Россия сменила тактику ударов по Украине - 05.05.2026 Украина.ру
Россия сменила тактику ударов по Украине
Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с "МК" 5 мая рассказал, что российская армия начала применять новую тактику, сравнивая с землей военные мощности противника
2026-05-05T18:40
© Министерство обороны РФ / Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с "МК" 5 мая рассказал, что российская армия начала применять новую тактику, сравнивая с землей военные мощности противника
"Именно поэтому противник ожесточенно бьет по тыловым городам России, в надежде использовать завезенные дроны и ракеты до их уничтожения", - пояснил эксмперт.
Напомним, за последние сутки Вооруженные силы РФ нанесла более 35 серий ударов по восьми областям Украины. Под удар попали Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Одесская и Киевская области. При этом аналитики обращают внимание на то, что в одной серии могут быть несколько прилётов, которые часто идут плотными волнами.
"Удары распределены не равномерно, а по функциям регионов: север — логистика, восток — фронт, центр — управление, юг — пусковые позиции и порты. "Удар" — это не один беспилотник или ракета. Это серия. А в серии — несколько прилётов. Иногда три-пять, а иногда и более десяти по одной точке или району. И это не полетело столько в сторону Украины, а долетело!", - отметил военный аналитик.
Что касается целей, то в числе приоритетных остаются порты, промышленность, логистика, железнодорожные узлы, а также энергетическая и газовая инфраструктура.
