Стрельба в столице Украины: киевлянин выпустил в мужчину 9 пуль и сбежал
15:00 13.05.2026 (обновлено: 15:26 13.05.2026)
© Фото : CC0, Freepik
В Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который во время уличного конфликта открыл огонь по своему оппоненту. От этом 13 мая сообщает СМИ ”Украинская Правда”
По данным полиции, нападавший сделал около девяти выстрелов из револьвера в 27-летнего мужчину, после чего сел в автомобиль и скрылся. Инцидент произошёл ещё 6 мая, однако официально о нём сообщили только сейчас.
После стрельбы в столице вводили специальную полицейскую операцию для поиска подозреваемого. Автомобиль стрелка удалось остановить в другом районе города. В салоне правоохранители обнаружили револьвер.
Пострадавший, несмотря на большое количество выстрелов, серьёзных ранений не получил. Нападавшему уже сообщили о подозрении по статье о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
На фоне войны и массового распространения оружия уровень уличного насилия на Украине продолжает расти.
