"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа
В среду, 13 мая, телеканал RT India опубликовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава российской дипломатии подробно рассказал о том, как нынешняя администрация США решила копировать антироссийскую линию своих предшественников, а в чем-то даже превзошла их
2026-05-13T14:13
14:13 13.05.2026 (обновлено: 14:26 13.05.2026)
Соединенные Штаты пытаются доминировать на мировом энергетическом рынке, эта цель официально закреплена в американских доктринальных документах, рассказал Лавров.
Министр упомянул "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, против которых были введены санкции со стороны США в октябре 2025 года. Дата эта показательна – никакого Джо Байдена в Белом доме уже давно не было.
"Это было неправомерное, нелегитимное решение Соединенных Штатов. Причем все это было сделано под предлогом Украины. Президент Трамп не раз говорил, что "Украина — это война Байдена, это не моя война". Но тем не менее...", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Москва ценит, что власти США ведут диалог с Россией и президентом Владимиром Путиным.
"Мы общались и на других уровнях, на уровнях государственного секретаря и вашего покорного слуги. И помощник президента России встречается со специальным представителем президента Трампа. И произносят очень много правильных слов: что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических, прочих проектов", - сказал он.
Но, продолжил Лавров, после этого не происходит ничего.
"На деле, кроме вот этого диалога регулярного, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное — это та же самая линия, которую Байден начинал. Все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу. Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому "наказанию" России", - отметил министр.
По его словам, США хотят выбить "Роснефть" и ЛУКОЙЛ "из всего международного бизнеса". В качестве примера он привел Африку и Балканы, где эти компании имели крепкие позиции, а теперь их оттуда выпихивают. Отдельно Лавров остановился на Венесуэле.
"Сейчас уже никто не вспоминает, что, оказывается, операция, которую Соединенные Штаты провели, была нацелена на разрушение наркобизнеса, которым якобы руководил президент [Николас] Мадуро. Сейчас уже все говорят в открытую, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с Соединенными Штатами", - сказал глава МИД РФ.
С Венесуэлой сотрудничала "Роснефть", а сегодня это сотрудничество хотят подмять под себя американцы, но вряд ли это это будет выстраиваться на равноправной основе.
"Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два газопровода, которые были взорваны. Причём сами американцы при Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы... И американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили. А если они это сделают, они заставят немцев вернуть себе своё национальное достоинство и сказать: ну хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены уже будут не результатом договоренности между поставщиком — Россией — и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту трубу у европейцев. Хотят (они тоже открыто об этом говорили) забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать", - отметил Лавров.
Так что цель США подобрать под себя, забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты — она абсолютно очевидна, сказал он.
"Сейчас вообще пытаются запретить наш газ и нашу нефть. Просто потому, что надо Россию "наказать", - подытожил министр иностранных дел.
Не вступать в антагонизмы
С предыдущей частью все понятно. Изложенное Лавровым выглядит предельно ясно и по-своему пугающе. Под убаюкивание неутихающих речей Трампа Соединенные Штаты планомерно вытесняют РФ с мирового энергорынка, лишая Россию серьезного источника дохода.
Процесс этот идет практически всюду, где были когда-то обозначены российские интересы в этой сфере – Европа, Африка, Латинская Америка. С Азией посложнее – там на энергоресурсы из РФ ориентированы крупнейшие игроки – Индия и Китай, но Вашингтон показывает, что и с этим можно работать. Санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛА как раз-таки были призваны создать проблемы для азиатских импортеров и переориентировать их на альтернативные варианты.
Главное, что нельзя вычленить, чего здесь больше: ослабления России как геополитического конкурента, либо же торжества закона бизнес-джунглей, где Штаты нахрапом отвоевывают себе все новое пространство. Скорее всего, обе задачи идут в тесной связке, что лишь усложняет адаптацию нашей страны к стремительно меняющимся реалиям.
Более того, вопрос можно поставить и более радикально: насколько вообще можно сейчас говорить о каком-то "мирном сосуществовании" с американцами на одном энергорынке, если речь идет о попытках одной страны добиться своего полного господства на этом направлении.
Отрадно, что есть понимание: прежний мир со всеми его писанными и неписанными законами и правилами канул в небытие, хорошо ли это или плохо.
"Мы возвращаемся во времена, когда все решалось силой. Когда никакого международного права никто не признавал. Президент Трамп тоже недавно сказал, что его международное право не интересует", - говорит Лавров в том же интервью.
И далее мы подбираемся к неизбежному вопросу – чем отвечать будем?
Лавров и на это дает свой вариант:
"Поэтому, не вступая ни с кем в какие-то антагонизмы, продвигать через БРИКС нормальные взаимоуважительные отношения с целью нахождения баланса интересов — мне кажется, это очень конструктивная альтернатива. И главное, что она даже не должна рассматриваться как альтернатива, это просто то, чем мы должны... это должно быть нашей повесткой дня".
Но, как известно, с волками жить – по-волчьи выть. БРИКС пока продолжает пребывать все больше в роли стороннего наблюдателя, та же история с Венесуэлой вызвала фактически нулевую реакцию, хотя прямо затрагивала интересы стран этого объединения.
Пока БРИКС декларирует исключительно экономические задачи, США используют все доступные им средства для установления своего господства: устраивают войны, похищают лидеров других стран, выкручивают руки конкурентам.
Москва же продолжает уповать на "классику", которая "живет в веках". Именно так стиль поведения РФ на международной арене определил в начале апреля этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в противовес "грубости" и "сиюминутной моде", которую практикуют другие государства.
Насколько такой подход окажется действенным против наглой, но приносящей свои плоды антироссийской политики США будет ясно уже в скором времени.