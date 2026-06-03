Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть - 03.06.2026 Украина.ру
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Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть - 03.06.2026 Украина.ру
Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран снова обмениваются ударами на фоне фактического срыва переговоров и угроз блокировки ключевых морских... Украина.ру, 03.06.2026
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран снова обмениваются ударами на фоне фактического срыва переговоров и угроз блокировки ключевых морских маршрутов. Параллельно в Европе обсуждают перспективы Украины в ЕС и возможные переговорные площадки, включая Венгрию, однако единой позиции по этому вопросу до сих пор нет. Тем временем фиксируются удары по Санкт-Петербургу, а также атака на гражданский автобус в Донецкой Народной Республике, в результате которой погибли мирные жители.
европа
украина
санкт-петербург
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видео, европа, украина, санкт-петербург, ес, бпла сегодня, атака бпла, донбасс, днр, иран, война в иране, сша, видео
Видео, Европа, Украина, Санкт-Петербург, ЕС, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Донбасс, ДНР, Иран, война в Иране, США

Итоги 03.06.26: Европа спорит о будущем Украины, дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть

18:26 03.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран снова обмениваются ударами на фоне фактического срыва переговоров и угроз блокировки ключевых морских маршрутов.

Параллельно в Европе обсуждают перспективы Украины в ЕС и возможные переговорные площадки, включая Венгрию, однако единой позиции по этому вопросу до сих пор нет. Тем временем фиксируются удары по Санкт-Петербургу, а также атака на гражданский автобус в Донецкой Народной Республике, в результате которой погибли мирные жители.
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