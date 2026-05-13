"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа

В среду, 13 мая, телеканал RT India опубликовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава российской дипломатии подробно рассказал о том, как нынешняя администрация США решила копировать антироссийскую линию своих предшественников, а в чем-то даже превзошла их

Наказать РоссиюСоединенные Штаты пытаются доминировать на мировом энергетическом рынке, эта цель официально закреплена в американских доктринальных документах, рассказал Лавров.Министр упомянул "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, против которых были введены санкции со стороны США в октябре 2025 года. Дата эта показательна – никакого Джо Байдена в Белом доме уже давно не было."Это было неправомерное, нелегитимное решение Соединенных Штатов. Причем все это было сделано под предлогом Украины. Президент Трамп не раз говорил, что "Украина — это война Байдена, это не моя война". Но тем не менее...", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.По его словам, Москва ценит, что власти США ведут диалог с Россией и президентом Владимиром Путиным."Мы общались и на других уровнях, на уровнях государственного секретаря и вашего покорного слуги. И помощник президента России встречается со специальным представителем президента Трампа. И произносят очень много правильных слов: что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических, прочих проектов", - сказал он.Но, продолжил Лавров, после этого не происходит ничего.По его словам, США хотят выбить "Роснефть" и ЛУКОЙЛ "из всего международного бизнеса". В качестве примера он привел Африку и Балканы, где эти компании имели крепкие позиции, а теперь их оттуда выпихивают. Отдельно Лавров остановился на Венесуэле."Сейчас уже никто не вспоминает, что, оказывается, операция, которую Соединенные Штаты провели, была нацелена на разрушение наркобизнеса, которым якобы руководил президент [Николас] Мадуро. Сейчас уже все говорят в открытую, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с Соединенными Штатами", - сказал глава МИД РФ.С Венесуэлой сотрудничала "Роснефть", а сегодня это сотрудничество хотят подмять под себя американцы, но вряд ли это это будет выстраиваться на равноправной основе."Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два газопровода, которые были взорваны. Причём сами американцы при Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы... И американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили. А если они это сделают, они заставят немцев вернуть себе своё национальное достоинство и сказать: ну хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены уже будут не результатом договоренности между поставщиком — Россией — и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту трубу у европейцев. Хотят (они тоже открыто об этом говорили) забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать", - отметил Лавров.Так что цель США подобрать под себя, забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты — она абсолютно очевидна, сказал он."Сейчас вообще пытаются запретить наш газ и нашу нефть. Просто потому, что надо Россию "наказать", - подытожил министр иностранных дел.Не вступать в антагонизмыС предыдущей частью все понятно. Изложенное Лавровым выглядит предельно ясно и по-своему пугающе. Под убаюкивание неутихающих речей Трампа Соединенные Штаты планомерно вытесняют РФ с мирового энергорынка, лишая Россию серьезного источника дохода.Процесс этот идет практически всюду, где были когда-то обозначены российские интересы в этой сфере – Европа, Африка, Латинская Америка. С Азией посложнее – там на энергоресурсы из РФ ориентированы крупнейшие игроки – Индия и Китай, но Вашингтон показывает, что и с этим можно работать. Санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛА как раз-таки были призваны создать проблемы для азиатских импортеров и переориентировать их на альтернативные варианты.Главное, что нельзя вычленить, чего здесь больше: ослабления России как геополитического конкурента, либо же торжества закона бизнес-джунглей, где Штаты нахрапом отвоевывают себе все новое пространство. Скорее всего, обе задачи идут в тесной связке, что лишь усложняет адаптацию нашей страны к стремительно меняющимся реалиям.Более того, вопрос можно поставить и более радикально: насколько вообще можно сейчас говорить о каком-то "мирном сосуществовании" с американцами на одном энергорынке, если речь идет о попытках одной страны добиться своего полного господства на этом направлении.Отрадно, что есть понимание: прежний мир со всеми его писанными и неписанными законами и правилами канул в небытие, хорошо ли это или плохо."Мы возвращаемся во времена, когда все решалось силой. Когда никакого международного права никто не признавал. Президент Трамп тоже недавно сказал, что его международное право не интересует", - говорит Лавров в том же интервью.И далее мы подбираемся к неизбежному вопросу – чем отвечать будем?Лавров и на это дает свой вариант:"Поэтому, не вступая ни с кем в какие-то антагонизмы, продвигать через БРИКС нормальные взаимоуважительные отношения с целью нахождения баланса интересов — мне кажется, это очень конструктивная альтернатива. И главное, что она даже не должна рассматриваться как альтернатива, это просто то, чем мы должны... это должно быть нашей повесткой дня".Но, как известно, с волками жить – по-волчьи выть. БРИКС пока продолжает пребывать все больше в роли стороннего наблюдателя, та же история с Венесуэлой вызвала фактически нулевую реакцию, хотя прямо затрагивала интересы стран этого объединения.Пока БРИКС декларирует исключительно экономические задачи, США используют все доступные им средства для установления своего господства: устраивают войны, похищают лидеров других стран, выкручивают руки конкурентам.Москва же продолжает уповать на "классику", которая "живет в веках". Именно так стиль поведения РФ на международной арене определил в начале апреля этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в противовес "грубости" и "сиюминутной моде", которую практикуют другие государства.Насколько такой подход окажется действенным против наглой, но приносящей свои плоды антироссийской политики США будет ясно уже в скором времени.

Павел Котов

