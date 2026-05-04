"Сколько Мерседес ни делай, все равно Жигули": Выползов — почему Калининград не может быть как Крым - 04.05.2026 Украина.ру
"Сколько Мерседес ни делай, все равно Жигули": Выползов — почему Калининград не может быть как Крым
Опыт Крыма неприменим к Калининграду: в туризме полуострова нет украинского следа, а калининградские дельцы маниакально втыкают немецкие надписи на каждую кружку. Какую сферу ни возьми — немецкий след вылезет везде
"Сколько Мерседес ни делай, все равно Жигули": Выползов — почему Калининград не может быть как Крым

Опыт Крыма неприменим к Калининграду: в туризме полуострова нет украинского следа, а калининградские дельцы маниакально втыкают немецкие надписи на каждую кружку. Какую сферу ни возьми — немецкий след вылезет везде
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, невозможно представить, чтобы в Крыму продавали сувениры с сине-желтой символикой, а потом оправдывались, что это "синее небо над золотыми колосьями". Но в Калининграде местным дельцам такое маниакальное желание воткнуть немецкие надписи на каждую кружку и футболку свойственно.
Выползов отметил, что это касается не только дельцов. В этом году регион отмечал 80-летие со дня основания Калининградской области и придумал медаль: сверху — немецкие королевские ворота, снизу — море.
"Немецкое — это то, что было. Море — это то, что вечно. А где тут что-то про Россию или про СССР? Нет ничего", — возмутился политолог.
Подытоживая, эксперт провел аналогию с известным анекдотом про АвтоВАЗ: "Сколько Мерседес ни делай, все равно Жигули получаются".
"Какую сферу жизни Калининградской области ни возьми, все равно этот немецкий след вылезет", — резюмировал Выползов.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
