Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию - 09.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/paradoks-9-maya-tramp-prodlevaet-tishinu-a-zelenskiy-zapuskaet-drony-na-rossiyu-1078773614.html
Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию - 09.05.2026 Украина.ру
Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
Американский президент Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зависимости от ситуации. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T07:45
2026-05-09T08:14
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
переговоры
новости переговоров
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f6737b447cf432df9aced3f8688e05a7.jpg
Накануне, 8 мая, Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о введении трехдневного прекращения огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, режим тишины будет действовать 9, 10 и 11 мая.По данным американского президента, перемирие включает полную приостановку активных боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 заключенных с каждой стороны."Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — подчеркнул Трамп. — Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны".Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона. По его словам, эта инициатива развивает недавний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.Ушаков также отметил, что США находились на связи с Киевом в ходе обсуждения. В Кремле подчеркнули важность того, что перемирие приурочено к 81-й годовщине Победы над нацизмом.Украинская сторона, согласно заявлению Трампа и информации из американских источников, также согласилась на трехдневное прекращение огня.Стоит отметить, что несмотря на нарушение перемирия, объявленного российским лидером ранее, прекращение огня Дональда Трампа Киев действительно соблюдает. "Трёхдневное перемирие, предложенное Трампом, уже действует: с полуночи ни РФ, ни Украина официально не сообщали о дальнобойных ударах", — отмечает в публикации Телеграм-канал Украина.ру.Глава Белого дома допустил, что сроки перемирия могут быть пересмотрены в сторону увеличения в зависимости от обстановки на местах. Помимо этого, Трамп пообещал командировать переговорную группу в Москву, если такое решение будет способствовать прогрессу в урегулировании украинского кризиса.Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_9c30b0e1f0cf09cef0073e41c4d04165.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, переговоры, новости переговоров, перемирие, итоги переговоров
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, переговоры, новости переговоров, перемирие, итоги переговоров

Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию

07:45 09.05.2026 (обновлено: 08:14 09.05.2026)
 
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Читать в
ДзенTelegram
Американский президент Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зависимости от ситуации. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Накануне, 8 мая, Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о введении трехдневного прекращения огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, режим тишины будет действовать 9, 10 и 11 мая.
"Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня, — написал Трамп. — В России празднуют День Победы, но точно так же и в Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны".
По данным американского президента, перемирие включает полную приостановку активных боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 заключенных с каждой стороны.
"Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — подчеркнул Трамп. — Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны".
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона. По его словам, эта инициатива развивает недавний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ушаков также отметил, что США находились на связи с Киевом в ходе обсуждения. В Кремле подчеркнули важность того, что перемирие приурочено к 81-й годовщине Победы над нацизмом.
Украинская сторона, согласно заявлению Трампа и информации из американских источников, также согласилась на трехдневное прекращение огня.
Стоит отметить, что несмотря на нарушение перемирия, объявленного российским лидером ранее, прекращение огня Дональда Трампа Киев действительно соблюдает.
"Трёхдневное перемирие, предложенное Трампом, уже действует: с полуночи ни РФ, ни Украина официально не сообщали о дальнобойных ударах", — отмечает в публикации Телеграм-канал Украина.ру.
Глава Белого дома допустил, что сроки перемирия могут быть пересмотрены в сторону увеличения в зависимости от обстановки на местах.
Помимо этого, Трамп пообещал командировать переговорную группу в Москву, если такое решение будет способствовать прогрессу в урегулировании украинского кризиса.
Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаковпереговорыновости переговоровперемириеитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая
09:16"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным
09:01ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка
09:00Музыкальный дуэт Макрона и Пашиняна, предсмертное послание Эпштейна и 9 мая. Неделя необычных фотофактов
08:46Что происходит в России, на Украине и международной арене. Главное за ночь 9 мая
08:31Почему Зеленскому выгодна война: ответ в коррупционных схемах Умерова
08:16Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией
08:01"Бегут с тонущего корабля": киевляне массово покидают столицу до "массированного ответа" ВС РФ
08:00Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась Германия
07:45Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
07:30Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
07:02Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
06:45Зрада Экспресс: декоммунизация до костей и память, которую не стереть. День Победы вопреки
06:35Проклятая Ї
06:30Одна семья. Две истории героев Победы
06:25Оба моих деда дошли до Берлина
06:20Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
06:15Ярость благородная
06:10Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
06:05Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
Лента новостейМолния