Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО

Взрывы звучат во вторник в Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-05T11:01

🟥 За сутки зафиксировано 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. Применялись ракеты, авиация, РСЗО, артиллерия и БПЛА (включая FPV). После удара "Искандером" возник пожар в нежилом здании.🟥 В центре Чернигова зафиксировали прилет "Герани", сообщают местные власти.🟥 Ракеты и дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Вероятны удары по газовой системе: без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов. 🟥 В Слобожанской громаде Днепропетровской области произошел пожар и разрушена инфраструктура. В Самаровском районе повреждены агропредприятие и АЗС. В Кривом Роге повреждена инфраструктура. 🟥 Российские дроны атаковали цели и в Киевской области. В Вышгороде возник пожар на промышленном объекте. 🟥 Зафиксированы взрывы в Харькове, повреждено складское помещение.🟥 Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Чебоксарах Выбиты окна как минимум в восьми квартирах: дрон влетел в 6 этаж многоквартирного дома, начался пожар. Жителей эвакуируют. 🟥 Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.🟥 Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля рассказал, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.🟥 Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.

