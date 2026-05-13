В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/v-kieve-raskryli-skhemu-fiktivnogo-volontrstva-dlya-legalizatsii-inostrantsev-1078896402.html
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев - 13.05.2026 Украина.ру
В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
В Киеве правоохранители разоблачили схему, через которую иностранцам оформляли виды на жительство под видом "волонтёров" благотворительного фонда. Об этом 13 мая сообщает издание “Украинская Правда”
2026-05-13T12:26
2026-05-13T12:26
новости
украина
киев
центральная азия
иностранцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076899150_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_e5df843bff90552cda81286410d1b1c8.jpg
По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин — основатель одной из благотворительных организаций. Вместе с сообщницей он оформлял фиктивные документы о "гуманитарной деятельности" граждан стран Центральной Азии.На основании этих бумаг иностранцы получали временный вид на жительство, возможность легально находиться на территории Украины и пересекать границу. За свои услуги фигуранты брали от 2 до 3 тысяч долларов с человека. Как утверждают следователи, через схему прошли более 100 иностранцев. Во время обысков силовики изъяли документы, печати, банковские карты, флешки, наличные деньги и готовые виды на жительство. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы. На фоне тотальной коррупции и хаоса в миграционной системе Украины даже "волонтёрство" всё чаще превращается в удобную ширму для теневых схем и торговли документами. О миграционных проблемах Украины подробнее в статье –в Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями.
украина
киев
центральная азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076899150_0:100:800:700_1920x0_80_0_0_cb8480dc8ec26c29beb0643677d8c178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, центральная азия, иностранцы
Новости, Украина, Киев, Центральная Азия, иностранцы

В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев

12:26 13.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция
В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве правоохранители разоблачили схему, через которую иностранцам оформляли виды на жительство под видом "волонтёров" благотворительного фонда. Об этом 13 мая сообщает издание “Украинская Правда”
По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин — основатель одной из благотворительных организаций. Вместе с сообщницей он оформлял фиктивные документы о "гуманитарной деятельности" граждан стран Центральной Азии.
На основании этих бумаг иностранцы получали временный вид на жительство, возможность легально находиться на территории Украины и пересекать границу. За свои услуги фигуранты брали от 2 до 3 тысяч долларов с человека.
Как утверждают следователи, через схему прошли более 100 иностранцев. Во время обысков силовики изъяли документы, печати, банковские карты, флешки, наличные деньги и готовые виды на жительство. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
На фоне тотальной коррупции и хаоса в миграционной системе Украины даже "волонтёрство" всё чаще превращается в удобную ширму для теневых схем и торговли документами. О миграционных проблемах Украины подробнее в статье –в Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевЦентральная Азияиностранцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:36ГУР припугнул украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
13:29Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро
13:12Дружковско-Константиновское направление: ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки
13:11"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе
13:11Украина утонула в "бусификации": жесткие рейды и задержания за эту неделю
13:08США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров
13:06"Зарыться поглубже". Как СССР предвосхитил опыт современной войны
12:55Число жалоб на мобилизацию на Украине выросло в 333 раза - Лубинец
12:51Рыболовство Новороссии, "Путь Веры". 13 мая, утренний эфир
12:45ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках в ДНР — DeepState
12:38Взрывы фиксируют в Киеве, авиаперелёты в Калининград осложнены. Новости СВО
12:30Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области, пострадала женщина
12:26В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
12:15"Украины больше нет. Надо вести себя хорошо": Ищенко о предупреждении России и новом СССР
12:15Боевик ВСУ продолжает слать сигналы SOS из оккупированных Украиной районов ДНР
11:58Наследный принц Ирана дал совет Трампу
11:52Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно
11:47Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском
11:39ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"
Лента новостейМолния