https://ukraina.ru/20260505/finny-zametili-ukrainskie-bespilotniki-spustya-dvoe-sutok-1078636260.html

Финны заметили украинские беспилотники спустя двое суток

Финны заметили украинские беспилотники спустя двое суток - 05.05.2026 Украина.ру

Финны заметили украинские беспилотники спустя двое суток

Финские пограничники 5 мая сообщили о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами в воскресенье, 3 мая, недалеко от границы с Россией

2026-05-05T18:15

2026-05-05T18:15

2026-05-05T18:15

новости

финляндия

россия

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428279_0:71:3513:2047_1920x0_80_0_0_a931fe1d655e5dcae1f9698757613661.jpg

По данным Министерства обороны Финляндии, первоначально был зафиксирован один дрон, однако позднее Пограничная служба Финляндии уточнила, что речь идёт о двух беспилотниках. Согласно предварительным результатам расследования, аппараты с высокой вероятностью вылетели с территории Украины. Они двигались с юга на северо-восток, пересекли воздушное пространство Финляндии и продолжили полёт в направлении России. "Предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины. Они покинули воздушное пространство Финляндии в направлении России, но их возможное место назначения неизвестно", — заявили в ведомстве. Напомним, в минувшее воскресенье, 3 мая, Киеву выдвинули предупреждение. Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ беспилотниками.О позиции финского руководства: Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ

финляндия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, владимир зеленский, украина