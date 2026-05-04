https://ukraina.ru/20260504/pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1078564282.html

ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией - 04.05.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-04T07:59

2026-05-04T07:59

2026-05-04T08:23

сво

спецоперация

россия

москва

ульяновская область

сергей собянин

украина.ру

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" написал, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву.Ранее в понедельник он информировал о том, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве, пострадавших нет.Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что за вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожено 11 БПЛА над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского, и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Около 20 беспилотников уничтожено в шести районах Ростовской области, данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы, уточнил он. Об успехах россиян - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия

москва

ульяновская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, москва, ульяновская область, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны