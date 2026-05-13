https://ukraina.ru/20260513/v-kieve-raskryli-skhemu-fiktivnogo-volontrstva-dlya-legalizatsii-inostrantsev-1078896402.html

В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев

В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев - 13.05.2026 Украина.ру

В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев

В Киеве правоохранители разоблачили схему, через которую иностранцам оформляли виды на жительство под видом "волонтёров" благотворительного фонда. Об этом 13 мая сообщает издание “Украинская Правда”

2026-05-13T12:26

2026-05-13T12:26

2026-05-13T12:26

новости

украина

киев

центральная азия

иностранцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076899150_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_e5df843bff90552cda81286410d1b1c8.jpg

По данным следствия, организатором схемы был 47-летний киевлянин — основатель одной из благотворительных организаций. Вместе с сообщницей он оформлял фиктивные документы о "гуманитарной деятельности" граждан стран Центральной Азии.На основании этих бумаг иностранцы получали временный вид на жительство, возможность легально находиться на территории Украины и пересекать границу. За свои услуги фигуранты брали от 2 до 3 тысяч долларов с человека. Как утверждают следователи, через схему прошли более 100 иностранцев. Во время обысков силовики изъяли документы, печати, банковские карты, флешки, наличные деньги и готовые виды на жительство. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы. На фоне тотальной коррупции и хаоса в миграционной системе Украины даже "волонтёрство" всё чаще превращается в удобную ширму для теневых схем и торговли документами. О миграционных проблемах Украины подробнее в статье –в Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями.

украина

киев

центральная азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, центральная азия, иностранцы