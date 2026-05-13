https://ukraina.ru/20260513/v-kieve-raskryli-skhemu-fiktivnogo-volontrstva-dlya-legalizatsii-inostrantsev-1078896402.html
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев - 13.05.2026 Украина.ру
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
В Киеве правоохранители разоблачили схему, через которую иностранцам оформляли виды на жительство под видом "волонтёров" благотворительного фонда. Об этом 13 мая сообщает издание “Украинская Правда”
2026-05-13T12:26
2026-05-13T12:26
2026-05-13T12:26
новости
украина
киев
центральная азия
иностранцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076899150_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_e5df843bff90552cda81286410d1b1c8.jpg
По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин — основатель одной из благотворительных организаций. Вместе с сообщницей он оформлял фиктивные документы о "гуманитарной деятельности" граждан стран Центральной Азии.На основании этих бумаг иностранцы получали временный вид на жительство, возможность легально находиться на территории Украины и пересекать границу. За свои услуги фигуранты брали от 2 до 3 тысяч долларов с человека. Как утверждают следователи, через схему прошли более 100 иностранцев. Во время обысков силовики изъяли документы, печати, банковские карты, флешки, наличные деньги и готовые виды на жительство. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы. На фоне тотальной коррупции и хаоса в миграционной системе Украины даже "волонтёрство" всё чаще превращается в удобную ширму для теневых схем и торговли документами. О миграционных проблемах Украины подробнее в статье –в Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями.
украина
киев
центральная азия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076899150_0:100:800:700_1920x0_80_0_0_cb8480dc8ec26c29beb0643677d8c178.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, центральная азия, иностранцы
Новости, Украина, Киев, Центральная Азия, иностранцы
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
В Киеве правоохранители разоблачили схему, через которую иностранцам оформляли виды на жительство под видом "волонтёров" благотворительного фонда. Об этом 13 мая сообщает издание “Украинская Правда”
По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин — основатель одной из благотворительных организаций. Вместе с сообщницей он оформлял фиктивные документы о "гуманитарной деятельности" граждан стран Центральной Азии.
На основании этих бумаг иностранцы получали временный вид на жительство, возможность легально находиться на территории Украины и пересекать границу. За свои услуги фигуранты брали от 2 до 3 тысяч долларов с человека.
Как утверждают следователи, через схему прошли более 100 иностранцев. Во время обысков силовики изъяли документы, печати, банковские карты, флешки, наличные деньги и готовые виды на жительство. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
На фоне тотальной коррупции и хаоса в миграционной системе Украины даже "волонтёрство" всё чаще превращается в удобную ширму для теневых схем и торговли документами. О миграционных проблемах Украины подробнее в статье –в Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями.