Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево
Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка Рютте. Зачем представитель альянса приехал в украинскую столицу неизвестно.
Зато очевидно для какой цели террористический киевский режим усиленно атаковал Ленобласть – сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ночь на 3 июня над областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. Сам Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу. По его словам, дроны атаковали один из крупнейших терминалов в Балтике, а также достигли "чисто военных целей" на Кронштадтской базе.
Агрессию Киева, визит Рютте и ответные меры на украинский терроризм России обсудили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
Зато очевидно для какой цели террористический киевский режим усиленно атаковал Ленобласть – сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ночь на 3 июня над областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. Сам Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу. По его словам, дроны атаковали один из крупнейших терминалов в Балтике, а также достигли "чисто военных целей" на Кронштадтской базе.
Агрессию Киева, визит Рютте и ответные меры на украинский терроризм России обсудили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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