Трамп перенес победу над Ираном, наемники ВСУ столкнулись с чумой, НАТО подобрался к Крыму. Итоги 5 мая

Президент США Дональд Трамп в очередной раз перенес сроки полной и окончательной победы над Ираном: ему нужно еще две-три недели. Наемники, воюющие за ВСУ жалуются на неизлечимые болезни украинских солдат. Самолеты-разведчики стран НАТО все активнее кружат над Черным морем и Балтикой, военный аналитик рассказал об их целях

2026-05-05T18:00

Трамп снова передвинул "окончательную победу" над ИраномАмериканский президент Дональд Трамп 5 мая в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом заявил, что вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще от двух до трех недель.По словам главы государства, вооруженные силы США уже выполнили основные задачи военной кампании."Мы уже уничтожили большую часть того, что хотели бы, вероятно, нам нужно еще две, может быть, три недели. Время для нас не определяющий фактор", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.Трамп выразил уверенность, что текущее противостояние завершится либо подписанием соглашения с Тегераном на условиях Вашингтона, либо окончательным военным разгромом противника. При этом он противоречит сам себе"Так или иначе мы победим. Либо мы заключим нужную сделку, либо одержим легкую победу с военной точки зрения", - сказал Трамп, тут же добавив "в этом мы уже победили"."У них было 159 кораблей, а теперь ни одного. Они все на дне моря. Сегодня мы уничтожили восемь из оставшихся у них маленьких быстроходных катеров", — подчеркнул Трамп.В этом же интервью американский лидер сообщил, что на восстановление Исламской Республики Иран после войны потребуется 20 лет, по истечению которых ей всё равно не стать прежней.Эксперты, между тем, уверены, что войну проиграл не Иран, а Трамп."Вашингтон начал операцию с вероломного обмана и военных преступлений, но не достиг ни одной политической цели", — заявил политолог Вячеслав Иванов.По его словам, американская военная машина, привыкшая к блицкригам последних десятилетий, столкнулась с реальностью, которую не могла переварить ни стратегическая культура Пентагона, ни политическая воля Белого дома. Операция под кодовым названием "Тегеран за три дня" стала не триумфом, а системным кризисом американской внешней политики."Американская пресса, ещё накануне поддерживавшая жёсткую линию, к исходу вторых суток начала менять риторику. Причина была проста: иранская публика, вопреки всем прогнозам разведки, не вышла на протесты. Тегеран не превратился в Киев 2014 года или в Дамаск 2011 года. Общество консолидировалось вокруг режима, которого бомбил внешний враг", - пояснил эксперт.К концу третьего дня стало очевидно: цель смены режима не достигнута. Иранская система выжила. Более того, она начала отвечать."США и Израиль столкнулись с дефицитом боеприпасов. Итог: удары стали менее интенсивными, цели — менее значимыми. Израиль, который привык действовать с американской поддержкой, оказался перед выбором: тратить последние запасы или снижать активность. Выбрали второе", - рассказал Иванов.В итоге Трамп уже не в первый раз продлевает срок "окончательной победы" над Ираном. Но победы не видно.Наемники боятся заразится от солдат ВСУ чумойИностранные наемники ВСУ жалуются в интернете на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем. Некоторые из военнослужащих прозвали это "чумой", выяснили российские СМИ в ходе анализа сообществ иностранных наемников в социальных сетях.Так, иностранный наемник выложил видео в сообществе, где на его фоне слышны сильный кашель и чихания. "Командир разместил меня в одном доме с украинскими военнослужащими. Как же я устал от этого", - подписал свое видео военнослужащий, уточнив, что его раздражает постоянно "чумное" состояние украинских солдат.Другой наемник присоединился к негодованию, так же указав на "чуму" в ВСУ. Свыше 20 иностранных солдат под публикацией тоже назвали активно распространяющиеся болезни у украинцев "чумой"."Из-за них я не ношу ничего в аптечке, кроме антибиотиков", - рассказал англоязычный военнослужащий.В начале апреля командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов с позывным Перун заявил, что подавляющее число новобранцев в штурмовых полках имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом и туберкулезом открытой формы.В конце марта на Украине развернулся скандал из-за высокой смертности от болезней в одном из полков ВСУ. Сразу несколько военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли от пневмонии, их семьи заявили о несвоевременном оказании медицинской помощи и беспорядке в части, сообщала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Она называет подразделение "одним из ручных полков" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее данным, в таких полках "самая высокая смертность в ВСУ по очень разным причинам".НАТО подбирается к Крыму и Санкт-ПетербургуСамолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, кружит над нейтральными водами Черного моря, сообщил источник российских информационных агентств в авиадиспетчерских службах Евросоюза.Воздушное судно вылетело из аэропорта Бухареста и направилось в сторону моря, следуя через контролируемые Румынией и Болгарией районы, после чего перешло в нейтральное воздушное пространство.По данным источника, самолет совершает манёвры на высоте чуть более 13 тыс. метров, избегая гражданских авиационных коридоров и не входя в воздушное пространство других государств.Источник отметил, что самолеты Gulfstream IV могут использоваться в том числе для радиотехнической разведки. УВЫ, пилотируемые самолеты, и беспилотники кружат у границ России постоянно.Так, 29 апреля над Черным морем летал разведывательный дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС Италии, который столкнулся с проблемами радиосвязи, но завершил полет на военной базе в Сигонелле на Сицилии.До этого 23 апреля, американский самолет-разведчик Artemis II на базе Bombardier Challenger 650 выполнил полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.А 9 апреля шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, вылетевший из финского Тампере, вел наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией и ранее фиксировался у Калининграда и западной границы Белоруссии.Военный аналитик Константин Сивков считает, что увеличение числа военных полетов у границ России связано с продолжающимся противостоянием Москвы и Запада."Запад начинает нагнетать обстановку у наших границ", — заявил он порталу 178.ru.К тому же, по его словам, с помощью самолетов-разведчиков НАТО пытается найти слабые места в обороне России – чтобы Украина эффективнее атаковала беспилотниками.

Никита Миронов

