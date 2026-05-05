БПЛА ВСУ угрожают Сочи, Николаев под ударом, ПВО Украины мотоциклисты мешают. Новости СВО
Более 40 рейсов в аэропорту Сочи вышли за пределы расписания из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 5 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-05T19:42
🟥️ Украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в Льгове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног;🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту города задерживаются десятки рейсов;🟥 В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов "для обеспечения безопасности полетов" - Росавиация;🟥 Удар нанесён по окраинам Николаева;🟥 Удары украинских дронов-камикадзе со Starlink по трем десантно-штурмовым катерам проекта 05060, судну обеспечения и самолету-амфибии Бе-12 "Чайка" в Крыму опубликовал тг-канал "Военный осведомитель". "Вполне вероятно, что противник взялся за целенаправленное уничтожение средств борьбы со своими катерами-камикадзе, чтобы повысить эффективность их применения или провести какую-то масштабную операцию с участием БЭК", - сказано в публикации;🟥 В Полтавской области мотоциклисты "мешают работе ПВО". В н.п. Опошня ВСУшники из мобильных огневых групп жалуются, что из-за мотоциклов им "сложнее ориентироваться по звуку во время атак". Глава населённого пункта назвал это "диверсией";Из-за аварии на энергообъекте в Новгород-Северском районе обесточены свыше 26 тысяч пользователей", сообщает "Черниговоблэнерго";🟥 Бывший вице-премьер при президенте Викторе Януковиче и экс-кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко стал внештатным советником Кирилла Буданова*, обещавшего убивать русских по всему миру.
БПЛА ВСУ угрожают Сочи, Николаев под ударом, ПВО Украины мотоциклисты мешают. Новости СВО

19:42 05.05.2026
 
Более 40 рейсов в аэропорту Сочи вышли за пределы расписания из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 5 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥️ Украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в Льгове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранены двое.
У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног;
🟥 В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту города задерживаются десятки рейсов;
🟥 В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов "для обеспечения безопасности полетов" - Росавиация;
🟥 Удар нанесён по окраинам Николаева;
🟥 Удары украинских дронов-камикадзе со Starlink по трем десантно-штурмовым катерам проекта 05060, судну обеспечения и самолету-амфибии Бе-12 "Чайка" в Крыму опубликовал тг-канал "Военный осведомитель".
"Вполне вероятно, что противник взялся за целенаправленное уничтожение средств борьбы со своими катерами-камикадзе, чтобы повысить эффективность их применения или провести какую-то масштабную операцию с участием БЭК", - сказано в публикации;
🟥 В Полтавской области мотоциклисты "мешают работе ПВО". В н.п. Опошня ВСУшники из мобильных огневых групп жалуются, что из-за мотоциклов им "сложнее ориентироваться по звуку во время атак". Глава населённого пункта назвал это "диверсией";
Из-за аварии на энергообъекте в Новгород-Северском районе обесточены свыше 26 тысяч пользователей", сообщает "Черниговоблэнерго";
🟥 Бывший вице-премьер при президенте Викторе Януковиче и экс-кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко стал внештатным советником Кирилла Буданова*, обещавшего убивать русских по всему миру.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел ситуацию в публикации "Социология" от Мендель. Как Буданов* готовится к переговорам
* Внесён в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
