Дрон ВСУ убил тракториста, Абхазия закрыла границу. Новости СВО - 05.05.2026
Дрон ВСУ убил тракториста, Абхазия закрыла границу. Новости СВО
Растёт количество мирных жителей, пострадавших от атак беспилотников украинской армии. Об этом сообщает 5 мая телеграм-канал Украина.ру
Дрон ВСУ убил тракториста, Абхазия закрыла границу. Новости СВО

19:03 05.05.2026
 
Растёт количество мирных жителей, пострадавших от атак беспилотников украинской армии. Об этом сообщает 5 мая телеграм-канал Украина.ру
Бойцы российской группировки войск "Запад" выследили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" и поразили её ударом "Ланцета" в районе Волосской Балаклеи Харьковской области.
И коротко о других новостях к этому часу:
🟥 До 34 выросло число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов;
🟥 11 пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары находятся в больницах, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов;
🟥 В районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона — погиб тракторист, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
🟥 Взрывы гремят в Одесской области — налёт "Гераней";
🟥 Ракетный удар нанесён по объекту противника в Тростянце Сумской области;
🟥 Ракетный удар нанесён по объекту в Миргороде на подконтрольной ВСУ территории Полтавской области;
🟥 Местные жители сообщают, что в Малой Даниловке Харьковской области бомбовым ударом уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ. На месте прилёта стоит много экипажей "скорых".
🟥 В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полёты, сообщила Росавиация;
🟥 Граница России и Абхазии временно закрыта из-за режима беспилотной опасности в Сочи, сообщил начальник погрануправления службы госбезопасности республики. По его словам, подразделения ПВО и Погрануправления СГБ приведены в состояние повышенной боевой готовности;
🟦 В Липецкой области отбой угрозы БПЛА;
🟦 Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - уточнили в ведомстве;
🟦 Одесский областной ТЦК подтвердил, что сегодня в автобусе ТЦК разбили стекла и задули салон газом, что позволило троим мобилизованным сбежать. В ТЦК также добавили, что их автобус был зажат автомобилями, а потому не мог уехать с места инцидента. Высказывается предположение, что данная операция была спланирована гражданскими заранее. Областной ТЦК заявил, что намерен жаловаться в полицию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
