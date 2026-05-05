Финны заметили украинские беспилотники спустя двое суток
Финские пограничники 5 мая сообщили о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами в воскресенье, 3 мая, недалеко от границы с Россией
2026-05-05T18:15
По данным Министерства обороны Финляндии, первоначально был зафиксирован один дрон, однако позднее Пограничная служба Финляндии уточнила, что речь идёт о двух беспилотниках.
Согласно предварительным результатам расследования, аппараты с высокой вероятностью вылетели с территории Украины. Они двигались с юга на северо-восток, пересекли воздушное пространство Финляндии и продолжили полёт в направлении России.
"Предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. Они покинули воздушное пространство Финляндии в направлении России, но их возможное место назначения неизвестно", — заявили в ведомстве.
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 мая, Киеву выдвинули предупреждение. Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ беспилотниками.