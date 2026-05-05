Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО - 05.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260505/pozhary-udary-po-predpriyatiyam-vs-rf-atakovali-tseli-na-ukraine-novosti-svo-1078616952.html
Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО
Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО - 05.05.2026 Украина.ру
Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО
Взрывы звучат во вторник в Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-05T11:01
2026-05-05T11:10
сво
спецоперация
лнр
запорожье
чернигов
леонид пасечник
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063285383_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_cba3478e4ddb452501a5e4ac00a29344.jpg
🟥 За сутки зафиксировано 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. Применялись ракеты, авиация, РСЗО, артиллерия и БПЛА (включая FPV). После удара "Искандером" возник пожар в нежилом здании.🟥 В центре Чернигова зафиксировали прилет "Герани", сообщают местные власти.🟥 Ракеты и дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Вероятны удары по газовой системе: без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов. 🟥 В Слобожанской громаде Днепропетровской области произошел пожар и разрушена инфраструктура. В Самаровском районе повреждены агропредприятие и АЗС. В Кривом Роге повреждена инфраструктура. 🟥 Российские дроны атаковали цели и в Киевской области. В Вышгороде возник пожар на промышленном объекте. 🟥 Зафиксированы взрывы в Харькове, повреждено складское помещение.🟥 Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Чебоксарах Выбиты окна как минимум в восьми квартирах: дрон влетел в 6 этаж многоквартирного дома, начался пожар. Жителей эвакуируют. 🟥 Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.🟥 Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля рассказал, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.🟥 Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
лнр
запорожье
чернигов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063285383_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_139b42a2e9831c9c425923e3514e9e87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, лнр, запорожье, чернигов, леонид пасечник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, ЛНР, Запорожье, Чернигов, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО

11:01 05.05.2026 (обновлено: 11:10 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Взрывы звучат во вторник в Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 За сутки зафиксировано 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. Применялись ракеты, авиация, РСЗО, артиллерия и БПЛА (включая FPV). После удара "Искандером" возник пожар в нежилом здании.
🟥 В центре Чернигова зафиксировали прилет "Герани", сообщают местные власти.
🟥 Ракеты и дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Вероятны удары по газовой системе: без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов.
🟥 В Слобожанской громаде Днепропетровской области произошел пожар и разрушена инфраструктура. В Самаровском районе повреждены агропредприятие и АЗС. В Кривом Роге повреждена инфраструктура.
🟥 Российские дроны атаковали цели и в Киевской области. В Вышгороде возник пожар на промышленном объекте.
🟥 Зафиксированы взрывы в Харькове, повреждено складское помещение.
🟥 Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Чебоксарах Выбиты окна как минимум в восьми квартирах: дрон влетел в 6 этаж многоквартирного дома, начался пожар. Жителей эвакуируют.
🟥 Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
🟥 Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля рассказал, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.
🟥 Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияЛНРЗапорожьеЧерниговЛеонид ПасечникВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:10На Украине предлагаю ввести официальную платную отсрочку от службы и отменить все справки об инвалидности, - укронардеп Нагорняк
11:02Временные ограничения введены в аэропорты Ижевск — Росавиация
11:01Удар БПЛА-камикадзе «Герань-2» ВКС России по зданию областной прокуратуры в Чернигове
11:01Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО
10:30Фицо пропустит парад Победы в Москве
09:54НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области
09:28Российские дроны ударили по предприятию в Киевской области. Новости СВО
09:10Трамп признал поражение Украины и раскрыл, на чем держатся ВСУ. Хроника событий на утро 5 мая
08:55Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
08:26Главное за ночь 5 мая
08:00Ликвидация Шухевича: во всем виноваты любовницы...
07:52ВС РФ уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Новости СВО
07:30ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
07:04Вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина в условиях глубинных противоречий между КНР и США
07:00"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе
06:55"Черный технолог" Вова Петров: как пиарщик Януковича стал обслугой Зеленского
06:50Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"
06:40Порошенко* "хочет понравиться Путину", "мужчины бегут под водой Днестра", свадьба в Каннах по-украински
06:30Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности
06:20Энергетические войны: ОАЭ вышли из нефтяных картелей, а Китай ввёл "контрсанкции" против компаний США
Лента новостейМолния