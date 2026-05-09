Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зависимости от ситуации. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T07:45

Накануне, 8 мая, Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о введении трехдневного прекращения огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, режим тишины будет действовать 9, 10 и 11 мая.По данным американского президента, перемирие включает полную приостановку активных боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 заключенных с каждой стороны."Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — подчеркнул Трамп. — Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны".Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона. По его словам, эта инициатива развивает недавний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.Ушаков также отметил, что США находились на связи с Киевом в ходе обсуждения. В Кремле подчеркнули важность того, что перемирие приурочено к 81-й годовщине Победы над нацизмом.Украинская сторона, согласно заявлению Трампа и информации из американских источников, также согласилась на трехдневное прекращение огня.Стоит отметить, что несмотря на нарушение перемирия, объявленного российским лидером ранее, прекращение огня Дональда Трампа Киев действительно соблюдает. "Трёхдневное перемирие, предложенное Трампом, уже действует: с полуночи ни РФ, ни Украина официально не сообщали о дальнобойных ударах", — отмечает в публикации Телеграм-канал Украина.ру.Глава Белого дома допустил, что сроки перемирия могут быть пересмотрены в сторону увеличения в зависимости от обстановки на местах. Помимо этого, Трамп пообещал командировать переговорную группу в Москву, если такое решение будет способствовать прогрессу в урегулировании украинского кризиса.Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.

