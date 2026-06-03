Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево - 03.06.2026 Украина.ру
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Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево
Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево - 03.06.2026 Украина.ру
Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево
Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка... Украина.ру, 03.06.2026
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киев
донецкая народная республика
балтика
рютте
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Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка Рютте. Зачем представитель альянса приехал в украинскую столицу неизвестно.Зато очевидно для какой цели террористический киевский режим усиленно атаковал Ленобласть – сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ночь на 3 июня над областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. Сам Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу. По его словам, дроны атаковали один из крупнейших терминалов в Балтике, а также достигли "чисто военных целей" на Кронштадтской базе.Агрессию Киева, визит Рютте и ответные меры на украинский терроризм России обсудили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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видео, киев, донецкая народная республика, балтика, рютте, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), бпла, прогнозы сво, военный эксперт, видео
Видео, Киев, Донецкая Народная Республика, Балтика, Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Петербургский международный экономический форум (фонд), БПЛА, прогнозы СВО, военный эксперт

Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево

18:01 03.06.2026
 
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Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка Рютте. Зачем представитель альянса приехал в украинскую столицу неизвестно.

Зато очевидно для какой цели террористический киевский режим усиленно атаковал Ленобласть – сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ночь на 3 июня над областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. Сам Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу. По его словам, дроны атаковали один из крупнейших терминалов в Балтике, а также достигли "чисто военных целей" на Кронштадтской базе.

Агрессию Киева, визит Рютте и ответные меры на украинский терроризм России обсудили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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