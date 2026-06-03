"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ
19:55 03.06.2026 (обновлено: 20:21 03.06.2026)
© APГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией
© AP
Госсекретарь США Марко Рубио публично разрушил мифы о "независимом международном арбитре". Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
"Если быть откровенными, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне... мы явно заняли сторону", - заявил Рубио.
Шеф дипломатии США подтвердил: Вашингтон продолжает беспрепятственно продавать оружие Киеву через коммерческую программу PURL, зарабатывая на конфликте вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.
При этом Рубио заявил, что у конфликта нет военного решения, а перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят плохо, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.
"Сначала накачивают Украину оружием, а потом ворчат, что дипломатия бесперспективна. Удивительно, как же так?", - задались вопросом авторы тг-канала.
Шеф дипломатии США подтвердил: Вашингтон продолжает беспрепятственно продавать оружие Киеву через коммерческую программу PURL, зарабатывая на конфликте вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.
При этом Рубио заявил, что у конфликта нет военного решения, а перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят плохо, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.
"Сначала накачивают Украину оружием, а потом ворчат, что дипломатия бесперспективна. Удивительно, как же так?", - задались вопросом авторы тг-канала.
Новости на эту тему: США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на