Почему США уходят из Европы? Чему "гиена Европы" довольна? Вся правда про ЕС - в Докладе корпорации Рэнд

Еще в 2022 году в западной прессе появились выдержки якобы из доклада американской корпорации "Рэнд", подготовленного для спецслужб США. Документ красноречиво назывался: "Ослабление Германии, спасение США".

2026-05-11T15:39

Речь там шла о том, что Америка нуждается в притоке капиталов из Европы, так как США уже не в состоянии функционировать без внешних источников - как материальных, так и финансовых.Поэтому необходимо организовать экономический кризис в Германии, а это можно сделать, только лишив её ресурсов из России.В отчёте "Рэнд" был описан и сценарий, как это сделать: дальнейшие действия США на Украине приведут к "массированному давлению" на "непризнанные республики" (имелись в виду ДНР, ЛНР), Россия не сможет оставить это без ответа, ЕС введёт санкции, Россия введёт контрсанкции. От этого ЕС в итоге пострадает значительно больше, чем Россия.Вот такая многоходовка. Что же произошло?США пинают Украину, Зеленский в Мюнхене говорит про то, что Украине необходимо ядерное оружие.На границе Украины с ДНР и ЛНР происходит сосредоточение большого количества украинских войск.Россия не может оставить это без ответа.Это февраль 2022 года. Через несколько дней начинается СВО.ЕС вводит санкции против России. Россия - против европейских стран.Но не всё так просто. Европа рассчитывает хорошо поживиться на этой войне.Звучит слово "репарации". Хищники с завистью смотрят на богатства, ресурсы и запасы России.Или хотя бы Украины, на первых порах!"Потоки" и Радослав СикорскийИ тогда произошло то, что не было описано в "докладе корпорации Рэнд" - подрыв "Северных потоков".Вот уже после этого о "великолепной немецкой экономике" можно было забыть.В тот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пишет в соцсетях: "Спасибо, США!" под фотографией взрыва потоков.Неприязнь Польши к Германии давно известна, некоторые руководители Польши дословно выражались так: "даже плюнуть на немецком вокзале не смогу".Польша, как обычно, выступила в качестве основной "гиены Европы". Раздался всё-таки злорадный смешок "гиены" в лице Сикорского. Не удержался.Впрочем, Радослав Сикорский - не только многолетний польский министр, но и давний агент британских спецслужб, гражданин Британии (отказался от гражданства, только став министром Польши), друг и однокурсник Бориса Джонсона, муж "прогрессивной журналистки" Энн Эпплбаум, которая пишет в основном про "ужасы сталинской России".Всё очень запутано! В качестве кого похвалил США Сикорский? В качестве польского министра, "мужа Эпплбаум" или агента МИ-6? Или выступал в нескольких ролях?Ослабления Германии и ЕС ждут и в Британии, и в некоторых странах самого ЕС. Тут ведь тоже можно будет поживиться!"Неприемлемый конкурент"Интересно, что никто никогда не подтвердил, но и не опроверг наличие "доклада "Рэнд".Но всё, что там описано, очень похоже на правду. Англосаксам не нужна сильная Германия и сильный ЕС.Германия постепенно разоряется, бизнес оттуда бежит. Правда, не всегда в США, иногда в Китай.Цель, заявленная не только в "докладе Рэнд", а во многих других докладах и выступлениях американских политиков - это деиндустриализация ЕС, в первую очередь - Германии.Депутат Госдумы Михаил Делягин:"Для США Германия - неприемлемый конкурент. С населением в 4,5 раза меньше товарный экспорт такой же. А иногда и выше".Но всё происходит очень медленно. Разоряются, но не с той скоростью, как надо. США нужно ещё быстрее!И тут начинается война в Иране и блокада Ормузского пролива.Европа оказывается отрезанной ещё от одного источника энергоносителей - от нефти и газа из стран Залива.Теперь ЕС вынужденно покупает все больше "сладкой", по выражению Дональда Трампа, американской нефти. Но цены, цены!При таких ценах на нефть и газ экономика ЕС уже точно перестанет быть конкурентоспособной.Часто говорят о том, что Трамп хочет, чтобы нажились нефтяники США, но нефтяники и их нажива - это только приятный "дополнительный бонус".Основная цель всё та же - продолжается обезжиривание Европы."Вывод войск": битва Польши и ГерманииИ вот - новый ход США: возможный "вывод американских войск из Европы."Трамп в очередной раз пообещал "подумать" над тем, чтобы вывести войска США из ФРГ, Испании и Италии. Все эти страны не дали США свои базы для войны в Иране.Больше всего американских военных находится в Германии - около 36 тысяч.За "выводимых" уже разгорелась борьба! Кто же хочет их приютить? Конечно же, Польша!Президент Польши Навроцкий требует перевести американские войска в Польшу. В Польше уже сейчас базируется 10 тысяч американских солдат. Плюс, например, еще 5 тысяч, которые обещает вывести из Германии Трамп - уже будет почти половина от того контингента, который в Германии.Поляки очень хотели бы иметь "самую мощную армию в Европе", а с помощью американцев этого достичь значительно легче.Уже президент Навроцкий обещает лететь и лично умолять Трампа ещё больше оккупировать земли Польши.Ещё на прошлом сроке поляки разбивались в лепёшку и кланялись "американскому повелителю".Обещали даже назвать базу "форт Трамп", только лишь бы дали им технику и военных.Даже непонятно, как к этому относиться. То есть Германия и Польша борются теперь друг с другом за право быть более оккупированной страной?Польша, как всегда - сначала вступает в тесную дружбу с хищником, как Пилсудский дружил с Гитлером, а потом кричит: "мы - главные жертвы!"Потом требуют репараций. Польша и сейчас постоянно возвращается к вопросу о том, что Германия им "недоплатила". Они пытались и от России требовать репараций!Так что когда речь идёт о том, как бы нажиться и тем более, за счёт соседей - Польша тут как тут. И для Трампа это более приемлемый вариант, чем Германия.Выводить войска из Европы он, конечно, не будет. А передислокацией займётся. Как всегда, решая несколько целей.Основная цель "вывода войск" - это очередной ход в той же самой стратегии Трампа и тех элит (не обязательно только американских), которые за ним стоят: деиндустриализация Европы.ЕС будет тратить больше денег на вооружение? Это прекрасно. Лишь бы не на развитие своей экономики. Тем более, что США заставят "союзников по НАТО" закупить горы оружия в самих США.И кстати, до этого был разыгран великолепный спектакль с участием основного актёра - Дональда Трампа."Вассалы подвели!"Вспомним, как Трамп нападал на "союзников", унижал их и стыдил, когда они "не пришли на войну".И мало того, что не пришли. Они не дали свои военные базы.Это возмутительное поведение вассалов вызвало настоящий гнев американского самодержца.Трамп кричал и топал ногами."Пролив нам не нужен! Он нужен вам!"Вот так Трамп обращался к союзникам, которые не спешили воевать вместе с Израилем и США."А теперь Ормузский пролив разблокируйте сами. Идите и возьмите вашу нефть.""Вы не дали нам воздушное пространство, мы вам это припомним! ""НАТО не хочет помогать нам защищать пролив. А ведь именно они в этом нуждаются!""Это же ваша нефть!" - писал Трамп."Последствия для НАТО будут очень плохими!" - угрожал Трамп.Что с базами?Почему же союзники перестали быть союзниками и не дали свои базы?До европейских правителей начало доходить, что они в данном случае являются "едой".Они уже прекрасно понимали, что эта война - не только против Ирана, но и против Европы.Не могут же они давать свои базы для использования против себя же?Джорджия Мелони, премьер Италии, пыталась обратить внимание на то, что "прекратились поставки пятой части мировых запасов энергоносителей".Но робкие попискивания европейских политиков про "несправедливость" Трамп просто не замечал.США "уходят из Европы"И вот теперь - очередной акт этого спектакля.США уходит из Европы. Потому что "союзники" им не помогли.Все это делается с помпой, с назидательными речами: посмотрите, какие вы плохие мальчики и девочки! "Папочка" Трамп очень недоволен."Одна из главных причин присутствия США в НАТО - возможность размещать силы в Европе для использования их в других операциях. А теперь это уже невозможно. Это проблема", - говорит Госсекретарь США Марко Рубио.Конечно же, полностью США из Европы не уйдут. Но присутствие сократят.Это уже произошло в конце прошлого года: были сокращены контингенты США в Румынии, Болгарии и Молдавии. Пентагон объяснил это "передислокацией".И вот сейчас переместят 5 тысяч военных из Германии - возможно, частично в Польшу.Почему? Во-первых, армия за рубежом - это очень дорого.А во-вторых, зачем тратить силы на Европу, если главный враг - Китай? И это прямо записано в национальной доктрине США.Базы как основание гегемонииИ третий вопрос: нужны ли будут США базы в будущем? По всему миру?Будут ли в будущем силы у "гегемона" поддерживать мировое господство? Основа которого - вовсе не демократия, а военное присутствие и авианосцы.И уже во всём мире даже верные союзники США начинают думать о том, хорошо ли иметь у себя американские базы?Раньше они казались гарантией безопасности. А теперь это - гарантия опасности.После последней войны в Заливе, где Иран прицельно уничтожил 18 американских баз.Будут ли новые базы построены, например, на Филиппинах, как планировалось?Подходит к концу гегемония, основанная на военных базах и "экспорте демократии", которую несут, как известно, авианосцы США.А гегемон теперь строит авианосцы по 20 лет! Тут уже не до баз по всему земному шару.По крайней мере, для Европы точно наступает время "передислокации".О том, какие противоречия существуют между СЩА и Китаем накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина - в статье "Пекин держит паузу. Почему визит Трампа в Китай остаётся под вопросом"

Елена Мурзина

