Пекин держит паузу. Почему визит Трампа в Китай остаётся под вопросом

8 мая 2026 года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередном брифинге вновь ответил на вопрос о возможном визите президента США Дональда Трампа в Китай предельно лаконично: "Китай и США продолжают согласование по вопросу визита президента Трампа в Китай".

2026-05-11T14:05

Формула прозвучала буднично, однако за этой подчеркнутой сдержанностью скрывается целый пласт дипломатических сигналов.На первый взгляд речь идёт о стандартном бюрократическом ответе на заданный вопрос. Но в свете нынешнего состояния китайско-американских отношений подобная осторожность выглядит скорее симптомом глубокой стратегической неопределённости, чем обычной дипломатической отговоркой.С начала второго президентского срока Трампа отношения между Пекином и Вашингтоном пережили новый виток резкого обострения. Тарифная война достигла беспрецедентного уровня: совокупные пошлины на китайские товары в отдельные моменты поднимались до 145%. Параллельно развернулась ожесточённая борьба вокруг китайского контроля над экспортом редкоземельных металлов, а совместные удары США и Израиля по Ирану резко ухудшили ситуацию на Ближнем Востоке, добавив глобальной нестабильности в и без того перегруженную проблемами систему международных отношений.На этом фоне потенциальный визит Трампа в Китай стал восприниматься не просто как дипломатическое событие, а как своеобразный индикатор того, способны ли две крупнейшие державы мира хотя бы частично стабилизировать отношения.Дипломатия без эмоцийОсобое внимание стоит обратить на стиль комментариев МИД КНР. С 6 по 8 мая Линь Цзянь практически дословно повторял одну и ту же формулу: стороны поддерживают связь по вопросу визита, но "на данный момент нет информации, которую можно было бы предоставить".Когда журналист NHK попытался уточнить, состоится ли встреча лидеров "по плану", ответ остался неизменным.Подобная риторика выглядит неслучайной. Пекин явно избегает преждевременного раскрытия деталей, пока переговорный процесс не достиг достаточной степени готовности. Одновременно китайская сторона демонстративно не желает участвовать в информационном разогреве повестки, который активно ведёт сам Трамп и его администрация.Контраст здесь весьма показателен. Вашингтон продолжает заявлять о подготовке визита, тогда как Китай сохраняет подчеркнутую дистанцию. Фактически Пекин даёт понять: он не намерен позволять США задавать темп, ритм и политическую упаковку будущего саммита.Даже сама формулировка о "продолжение согласования" допускает двойное толкование. Она может означать как нормальную подготовку визита, так и отсутствие согласия по ключевым вопросам. И судя по общей динамике отношений, второй вариант сегодня выглядит значительно более вероятным. И главная здесь проблема не в согласование графика, а системный кризис.Задержка с визитом объясняется прежде всего не техническими сложностями, а глубоким ухудшением самих основ китайско-американских отношений.После возвращения Трампа в Белый дом конфронтация приобрела практически всеобъемлющий характер. Расширился список противоречий, сузилось пространство для компромисса, а конкуренция стала всё более структурной.В торгово-экономической сфере США продолжили наращивать давление пошлинами на китайский экспорт. Несмотря на частичную корректировку после судебных решений, средний уровень американских пошлин на китайские товары остаётся исторически высоким.На это Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных металлов. Меры оказались болезненными прежде всего для американского высокотехнологичного производства и военно-промышленного комплекса. Парижские консультации, прошедшие в марте, позволили сторонам лишь зафиксировать временную стабилизацию пошлин, однако речь шла скорее о попытке предотвратить дальнейшую деградацию ситуации, чем о реальном прорыве.Не менее острым остаётся тайваньский вопрос. Многие аналитики прямо называют Тайвань темой, которой невозможно избежать на встрече Си и Трампа. Глава МИД КНР Ван И в разговоре с госсекретарём США Рубио также обозначил Тайвань как "крупнейший риск" для двусторонних отношений. Фактически именно Тайвань остаётся той точкой, где любое дипломатическое потепление немедленно упирается в фундаментальное несовпадение стратегических интересов.Параллельно Вашингтон усиливает технологическое давление. Экспортный контроль, расширение санкционных списков и новые ограничения против китайского полупроводникового сектора превращают экономическую политику США в инструмент долгосрочного технологического сдерживания Китая. В американской "Торговой политической повестке 2026" график усиления тарифных и санкционных мер расписан практически на весь год вперёд.Другими словами: экономические договорённости могут временно стабилизировать отношения, но не способны устранить фундаментальные причины конфликта.Именно поэтому Пекин явно не заинтересован в визите ради самого визита. Если встреча не даст ощутимых результатов, он рискует превратиться в дорогостоящую дипломатическую декорацию, лишь усилив ощущение тупика в отношениях двух держав.Ближний Восток как фактор срываЕсли структурные противоречия стали хронической болезнью американо-китайских отношений, то эскалация на Ближнем Востоке сыграла роль острого кризиса, нарушившего дипломатический график.По данным западных СМИ, поездка Трампа первоначально планировалась на конец марта – начало апреля. Однако после совместной американо-израильской атаки на Иран в конце февраля регион погрузился в новую фазу нестабильности, а визит пришлось перенести примерно на пять-шесть недель. Позднее в качестве новой даты назывались 14–15 мая. Однако сводить перенос визита исключительно к Ближнему Востоку было бы упрощением. Региональный кризис лишь усугубил существующие противоречия, но не породил их.Трамп между "договорняком" и антикитайским консенсусомДополнительной проблемой остаётся внутренний раскол внутри самой американской администрации.Трамп считается едва ли не главным "китайским голубем" в собственном правительстве. Президент по-прежнему стремится заключить с Пекином крупные экономические соглашения и использовать их как доказательство своей эффективности.Однако внутри Белого дома усиливается сопротивление со стороны жёстко настроенных политических синофобов. Говорят, что споры развернулись даже вокруг состава делегации. По информации источников, первоначально обсуждалось участие примерно двух десятков руководителей крупнейших американских компаний, однако представители антикитайского лагеря настаивали на резком сокращении бизнес-компонента визита.Ситуация выглядит симптоматичной: Трамп хочет продемонстрировать способность заключать договоренности со всеми, включая Китай, тогда как значительная часть американского истеблишмента уже рассматривает любые масштабные инвестиционные контакты с КНР как угрозу национальной безопасности.Политическое давление усиливается и со стороны Конгресса. Более 70 конгрессменов и три сенатора уже направили письма в Белый дом с критикой чрезмерно активных коммерческих контактов с Пекином. Демократы также используют китайскую тему для давления на администрацию.В результате пространство для компромиссов у Трампа заметно сужается. Даже если он лично готов идти на договорённости, внутриполитическая среда делает серьёзные уступки крайне рискованными. А без конкретных уступок со стороны Вашингтона заинтересованность Пекина в полноценном саммите неизбежно снижается.Китай не спешитС китайской точки зрения осторожность выглядит вполне рациональной.Пекин ясно даёт понять: символические встречи без практического наполнения его не устраивают. Во время телефонного разговора в сентябре 2025 года Си Цзиньпин говорил о возможности "взаимного процветания" Китая и США, но одновременно подчёркивал необходимость отказаться от односторонних торговых ограничений. Другими словами, Китай ожидает не риторики, а конкретных действий, и прежде всего в вопросах таможенных пошлин и технологических ограничений.Кроме того, Пекин располагает собственными сильными позициями. Контроль над поставками редкоземельных металлов уже продемонстрировал эффективность как инструмент давления на американскую промышленность. Одновременно решение Верховного суда США, ограничившее возможность президента вводить пошлины под предлогом чрезвычайного положения, ослабило возможности давления.В этих условиях Китай не чувствует необходимости торопиться. Для Пекина преждевременное подтверждение визита также несёт политические риски. Высокий уровень государственного приёма в китайской дипломатической традиции всегда рассматривается как форма политического признания и своеобразного аванса отношениям. На фоне продолжающегося давления США слишком поспешное согласие могло бы быть истолковано как заинтересованность Китая в разрядке любой ценой.Но несмотря на всю сложность ситуации, сам факт сохранения диалога остаётся важным.Сегодня между США и Китаем сохраняется сразу несколько линий конфронтации — торговля, технологии, Тайвань, геополитика. Однако стороны продолжают поддерживать контакты на различных уровнях и искать хотя бы ограниченные механизмы стабилизации.Именно в этом, вероятно, и заключается реальный смысл потенциального визита Трампа: не в достижении исторического прорыва, а в предотвращении неконтролируемого ухудшения ситуации. Поэтому, наиболее вероятным сценарием является сохранение нынешнего состояния отношений без крупных договорённостей. А более перспективной площадкой для серьёзных соглашений будет возможный осенний визит председателя КНР в США. Поэтому даже если визит Трампа в Китай в итоге состоится, его результаты, вероятнее всего, будут ограничены вопросами кризисного управления, предотвращения эскалации и поддержания минимальной предсказуемости.Каналы связи пока сохраняются. Но путь от "продолжения согласований" к полноценной встрече, а тем более к реальным договорённостям, похоже, будет ещё долгим и крайне неопределённым.Главный вопрос сегодня заключается уже не в том, способны ли США и Китай прекратить стратегическое соперничество. Интересно другое: смогут ли они хотя бы создать механизмы, позволяющие удерживать это соперничество в управляемых рамках.

Азат Рахманов

