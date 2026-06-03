В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму - 03.06.2026 Украина.ру
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В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму
В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму - 03.06.2026 Украина.ру
В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду на станции Джанкой в Крыму является террористической атакой. Своим мнением он поделился в беседе с "Лентой.ру" 3 июня
2026-06-03T13:10
2026-06-03T13:10
крым
госдума
вооруженные силы украины
джанкой
россия
спецоперация
новости
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Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ по пассажирскому поезду в Джанкое террористической атакой и заявил о необходимости уничтожить всех виновных. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками пассажирский состав в Крыму. По имеющимся данным, в результате инцидента есть пострадавшие, включая детей."Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие, на коллективном Западе уже выведены из обихода", — сказал парламентарий.Колесник также обратил внимание, что примерно в то же время был нанесён удар по Санкт-Петербургу и по автобусу, следовавшему из Симферополя в Москву. По его словам, все эти атаки произошли накануне Петербургского международного экономического форума, где присутствуют, в том числе, "некоторые здравомыслящие представители недружественных стран"."Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. &lt;...&gt; Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять. &lt;...&gt; Надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так всё будет продолжаться", — подчеркнул депутат.Вечером 2 июня в Минобороны РФ сообщили о массовой атаке БПЛА на ряд российских регионов. По данным ведомства, системы ПВО работали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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крым, госдума, вооруженные силы украины, джанкой, россия, спецоперация, новости
Крым, Госдума, Вооруженные силы Украины, Джанкой, Россия, Спецоперация, Новости

В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму

13:10 03.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГосдума приняла закон об интеграции новых регионов в единую систему образования
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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду на станции Джанкой в Крыму является террористической атакой. Своим мнением он поделился в беседе с "Лентой.ру" 3 июня
Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ по пассажирскому поезду в Джанкое террористической атакой и заявил о необходимости уничтожить всех виновных.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками пассажирский состав в Крыму. По имеющимся данным, в результате инцидента есть пострадавшие, включая детей.
"Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие, на коллективном Западе уже выведены из обихода", — сказал парламентарий.
Колесник также обратил внимание, что примерно в то же время был нанесён удар по Санкт-Петербургу и по автобусу, следовавшему из Симферополя в Москву. По его словам, все эти атаки произошли накануне Петербургского международного экономического форума, где присутствуют, в том числе, "некоторые здравомыслящие представители недружественных стран".
"Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. <...> Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять. <...> Надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так всё будет продолжаться", — подчеркнул депутат.
Вечером 2 июня в Минобороны РФ сообщили о массовой атаке БПЛА на ряд российских регионов. По данным ведомства, системы ПВО работали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня
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