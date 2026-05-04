"Впервые нет русских!" Зеленский хотел "посмотреть в глаза", но получил ответ: "Надо быть скромнее!"

Последний саммит Евросоюза на Кипре начинался на вполне мажорной ноте.

2026-05-04T06:58

- Это огромное облегчение! Впервые за много лет здесь нет русских, - с восхищением оглядывался по сторонам премьер Польши Дональд Туск.Что он имел в виду? Видимо, отсутствие премьера Венгрии Виктора Орбана.Хотя Орбан - чистый венгр, и русских корней у него никаких нет, очевидно, что Туск выражался образно."Можно дышать"Если думаешь о своём народе и своей стране и отказываешься идти в ногу со всем остальным еврорейхом - значит, ты русский! Это же очевидно!Только русский может осмелиться не подчиниться евробюрократам.Но когда за спиной Туска оказался премьер Словакии Роберт Фицо, Туск понял, что был не прав:- Нет, нет, это была шутка, - поправил он сам себя.То есть словак Фицо - тоже русский?Кстати, Туска в его радостных оценках поддержали Литва: "можно работать".И Финляндия: "можно дышать".Это, оказывается, Орбан не давал им дышать.Антониу Кошта сообщил журналистам: "сегодня очень хороший день!"Ну что ж, надо будет посмотреть, как у них пойдёт дело без Виктора Орбана. Пока что, есть такое впечатление, хуже, чем с ним.Раньше всё можно было свалить на одного "отщепенца". Теперь же все противоречия между странами ЕС начнут проявляться совершенно конкретно.Но пока что, на Кипре, многие из приехавших изображали большую радость от отсутствия Виктора Орбана, который "блокировал" работу еврочиновников и национальных лидеров.Работа же их заключалась в том, чтобы забрать деньги из карманов налогоплательщиков европейских стран и "отдать Зеленскому" (на самом деле, не ему и не Украине, но говорить об этом налогоплательщику не надо).Зеленский и ЕСЗеленский и сам прибыл на этот кипрский "праздник жизни и новых кредитов".Но цель его была другой. Не кредит, с ним то всё было понятно. Это не "кредит Украине", это кредит самим "еэсовцам".Из 90 миллиардов 24 пойдут на погашение прошлых кредитов, 60 распределят между европейскими производителями оружия, немного дадут денег Украине (попутно выставляя всё новые условия: повысить налоги, повысить цены на коммунальные услуги и т.д.)Цель Зеленского, как он сам её сформулировал: "посмотреть в глаза" евробюрократам и главам государств Европы. И спросить: мол, когда же в ЕС?ЕС - это, с одной стороны, морковка, которой кормят украинский народ, как ослика, все годы независимости.Вот "вступим в ЕС, и заживём!" Там и пенсии по 3 тысячи евро, там и еда другая, и вода, и жильё бесплатно, и свобода с демократией.И несмотря на то, что треть страны уже выехала в тот самый ЕС, и уже там обосновалась, национальная мечта остаётся все той же:Эмигрируем всей страной!Это прямо уже украинская "идея фикс".Британские "друзья"А с другой стороны, вступление в ЕС - это задача, поставленная перед Зеленским его кураторами, которые всем хорошо известны.Бывший английский премьер Борис Джонсон, который "посоветовал" весной 2022 года: "просто продолжайте воевать".Король Карл, который утешал ошарашенного Зеленского, после того как его пинками выгнали из Белого дома в феврале 2025.Глава службы МИ 6, у которого Зеленский провел больше часа в кабинете, посетив Англию в 2020 году (беспрецедентный случай, глава государства находится с тайным визитом у главы разведки другой страны).Кстати, опубличили этот факт сами британцы, чем Зеленский был страшно недоволен (ещё бы!)Именно тогда, как считает украинский политолог Константин Бондаренко, автор книги о Зеленском, под названием "Джокер", Зеленский был завербован британскими спецслужбами.И сегодня надоевшие всем рассказы "возьмите Украину в ЕС" - это цель Британии, которую старательно выполняет Зеленский.Украина - новый член или ЧВКВ чем смысл?Украина, по замыслу бритов, будет тогда существовать за счёт ЕС, войдёт в военные структуры (она и так там, но нужно ещё больше и главное, нужен официальный статус) и дальше продолжит воевать против России уже как член ЕС.Получится "прекрасная" конфигурация. Такая же, как в предыдущих двух мировых войнах, которые подготовила Британия. Вся Европа против России, только теперь ещё плюс Украина.Украина обязательно нужна. Потому что: кто же будет воевать?В Германии, например, два года не могут укомплектовать бригаду для службы в Литве. Там уже построен прекрасный городок для жизни солдат бундесвера. Но пока что в бригаде - 600 человек, а нужно 6 тысяч.Кто вообще там будет воевать? Даже если объявят мобилизацию в Европе. Мигранты?Вот такая подоплёка под якобы "роскошным" для Украины вступлением в ЕС.Украину должны принять как ЧВК. Наёмная армия.Таким же точно ЧВК было Войско Запорожское. И такой же была структура Запорожской Сечи: крепостные холопы и военные люди плюс небольшая кучка управленцев, которые вечно грызлись между собой за власть.И Украина выполняет ещё одну роль: это полигон. Не могут же страны ЕС жертвовать своей территорией!Об этом, кстати, говорят совершенно открыто.Цезарий Томчик, заместитель главы польского Минобороны:"Украина - уникальный полигон для испытаний.""100 лет не вступит!"Так почему же такой прекрасный полигон с холопами и ЧВК ещё не в ЕС?А зачем? Никто не хочет нести ответственность за эту страну. Гораздо легче, как сейчас, заявлять: во всем виноват Зеленский.Неожиданно выяснилось, что даже при отсутствующем Викторе Орбане, никто Украину в ЕС видеть не хочет.Издание "Политико" опубликовало мнения шести еврочиновников, которые на условиях анонимности поделились своими мнениями.Такими, например:"Мы его единственные друзья, поэтому ему, возможно, стоило бы держать язык за зубами.""Членство - это не подарок""Они говорят: "вы нам должны". И это не помогает.""Ему пришлось услышать несколько жёстких истин. Это будет не так просто, как он думает".Эти "анонимные чиновники" - даже хуже, чем если бы Макрон встал и сказал: не будет Украины в ЕС! Потому что чиновник в ЕС важнее и главнее президентов стран. Несмотря на то, что чиновников, в отличие от президентов, никто не выбирает.А Макрон, кстати, встал и сказал. Не так, конечно, а с лживой европейской любезностью."Ограниченное членство", - сказал Макрон."Без доступа в фонды ЕС", - добавил канцлер Мерц."Символическое членство", - хором предложили Франция и Германия.Да, это не так прямолинейно, как говорил Виктор Орбан: "100 лет Украина не вступит в ЕС".Но смысл точно такой же.Деньги по карманамДа, европейцы готовы "распределять кредиты" по своим карманам.84 миллиарда из 90 вообще не попадут на Украину! Кстати, судьба оставшихся 6 миллиардов тоже ещё неизвестна. Цепкие лапки Урсулы не выпустят их просто так."Украина" стала прекрасной прачечной для еврочиновников. Раньше такими прачечными были "зелёная повестка" или "энергосбережение". И на "климат", и на ветряки с солнечными панелями уходили миллиарды, которые оседали в карманах чиновников.Но Украина оказалась в этом смысле просто "золотым дном". И проверить расходы невозможно! Чем дольше продолжается война, тем богаче будет евробюрократ.Но деньги по карманам раскладывать - это одно. А получить нового визгливого "члена ЕС", который банально будет требовать бесконечных денег и выполнять указания Британии внутри ЕС - это нет.И в отсутствие Виктора Орбана, когда всем стало так "легко дышать", все противоречия ЕС не только остались, но вылезли на поверхность даже более явно.Это раньше можно было всё свалить на Орбана.А теперь на вопли с Украины "мы не желаем символического членства!" можно не обращать внимания.И уже, например, испанское издание "Ребелион" назидательно пишет: "Терпение Европы не бесконечно. Если Зеленский не прекратит нападки на союзников, Киев лишится помощи".Деньги "под Украину" получены и "попилены". Сама же Украина в ЕС никому не нужна. Да и не была никогда нужна.

Елена Мурзина

