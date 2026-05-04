ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией - 04.05.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-04T07:59
2026-05-04T08:23
ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

07:59 04.05.2026 (обновлено: 08:23 04.05.2026)
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" написал, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву.
Ранее в понедельник он информировал о том, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве, пострадавших нет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что за вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожено 11 БПЛА над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского, и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Около 20 беспилотников уничтожено в шести районах Ростовской области, данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы, уточнил он.
