"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ - 03.06.2026 Украина.ру
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"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ
"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ - 03.06.2026 Украина.ру
"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ
Госсекретарь США Марко Рубио публично разрушил мифы о "независимом международном арбитре". Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T19:55
2026-06-03T20:21
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"Если быть откровенными, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне... мы явно заняли сторону", - заявил Рубио.Шеф дипломатии США подтвердил: Вашингтон продолжает беспрепятственно продавать оружие Киеву через коммерческую программу PURL, зарабатывая на конфликте вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.При этом Рубио заявил, что у конфликта нет военного решения, а перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят плохо, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки. "Сначала накачивают Украину оружием, а потом ворчат, что дипломатия бесперспективна. Удивительно, как же так?", - задались вопросом авторы тг-канала.Новости на эту тему: США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружиемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, марко рубио, украина.ру, вооруженные силы украины, военная помощь украине, всу, международная политика, госдеп сша
Новости, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, военная помощь Украине, ВСУ, Международная политика, Госдеп США

"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ

19:55 03.06.2026 (обновлено: 20:21 03.06.2026)
 
© APГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP
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Госсекретарь США Марко Рубио публично разрушил мифы о "независимом международном арбитре". Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру
"Если быть откровенными, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне... мы явно заняли сторону", - заявил Рубио.

Шеф дипломатии США подтвердил: Вашингтон продолжает беспрепятственно продавать оружие Киеву через коммерческую программу PURL, зарабатывая на конфликте вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.

При этом Рубио заявил, что у конфликта нет военного решения, а перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят плохо, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

"Сначала накачивают Украину оружием, а потом ворчат, что дипломатия бесперспективна. Удивительно, как же так?", - задались вопросом авторы тг-канала.
Новости на эту тему: США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
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