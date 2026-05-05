Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО - 05.05.2026 Украина.ру
Взрывы звучат во вторник в Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру
сво
спецоперация
лнр
запорожье
чернигов
леонид пасечник
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина.ру
СВО, Спецоперация, ЛНР, Запорожье, Чернигов, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
11:01 05.05.2026 (обновлено: 11:10 05.05.2026)
🟥 За сутки зафиксировано 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. Применялись ракеты, авиация, РСЗО, артиллерия и БПЛА (включая FPV). После удара "Искандером" возник пожар в нежилом здании.
🟥 В центре Чернигова зафиксировали прилет "Герани", сообщают местные власти.
🟥 Ракеты и дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Вероятны удары по газовой системе: без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов.
🟥 В Слобожанской громаде Днепропетровской области произошел пожар и разрушена инфраструктура. В Самаровском районе повреждены агропредприятие и АЗС. В Кривом Роге повреждена инфраструктура.
🟥 Российские дроны атаковали цели и в Киевской области. В Вышгороде возник пожар на промышленном объекте.
🟥 Зафиксированы взрывы в Харькове, повреждено складское помещение.
🟥 Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Чебоксарах Выбиты окна как минимум в восьми квартирах: дрон влетел в 6 этаж многоквартирного дома, начался пожар. Жителей эвакуируют.
🟥 Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
🟥 Глава ЛНР Леонид Пасечник 28 апреля рассказал, что 18 человек были ранены в результате атаки украинских БПЛА по зданию администрации Марковского округа.
🟥 Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.