Заставил спецназ США говорить по-украински: кто будет в НАТО отвечать за поддержку Украины

Структуру, которую учредили для передачи помощи Киеву под эгиду Североатлантического альянса накануне прихода к власти Дональда Трампа, в ближайшее время может возглавить высокопоставленный американский офицер, впервые запустивший курсы украинского языка для "зелёных беретов"

2026-05-05T17:40

Министр войны США Пит Хегсет выдвинул кандидатуру начальника штаба командования специальных операций США (USSOCOM) генерал-майора Гийома Бопера на пост главы миссии при НАТО по поддержке Украины, объявил Пентагон.Что это значит? Давайте разбираться.В июле 2024 года, когда Соединённые Штаты возглавлял ещё президент-демократ Джо Байден, а Североатлантический альянс – Йенс Столтенберг, не скрывавшие своей солидарности с Киевом, на саммите блока в Вашингтоне договорились об учреждении Миссии НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности и обучении (со штаб-квартирой в немецком Висбадене и персоналом примерно в 700 человек), которой предстояло координировать поставки вооружения на Украину и ремонт военного оснащения, а также боевую подготовку военнослужащих ВСУ на базах стран-союзниц."Это не сделает НАТО стороной конфликта, но поможет Украине обеспечить своё право на самооборону", - объявил тогда Столтенберг.В этом, собственно, вся натура НАТО: не самоустраняться от конфликта, но противостоять России чужими руками, не собственными же силами и ресурсами жертвовать!Создание новой структуры было в тот момент необходимо для Альянса, поскольку на носу президентские выборы в США, и все прекрасно осознавали, что в случае победы республиканца Дональда Трампа Америка уже не будет играть роль локомотива поддержки Киева со стороны Запада, поэтому вывели координацию помощи Украине из-под прямого управления США в рамках формата "Рамштайн" под эгиду НАТО: если Вашингтон свернёт финансирование, платить продолжат остальные государства-члены.Собственно, так и получилось. После возвращения к власти Трамп не только не пытался свернуть миссию, а, наоборот, использовал её в своих интересах. Да, он положил конец безвозмездному вооружению ВСУ, но наладил схему, которая позволяет пополнить казну благодаря украинскому конфликту – продавать оружие американского производства европейским партнёрам по НАТО, а те уже сами передают его Киеву, – и происходит это в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене."В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - говорилось в заявлении НАТО в августе 2025 года.Таким образом, миссия в Висбадене стала координационным хабом: собирает запросы от ВСУ, сопоставляет их с тем, что могут продать США, и согласовывает оплату от европейцев.Гийом Бопер, которого Пентагон хочет поставить во главе всей этой НАТОвской структуры, - высокопоставленный американский офицер, специализирующийся на специальных операциях и нетрадиционных методах ведения войны, его карьера тесно связана с международным военным сотрудничеством.Ключевым этапом в его карьере стал переход в Силы специального назначения (известные как "зелёные береты") в апреле 2000 года, с тех пор он дослужился до командных и штабных должностей в элитных подразделениях, в частности с июня 2020 по июнь 2021 года руководил совместной оперативной группой спецназначения в рамках операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке против боевиков ИГ*. Переход на должность заместителя командующего операциями в Командовании космической и противоракетной обороны армии США потребовал от генерала прохождения курса обучения для получения знаний в области космических операций и интеграции систем ПРО.Понимание Бопером этих сфер будет очень ценно для Миссии при НАТО по поддержке Украины, учитывая, что укрепление системы ПВО входит в список приоритетных направлений сотрудничества Североатлантического альянса и Киева, Владимир Зеленский постоянно в своих турне по западным странам просит европейских чиновников помочь именно с этим аспектом.Вот интересный факт из биографии Бопера. Будучи командующим Центром и школой специальных операций имени Джона Кеннеди, он осенью 2023 года включил в программу языкового, регионального образования и культуры (LREC), которая представляет собой заключительный этап подготовки спецназа США, украинский язык.Как утверждал Бопер, украинский ранее не преподавался кандидатам в "зелёные береты", но, учитывая требования современного поля боя, это важнейший навык для американских военных, позволяющий эффективно взаимодействовать с украинскими партнёрами. По словам же директора LREC подполковника Бенджамина Брингхерста, трудно давать советы партнёрским силам, если вы не говорите на их языке или не понимаете их культуру, а понимание этого позволяет военнослужащим устанавливать отношения на основе прочного взаимопонимания.Любопытно, что несколькими месяцами позднее, в январе 2024 года, курсы украинского языка запустили для военнослужащих самих ВСУ, поскольку они общаются преимущественно по-русски. Таким образом, получается, что украинские бойцы должны учить украинский язык, чтобы общаться на нём с американскими визави, которым придётся тоже осилить украинский. И это при том, что, как можно сделать вывод из отчётов Пентагона и профильных учебных заведений, в число стратегически важных стабильно входит русский язык, и лингвистический институт Пентагона ежегодно выпускает сотни специалистов-русистов.Говоря про полугодовые курсы украинского, Бопер уточнял, что язык преподаётся в разговорной форме на начальном уровне."Цель — развить культурную компетентность и наладить отношения. Сейчас этому нигде больше на кафедре не учат", - хвалился он.Правда, курс для американских военных разрабатывали не лингвисты с многолетним опытом преподавания, а пара беженок с Украины, перебравшихся в США в 2022 году после начала СВО. Студентам-спецназовцам также предлагают познакомиться с украинской культурой, в том числе готовить традиционные блюда местной кухни, чтобы поделиться ими друг с другом, узнать об обычаях страны. Можно подумать, американские "зелёные береты", относящиеся к элите ВС США, по прибытии на Украину для работы с подразделениями ВСУ непременно будут там варить борщ.Интересно, кстати, а сам Бопер в случае утверждения на должность, напрямую связанную с Украиной, начнёт изучать украинский язык или, может, уже начал?А если серьёзно, то в случае назначения его главой Миссии при НАТО по поддержке Украины Соединённые Штаты сохранят стратегическое лидерство и контроль над процессами в Альянсе, касающимися Киева, включая отслеживание цепочек поставок вооружения для ВСУ через европейских посредников, при этом сокращая собственные финансовые расходы, переложив их на партнёров по блоку. Более того, на них можно оказывать ещё большее давление по части увеличения расходов на оборону. В общем формула такая: "Европа платит, США руководят".Тут важна и личность самого Бопера, точнее, его богатый опыт: он прекрасно разбирается в специфике секретных операций, обладает знаниями в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также проведения обучения военнослужащих. Всё это в совокупности позволит повысить совместимость ВСУ с системой НАТО в долгосрочной перспективе.* организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФЧитайте также интервью американиста Дмитрия Дробницкого Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придёт "правильный парень"

Евгения Кондакова

