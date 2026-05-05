Дмитрий Медведев спел "День Победы"
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев 5 мая принял участие в трогательной церемонии: политик спел знаменитую композицию "День Победы" вместе с женским хором
Мероприятие прошло в Торжке Тверской области на мемориальном комплексе "Аллея памяти". Компанию Медведеву составили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголёв, врио губернатора Виталий Королёв и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Поводом для церемонии стало зажжение новых вечных огней в 12 российских городах. Были подключены к газу мемориалы в Чувашии, Татарстане, Дагестане, Новгородской, Ульяновской областях, а также в Ставропольском и Пермском краях.
Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.
