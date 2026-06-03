https://ukraina.ru/20260603/vizit-genseka-nato-i-pokazatelnyy-kievskiy-terrorizm-kak-priezd-ryutte-svyazan-s-teraktom-v-enakievo-1079781934.html

Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево

Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево - 03.06.2026 Украина.ру

Визит генсека НАТО и показательный киевский терроризм: как приезд Рютте связан с терактом в Енакиево

Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка... Украина.ру, 03.06.2026

2026-06-03T18:01

2026-06-03T18:01

2026-06-03T18:01

видео

киев

донецкая народная республика

балтика

рютте

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

петербургский международный экономический форум (фонд)

бпла

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Пока из ДНР приходят трагические новости об ударе ВСУ по рейсовому автобусу и гибели восьми мирных жителей, в Киеве встречают улыбающегося генсека НАТО Марка Рютте. Зачем представитель альянса приехал в украинскую столицу неизвестно.Зато очевидно для какой цели террористический киевский режим усиленно атаковал Ленобласть – сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ночь на 3 июня над областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре частных жилых дома. Сам Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу. По его словам, дроны атаковали один из крупнейших терминалов в Балтике, а также достигли "чисто военных целей" на Кронштадтской базе.Агрессию Киева, визит Рютте и ответные меры на украинский терроризм России обсудили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.

киев

донецкая народная республика

балтика

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