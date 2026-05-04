Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2622 украинских БПЛА
2026-05-04T01:47
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2622 украинских БПЛА

01:47 04.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2622 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 4 мая сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 30 апреля (571 единица) и 3 мая (740 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 20 по 26 апреля, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2745 украинских БПЛА.
Вечером 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион погибли отец и сын, ранения получили несколько человек.
