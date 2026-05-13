Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/vizita-trampa-v-rossiyu-seychas-net-na-povestke-dnya--peskov-1078875539.html
Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков
Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков - 13.05.2026 Украина.ру
Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков
Визита президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время нет на повестке дня. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
2026-05-13T00:56
2026-05-13T00:56
украина.ру
новости
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
дональд трамп
москва
визит
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067201721_0:42:1110:666_1920x0_80_0_0_4fe16090a8d44e5e7181bcee4e2847a6.jpg
Песков ранее подтвердил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, президент Владимир Путин всегда будет рад видеть его в Москве. Однако позже в комментариях агентству он отметил, что в настоящее время визит президента США в РФ не прорабатывается."Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной проработке Кремлём визита Трампа в Россию.12 мая президент США вновь высказал своё мнение относительно конфликта между Россией и Украиной, сказав, что война должна скоро завершиться. Он также заявил о своём намерении посетить Российскую Федерацию в текущем году.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067201721_83:0:1027:708_1920x0_80_0_0_94adac57557d9f128b4c6c44c15e1314.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, москва, визит, международные отношения, украина, война на украине
Украина.ру, Новости, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Москва, визит, международные отношения, Украина, война на Украине

Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков

00:56 13.05.2026
 
© Украина.руАтланты держат землю? На выгоды весах!
Атланты держат землю? На выгоды весах! - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Визита президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время нет на повестке дня. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
Песков ранее подтвердил, что приглашение Трампу посетить Россию остаётся в силе, президент Владимир Путин всегда будет рад видеть его в Москве. Однако позже в комментариях агентству он отметил, что в настоящее время визит президента США в РФ не прорабатывается.
"Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной проработке Кремлём визита Трампа в Россию.
12 мая президент США вновь высказал своё мнение относительно конфликта между Россией и Украиной, сказав, что война должна скоро завершиться. Он также заявил о своём намерении посетить Российскую Федерацию в текущем году.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАДональд ТрампМосквавизитмеждународные отношенияУкраинавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:26Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
02:08Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов четыре аэропорта
01:47"Сармат" для стратегической безопасности. События 12 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:14Фронтовая сводка за 12 мая от канала "Дневник Десантника"
00:56Визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня — Песков
00:17Пропагандист Золкин заявил, что на плёнках Миндича под именем Вова фигурирует Путин, а не Зеленский
00:14Для строительства элитного кооператива Зеленского и Ермака использовали песок с кладбища города Украинка
00:11Глава МИД Украины Сибига заявил о неприятии мирных инициатив с уступками по территориальной целостности
23:35Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров, включая окончание войны и снятие санкций
23:31Минобороны опубликовало сводку потерь Украины: 875 военнослужащих и 108 беспилотников за сутки
23:28Трамп вылетел из Вашингтона в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
23:25Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат заявил о возможной массированной ракетной атаке России в ближайшие дни
23:23Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, ранен местный житель
22:26Испания выступила за создание единой армии Евросоюза. Главные новости к этому часу
22:12Средства ПВО за три часа уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями
22:10В Одесской области военнослужащий ВСУ за 5000 долларов отмазывал мобилизованных от отправки на фронт
21:41Беспилотники "Герань-2" нанесли удары по нефтебазе и газовой станции в Днепропетровской области
21:37Президент США Трамп заявил о планах посетить Россию в этом году
21:04Российские войска продвигаются на западе Константиновки
20:50Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте экономики РФ на 10 процентов. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния