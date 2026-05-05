Жертвы атак БПЛА ВСУ в Чувашии и Брянской области, разрушение инфраструктуры Украины. Новости СВО

Уточнено количество погибших и раненых мирных жителей после налёта беспилотников украинской армии на Чувашию. Об этом сообщает 5 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-05T17:58

🟥 "Герани" нанесли удары по объектам противника в оккупированном ВСУ Запорожье Над местом ударов поднимается дым;Серия взрывов прогремела в Сумах — последствия атак БПЛА "Герань";🟥 В Воронеже тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;Массированный удар нанесли ВСУ из РСЗО "Град" по мирным жителям посёлка Белая Березка Брянской области. По предварительной информации, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребёнок, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате подлого удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома, частных жилых домов", - рассказал он. - Информация о последствиях и разрушениях уточняется".🟥 Белгород атакован двумя беспилотниками ВСУ — ранены два мирных жителя, в том числе 11-летний ребёнок. На месте атаки повреждены 3 легковых автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От удара второго беспилотника повреждён инфраструктурный объект. 🟥 Удары в Запорожье пришлись по нескольким предприятиям, сообщают верные режиму Зеленского власти;🟥 Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин;🟥 Два человека погибли и 32 пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары, сообщил глава Чувашии. Он добавил, что повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8500 человек. В двух домах пострадали несущие конструкции, оставаться в них опасно. Режим ЧС регионального характера введён в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА;🟥 В Сочи отбой опасности — атака украинских беспилотников отражена;🟥 Своё предложение законодательно позволить откупаться от службы в ВСУ украинский нардеп Нагорняк подкрепил резонансным заявлением."Абсолютно все справки об инвалидности должны быть аннулированы, потому что 98% из них были куплены", - заявил украинский парламентарий;🟥 Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлёте к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Пострадала женщина 1945 года рождения, которая получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома. Ей оказывается вся необходимая помощь. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили", - рассказал он.Губернатор отметил, что ситуация остаётся напряжённой, дроновая активность высокая;🟥В Запорожье снова гремят взрывы;🟥 Экстренные отключения света ввели в Павлограде и прилегающих районах Днепропетровской области. Ориентировочный график электроснабжения: 3 часа со светом, 3 часа — без, сообщили в ДТЭК. Ограничения ввели из-за повреждения энергооборудования в результате очередного удара ВС РФ;🟥 Аварийное отключение света произошло в Краматорске, на оккупированной ВСУ части ДНР;🟥 После бомбового удара в Малой Даниловке местные власти перекрыли дорогу из Харькова в Дергачи. Предлагают альтернативный вариант проезда - через Черкасскую Лозовую. Общественный транспорт также курсирует по этому маршруту;🟥 ПВО Минобороны РФ сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 На границе с Днепропетровской областью российские бойцы продвинулись севернее Александрограда к реке Волчья, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Александроград пока контролируют ВСУ;🟥 Минобороны ОАЭ сообщает о налёте иранских дронов и ракет и работе ПВО.Больше новостей дня представлено в обзоре Интернет ограничили, транспорт встал, Зеленский предложил перемирие. Хроника событий на 13.00 5 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

