Оба моих деда дошли до Берлина

Издание Украина.ру публикует воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. О своих родных рассказывает руководитель видеоредакции Украина.ру Татьяна Чугаенко

2026-05-09T06:25

эксклюзив

великая отечественная война

бессмертный полк

В моей семье, как и во многих других семьях нашей большой страны, о войне говорили мало. Да, я знала, что оба моих дедушки дошли до Берлина. Да, я считала их героями и очень ими гордилась. Но, к моему большому теперь сожалению, фронтовых историй мне они почти не рассказывали.Возможно, им было тяжело об этом вспоминать. Или они считали нескромным говорить о своих подвигах на войне. А может, и то и другое.В любом случае подробностей мне уже не узнать, поскольку оба моих деда лежат в земле на кладбищах Херсона. А я не могу попасть даже на их могилы, ведь в Херсоне сейчас стоят украинские войска. Очень надеюсь, что это ненадолго. Ну а пока — с удовольствием расскажу о том, что знаю о моих героических предках.Мой дедушка, Евгений Афанасьевич, служил танкистом. Его боевым крещением стала битва под Прохоровкой на Курской дуге. Потом он освобождал Украину. Был начальником штаба гвардейского танкового батальона резерва Ставки верховного главнокомандования. Участвовал в освобождении Европы. Прошёл Будапешт, Вену, Прагу... Принимал участие в операции по взятию Берлина и в знаменитой встрече на Эльбе. Вместе со своими боевыми товарищами он брал в плен штаб генерала Власова, перешедшего на сторону фашистов.В одном из боёв дедушка был тяжело ранен, но он продолжил сражаться, за что потом был награждён. Наград, кстати, у него было немало: орден Отечественной войны всех степеней, орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина» — и это лишь часть из того, что украшало его пиджак в День Победы. Звон его медалей был одним из звуков моего детства. Маленькой мне очень нравилось слушать этот перезвон, нравилось рассматривать эти блестящие висюльки, за каждой из которых, как я узнала уже потом, когда немного подросла, стоял человеческий подвиг.Моего второго дедушку, Евгения Андреевича, на фронт призвали практически в самом начале войны. И он прошёл её всю, тоже дойдя до Берлина. Служил в пограничном полку НКВД. В наступательном бою за Ливны (город в Орловской области) лично уничтожил огневую точку противника и убил трёх фашистов, обеспечив продвижение своего взвода.Среди его наград — орден Красной Звезды и медаль «За взятие Берлина». Ну и множество других, конечно.Интересная деталь: мой дедушка родился 9 мая. В 1945 году ему исполнилось 22. И с тех пор день его рождения был уже совсем другим. В этот день у него был двойной праздник: его личный и наш общий. Впрочем, нет. День Победы тоже был его личным праздником. Очень дорогим и, пожалуй, самым главным.Я — внучка победителей, и всегда этим гордилась. Горжусь и сейчас. И я знаю, что мы обязательно победим — так же, как победили наши отцы, деды и прадеды. Герои, которые себя таковыми не считали. Они просто делали своё дело. Исполняли свой священный долг. Мы, потомки победителей, свой долг исполним тоже. И конечно же, мы победим. Ведь иначе и быть не может.

Татьяна Чугаенко

