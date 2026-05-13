Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков
13.05.2026 Украина.ру
Визита президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время нет на повестке дня. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
2026-05-13T00:56
Песков ранее подтвердил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, президент Владимир Путин всегда будет рад видеть его в Москве. Однако позже в комментариях агентству он отметил, что в настоящее время визит президента США в РФ не прорабатывается.
"Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной проработке Кремлём визита Трампа в Россию.
12 мая президент США вновь высказал своё мнение относительно конфликта между Россией и Украиной, сказав, что война должна скоро завершиться. Он также заявил о своём намерении посетить Российскую Федерацию в текущем году. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.