службы, сложности бегства и платежеспособности семьи. Участники группы координировали связь с военными, предоставляли подробные инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили дезертиров в места укрывательства", - уточнили следователи. Задокументировано по меньшей мере пять фактов незаконного содействия самовольному уходу с места службы на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей. Одному из клиентов ОПГ услуги обошлись в $10 тыс. Тем временем Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
черкасская область
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078902889_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ba8eb860606ab441ed018abb42cc2aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкасская область, сша, украина, гбр, опг, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, корреспонденты, мвд украины, нацполиция
Новости, Черкасская область, США, Украина, ГБР, ОПГ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, корреспонденты, МВД Украины, Нацполиция
Силовик в Черкасской области за $5 тыс "решал вопрос" по уклонистом
15:35 13.05.2026 (обновлено: 15:36 13.05.2026)
Украинские "правоохранители" продолжают зарабатывать на согражданах, уклоняющихся от массовой насильственной мобилизации. Об очередном таком факте сообщило 13 мая Государственное бюро расследований постсоветской республики
"Работники ГБР системно разоблачают должностных лиц, использующих служебное положение для незаконного заработка, особенно когда речь идет о срыве мобилизационных мер во время войны", - заявили в ведомстве.
Примечательно, что официально война не объявлялась ни одной из сторон конфликта, что должно быть хорошо известно квалифицированным юристам.
ГБР отчиталось за завершение досудебного расследования в отношении неназванного "руководителя подразделения одного из районных правоохранительных органов области, который за деньги обещал помочь военнообязанному избежать проблем с мобилизацией".
"По данным следствия, правоохранитель предложил местному предпринимателю свои "услуги" после того, как мужчину объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации. Несмотря на это, предприниматель планировал и дальше беспрепятственно вести бизнес", - рассказали в ГБР.
Информацию о предпринимателе внесли в государственные розыскные и учетные базы для доставки в "территориальный центр комплектования и социальной поддержки" - так теперь на Украине называется военкомат.
"Следствие установило, что должностное лицо пообещало за 5 тысяч долларов США "решить вопрос" — повлиять на подчиненных и должностных лиц других учреждений, чтобы исключить мужчину из учетов и прекратить его розыск. Для убедительности правоохранитель уверял, что имеет необходимые связи и может договориться с нужными людьми", - поведали в ГБР.
Коррумпированному силовику грозит до восьми лет лишения свободы.
Накануне ГБР сообщило, что совместно с Нацполицией разоблачило организованную преступную группу, "которая за деньги помогала мобилизованным военнослужащим самовольно покидать места службы".
"Схема действовала в четырех областях Украины, а сумма за услугу колебалась от 8 до 15 тысяч долларов США с одного человека", - уточнили в бюро.
Организаторами схемы были три гражданских лица, которые ранее проходили военную службу и были сняты с военного учета, сохранив связи посреди военнослужащих.
Фигуранты подыскивали "клиентов" через родственников военнослужащих и организовывали дезертирство из воинских частей и учебных центров.
"Стоимость зависела от места службы, сложности бегства и платежеспособности семьи. Участники группы координировали связь с военными, предоставляли подробные инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили дезертиров в места укрывательства", - уточнили следователи.
Задокументировано по меньшей мере пять фактов незаконного содействия самовольному уходу с места службы на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей. Одному из клиентов ОПГ услуги обошлись в $10 тыс.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.