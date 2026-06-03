https://ukraina.ru/20260603/itogi-030626-evropa-sporit-o-buduschem-ukrainy-drony-atakovali-sankt-peterburg-i-lenoblast-1079782791.html
Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть - 03.06.2026 Украина.ру
Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран снова обмениваются ударами на фоне фактического срыва переговоров и угроз блокировки ключевых морских... Украина.ру, 03.06.2026
2026-06-03T18:26
2026-06-03T18:26
2026-06-03T18:26
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран снова обмениваются ударами на фоне фактического срыва переговоров и угроз блокировки ключевых морских маршрутов. Параллельно в Европе обсуждают перспективы Украины в ЕС и возможные переговорные площадки, включая Венгрию, однако единой позиции по этому вопросу до сих пор нет. Тем временем фиксируются удары по Санкт-Петербургу, а также атака на гражданский автобус в Донецкой Народной Республике, в результате которой погибли мирные жители.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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