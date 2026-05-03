Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей

В ближайшие несколько дней в Британии пройдут местные выборы. Будут разыграны более 5000 мандатов советников в местных органах власти. Социология предвещает потерю лейбористской партией большей части мандатов в округах, где голосование пройдет в этом году. На смену лейбористам придут другие политические силы.

2026-05-03T20:36

Характерная для Британии двухпартийная политическая система, состоящая из Консервативной и Лейбористской партий, которые делят абсолютное большинство мандатов между собой, оставляя другим политическим силам несколько процентов мест, начинает расползаться. Консерваторы так и не смогли восстановиться после поражения на выборах в Палату Общин в 2024 году, а лейбористы не оправдали доверия своих избирателей. Не удалось взять под контроль миграционный кризис и побороть растущую преступность, а экономика Соединенного Королевства показывает минимальный рост.Леволиберальная политическая доктрина, которой придерживаются лейбористы, ставит во главу угла экологию, социальную справедливость и права меньшинств. В соответствии с ней, гендерное и расовое разнообразие общества вкупе с использованием возобновляемых источников энергии способно обеспечить устойчивый экономический рост. Тем временем, годы идут, а ситуация лучше не становится.Расовое разнообразие вместо общественного согласия порождает межэтническую рознь. Миграционная политика Лондона позволила собраться в крупных городах Британии людям совершенно разных культур. Сформировались диаспоры из пакистанцев, индусов и выходцев из различных стран Африки. Религиозные и культурные различия не сформировали эклектичную мозаику, а стали основой для формирования неформальных сетей и организованной преступности.Маргинализация значительной части мигрантов породила у коренного населения неприязнь, отторжение и враждебные чувства к выходцам из других культур. Мигранты же стали чувствовать угрозу и начали отдавать ещё большее предпочтение объединению со своими по этнокультурному признаку. Там, где леволиберальная теория постулировала единство в многообразии, сложилась спираль взаимной радикализации.Экологическая политика принесла первые плоды. Однако они оказались отравленными. Возобновляемая энергия, которая должна была принести чистый воздух и гарантии энергетической безопасности, не справилась с возложенной задачей. Вместо этого цена на электроэнергию для бизнеса начала бить рекорды: британские предприятия вынуждены платить за электричество в 2 раза больше своих американских конкурентов и на треть больше немецких, итальянских, австрийских, швейцарских и австралийских (а эти страны, к слову, не славятся своей дешевой электроэнергией). Немногим хуже ситуация только в Венгрии, энергетическая безопасность которой была подорвана перекрытием “Дружбы”.Граждане также страдают от дорогой энергии. Непомерная цена коммунальных услуг заставляет экономить на отоплении, воде, а в некоторых случаях и на бытовой технике. В последние несколько лет в СМИ часто выходили материалы про британские семьи из низшего среднего класса, которые практически все время проводят в дешевых фаст-фуд ресторанах из-за нехватки денег для оплаты коммуналки. Жертвами энергетического перехода часто становятся и пенсионеры: нередки случаи, когда пожилые британцы замерзали насмерть в своих квартирах.Заработала на экологической повестке только королевская семья, которая получает доход от сдачи в аренду земель для ветряков. А вот британской промышленности и населению пришлось перейти в режим выживания. Экономические показатели в таких условиях будут крайне низкими, а ответственность за это британцы справедливо возлагают на своё правительство.Внешнеполитический курс лейбористского правительства также оказался провальным. Геополитические амбиции Соединенного Королевства не были реализованы: страна увязла в противостоянии с Россией и тратит дефицитные средства на её сдерживание, попутно утрачивая остатки влияния на сохранившиеся островные владения. Гипотетическая победа в борьбе с Россией могла бы облегчить британский экономический кризис, но победа всё не настаёт, а проблемы усугубляются.Февральский опрос YouGov фиксирует неоднозначное отношение населения Британии к политике страны в отношении России. При всей мощи антироссийской пропаганды, около половины британцев негативно оценивают действия правительства на этом направлении. А доля тех, кто считает, что политика Лондона полностью верна находится на отметке в 3%. Этих цифр достаточно для продолжения такой политики при сохранении внутренней стабильности, но явно не хватает, чтобы объяснить населению внутриполитические неурядицы необходимостью затянуть пояса для борьбы с Путиным.Трудностей добавляет и изменившаяся с приходом Дональда Трампа позиция США. Британскому премьер-министру Киру Стармеру не удалось убедить американского президента в важности сохранения единства Запада в борьбе против России. У того оказались свои планы: борьба против Китая, война с Ираном, обеспечение проамериканского порядка в Латинской Америке. Украина в этот список не попадает. А без военно-политической и экономической мощи Соединенных Штатов поддержка Украины полностью легла на плечи Европы и стала обходится значительно затратнее. В том числе и для Британии.Недавний визит короля Великобритании Карла III в США был призван повлиять на позицию Дональда Трампа относительно координации внешнеполитического курса с Британией и сгладить накопившиеся между союзниками противоречия. Король держался очень уверенно, а результаты его поездки были единогласно восприняты британцами как позитивные, но к смене стратегии Белого Дома это не привело. Британцы получили огласку своей позиции во всех мировых СМИ, а Трамп, в качестве символического жеста, снял пошлины на торговлю виски. Получился хороший PR-эффект, но согласия по ключевым вопросам стороны так и не достигли.После двухлетней череды неудач действующего правительства разгромные результаты на местных выборах неудивительны. Вероятно, после них лейбористы попытаются переломить повестку в свою пользу: проведут смену лидера партии и сформируют новое правительство. При таком сценарии Кир Стармер лишится премьерского поста и станет козлом отпущения за внутренние и внешние неурядицы. Однако системных изменений ждать не стоит: консерваторы действовали также, меняя премьеров как перчатки, вот только их политика оставалась прежней.До выборов в Палату Общин остается 3 года (если не будет досрочных), но нынешние тенденции позволяют говорить о структурных сдвигах в настроении избирателей. Старая система, ориентированная на медианного избирателя и побуждавшая две крупнейшие партии страны сближать свои позиции, показала свою несостоятельность. Консерваторы и лейбористы окончательно превратились в леволиберальные партии, которые растеряли поддержку своего электорального ядра. Им на смену приходят другие силы.Консерваторов заменит Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. До возвышения реформистов он был известен как архитектор Брекзита, сейчас же он превратился в лидера самой популярной партии страны. Reform UK использует классические для правых популистов лозунги: ограничение миграции, борьба с преступностью, восстановление промышленности и постановка национальных интересов на первое место. Эта риторика находит отклик у избирателей, которые устали от бушующего кризиса. Тем не менее, на фоне неудач Трампа популярность партии несколько упала: часть избирателей перестала верить политикам со схожими лозунгами.Лейбористы же уступают своё место партии Зеленых. Зеленые начали свое восхождение позже реформистов, поэтому пока уступают им в рейтингах. Однако разрыв быстро сокращается. Зеленые предлагают избирателю с головой удариться в радикальный левый либерализм и довести постмодернистскую революцию до конца. С их точки зрения причина кризиса не в неверно избранной политике, а в том, что она не получила достаточной реализации.Рост популярности реформистов и зеленых иллюстрирует углубление политического раскола между различными группами населения. Избиратели готовы голосовать за более радикальные идеи в надежде вывести свою страну из кризиса. В случае же неудачи виноватыми всегда можно сделать своих политических соперников.Общественный раскол практически никогда не приводит к хорошим результатам, а внутриполитическая обстановка накаляется всё сильнее и сильнее, угрожая взрывом политического насилия. Когда возникнет искра, способная поджечь эту пороховую бочку – никто не знает. Понятно одно – в случае взрыва общество придется отстраивать по кирпичикам. Арсений Ищенко

