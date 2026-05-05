Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ - 05.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260505/bolshe-desyatka-zhiteley-cheboksar-popali-v-bolnitsu-posle-udarov-vsu-1078637709.html
Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ
Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ - 05.05.2026 Украина.ру
Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ
Одиннадцать пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больницах Чебоксар, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщил 5 мая журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
2026-05-05T19:09
2026-05-05T19:09
новости
россия
николай кузнецов
андриян николаев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428279_0:71:3513:2047_1920x0_80_0_0_a931fe1d655e5dcae1f9698757613661.jpg
"На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов, состояние троих оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов.В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.Главные события дня: Трамп перенес победу над Ираном, наемники ВСУ столкнулись с чумой, НАТО подобрался к Крыму. Итоги 5 мая
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078428279_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_11b71742a5bf6c8efdf90e570f84c6f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, николай кузнецов, андриян николаев, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Николай Кузнецов, Андриян Николаев, Вооруженные силы Украины

Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ

19:09 05.05.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
Пожар в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Одиннадцать пострадавших в результате атаки БПЛА находятся в больницах Чебоксар, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщил 5 мая журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
"На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов, состояние троих оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
Главные события дня: Трамп перенес победу над Ираном, наемники ВСУ столкнулись с чумой, НАТО подобрался к Крыму. Итоги 5 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияНиколай КузнецовАндриян НиколаевВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:30Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию
19:22Иран снова нанёс удары по ОАЭ, Пентагон обещает не вторгаться в Иран. Новости к этому часу
19:09Больше десятка жителей Чебоксар попали в больницу после ударов ВСУ
19:03Дрон ВСУ убил тракториста, Абхазия закрыла границу. Новости СВО
19:03Дмитрий Медведев спел "День Победы"
18:505 мая 2026 года, вечерний эфир
18:40Россия сменила тактику ударов по Украине
18:15Финны заметили украинские беспилотники спустя двое суток
18:10Страха нет — есть работа: военкор Чаленко о настроениях в ВС РФ
18:05Финальное сражение за Донбасс: обозреватели заждались
18:00Трамп перенес победу над Ираном, наемники ВСУ столкнулись с чумой, НАТО подобрался к Крыму. Итоги 5 мая
18:00Мир начал делить американское наследство, считает политолог Чадаев
17:58Жертвы атак БПЛА ВСУ в Чувашии и Брянской области, разрушение инфраструктуры Украины. Новости СВО
17:55Абхазия открыла границу с Россией
17:40Заставил спецназ США говорить по-украински: кто будет в НАТО отвечать за поддержку Украины
17:35Итоги 05.05.26: Ормуз вспыхнул, возможен удар по центру Киеву из-за провокаций
17:30Украина потратила больше, чем Израиль с 1947 года, рассказал Безпалько
17:00Искусственный интеллект не заменит артиллерию: Носков о пределах возможностей БПЛА
16:37Мощные взрывы на окраине Харькова, Собянин рассказал о сбитых БПЛА. Новости СВО
16:30Кто на самом деле рулит Ираном? Вайнер о загадочной ситуации в Тегеране
Лента новостейМолния