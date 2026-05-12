От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
Визит президента США Трампа в КНР, который неоднократно переносился, всё-таки состоится с 13 по 15 мая. Это будет очередная личная встреча глав двух государств после их встречи в Пусане (Южная Корея) в октябре прошлого года и первый визит президента США в Китай за девять лет.
06:40 12.05.2026
 
Визит президента США Трампа в КНР, который неоднократно переносился, всё-таки состоится с 13 по 15 мая. Это будет очередная личная встреча глав двух государств после их встречи в Пусане (Южная Корея) в октябре прошлого года и первый визит президента США в Китай за девять лет.
По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, президент Си проведёт углубленный обмен мнениями с президентом Трампом по основным вопросам китайско-американских отношений, а также по вопросам мира и развития во всем мире.
В преддверии встречи в верхах произошло очередное обострение в китайско-американских торгово-экономических отношениях. Вашингтон обвинил Пекин в проведении "масштабных" кампаний по краже американских технологий в области искусственного интеллекта, а Китай приказал компаниям не соблюдать санкции США в отношении иранской нефти.
Учитывая противоречивый контекст американо-китайских отношений – стремление США существенно ослабить взаимозависимость с КНР и, одновременно, невозможность сделать это быстро и в требуемой степени, - в повестке встречи будет сохранение перемирия в отношениях, в частности, в торговой "войне", достигнутое в Южной Корее в прошлом году.
Скорее всего, в этом контексте будут обсуждаться недавние обострения — в том числе санкции США в отношении китайских нефтеперерабатывающих предприятий, закупающих иранскую нефть, и жёсткие ответные меры Пекина.
Подсказку по вопросу повестки переговоров в верхах между КНР и США даёт встреча вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра финансов США Скотта Бесента, которая состоится накануне – в среду - в Южной Корее. На ней будут обсуждаться экономические и торговые вопросы.
Поэтому, несмотря на важность для обеих стран вопросов геополитики, главными для обеих стран в повестке переговоров будут – взаимные торговые тарифы, наукоёмкие технологии и микросхемы, контроль за экспортом редкоземельных металлов и искусственный интеллект.
Для китайской стороны, главным вопросом станет Тайвань, и он обязательно будет обсуждаться. Видимо, также и войне в Иране будет посвящено немало времени.
Президент Трамп после неудачи "кавалерийского наскока" на Китай весной-летом 2025 г., когда США за короткий срок повысили в несколько приёмов тарифы на китайский импорт в попытке добиться более выгодных для США условий двусторонней торговли и ликвидировать торговый дефицит, сейчас пытается вернуться к более спокойной политике "управления конкуренцией".
Фактически, с осени 2025 года США в отношении КНР ведут ту же линию, что и бывший президент США Байден – постепенный разрыв связей с Китаем, который позволяет США лучше подготовить свою экономику к перестройке цепочек поставок, в которой доля китайского участия либо незначительна, либо отсутствует.
При этом, подготавливая благоприятную атмосферу для продвижения американских интересов во время визита в Пекин, Трамп сделал авансом ряд показательных уступок Китаю. Среди них, - отказ от поставок вооружений Тайваню на общую сумму 14 млрд.долл.; разрешение продажи Китаю передовых микросхем компании "Энвидиа", необходимых для программ ИИ; соблюдение “тарифного перемирия”, которого он достиг с президентом Си в Южной Корее в октябре прошлого года; ослабление некоторых ограничений на китайские капиталовложения в США; запрет членам администрации открыто критиковать Китай, пр.
Симптоматично полное отсутствие всяких комментариев Трампа по вопросу, т.н. "прав человека" в Китае. При том, что Трампа и первых лиц его администрации этот вопрос в принципе не волнует, и не только в отношении Китая, но они не комментируют эту тему даже в сугубо пропагандистском ключе.
Не исключено, что эти распоряжения, как, возможно и готовность президента США к неким уступкам Пекину в тайваньском вопросе стали причиной разногласий в администрации Трампа по повестке переговоров с КНР.
История с вооружениями для Тайваня уже дала основание для тайваньских политиков и антикитайски настроенных политических кругов в ЕС и США опасаться некой сделки между США и КНР по острову. По некоторым данным, Пекин оказывал давление на администрацию Трампа, чтобы та "сократила свои обязательства в области безопасности" и пересмотрела официальную политику США в отношении острова.
В экспертной среде и политических кругах на Западе опасаются, что Трамп считает Тайвань серьёзным препятствием для выстраивания отношений с КНР, основанных на обширной двусторонней торговле и аккуратном управлении конкуренцией.
На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио попытался развеять эти опасения. Он сказал, что "в политике США в отношении Тайваня не произошло никаких изменений", и предположил, что любое упоминание Тайваня на встрече ограничится повторением существующих позиций США и Китая в отношении острова и, мол, "китайцы понимают нашу позицию по этому вопросу, а мы понимаем их".
Однако Трамп последователен в том, что США добиваются, в первую очередь, принципиального разрыва с Китаем в высокотехнологичных отраслях экономики с их ядром – производством полупроводниковой электронной продукции, но оставляет достаточно тесные торговые отношения в менее важных отраслях.
Исключение из этого курса в виде разрешения на продажу Китаю передовых микросхем Энвидиа в преддверии визита в КНР – скорее всего, временное решение.
При этом, США будут добиваться бессрочного продления моратория на введение нового режима экспортного контроля Китая в отношении "редкоземельных" минералов и магнитов. Си Цзиньпин пообещал Трампу заморозить этот режим во время их встречи в Южной Корее шесть месяцев назад. На сегодня эти проблемы США и Китаю удалось кое-как уладить, но это всё временные решения. Ситуация здесь чревата выходом из-под контроля.
Обе стороны могут начать диалог по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), который крайне необходим. В последние годы подход Вашингтона к искусственному интеллекту все больше смещается от управления инновациями к стратегической конкуренции.
Некоторые из наиболее серьезных рисков, связанных с передовыми технологиями искусственного интеллекта, как, например, кибероперации с использованием ИИ, биологические исследования, автономные военные системы или масштабная дезинформация, не ограничиваются национальными границами. Последовательная позиция КНР состоит в том, что безопасность искусственного интеллекта должна стать важной темой для любых будущих переговоров на высоком уровне между Китаем и США.
Что касается Ирана, то Трамп может попросить Си Цзиньпина повлиять на иранские власти, чтобы они отказались от обогащения урана и зарождающейся программы создания ядерного оружия, а также открыть Ормузский пролив на постоянной основе. Весьма сомнительно, что Пекин воспользуется своим влиянием на Тегеран.
Очень вероятно, что Трамп подымет вопрос технологического сотрудничества России и КНР. По данным американских СМИ, которые ссылаются на свои источники, Вашингтон всё сильнее раздражает экономическая и технологическая помощь, которую КНР оказывает России на фоне войны.
Главное значение встречи Трампа и Си состоит в том, что обе стороны стремятся выработать понятные правила управления конкурентными отношениями. Если это удастся и будут выработаны такие правила, визит Трампа в КНР можно будет считать успешным.
О противоречиях и сути конфликта США и Китая - подробнее в статье "Пекин держит паузу. Почему визит Трампа в Китай остаётся под вопросом"
