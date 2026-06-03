https://ukraina.ru/20260603/my-yavno-zanyali-storonu-v-gosdepe-otkryto-nazvali-ukrainu-rynkom-sbyta-oruzhiya-i-instrumentom-protiv-1079785096.html

"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ

"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ - 03.06.2026 Украина.ру

"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио публично разрушил мифы о "независимом международном арбитре". Об этом сообщает 3 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T19:55

2026-06-03T19:55

2026-06-03T20:21

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"Если быть откровенными, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне... мы явно заняли сторону", - заявил Рубио.Шеф дипломатии США подтвердил: Вашингтон продолжает беспрепятственно продавать оружие Киеву через коммерческую программу PURL, зарабатывая на конфликте вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.При этом Рубио заявил, что у конфликта нет военного решения, а перспективы мирного урегулирования сейчас выглядят плохо, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки. "Сначала накачивают Украину оружием, а потом ворчат, что дипломатия бесперспективна. Удивительно, как же так?", - задались вопросом авторы тг-канала.Новости на эту тему: США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружиемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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