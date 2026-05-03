Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/nakanune-vozmozhnogo-vzryva-krakh-leyboristov-i-smena-predpochteniy-britanskikh-izbirateley-1078558912.html
Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей
Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей - 03.05.2026 Украина.ру
Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей
В ближайшие несколько дней в Британии пройдут местные выборы. Будут разыграны более 5000 мандатов советников в местных органах власти. Социология предвещает потерю лейбористской партией большей части мандатов в округах, где голосование пройдет в этом году. На смену лейбористам придут другие политические силы.
2026-05-03T20:36
2026-05-03T20:36
выборы
британия
россия
лондон
дональд трамп
кир стармер
владимир путин
эксклюзив
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/83/1033468354_0:235:5500:3329_1920x0_80_0_0_8bb135ae9178fceaeca95fb332be6113.jpg
Характерная для Британии двухпартийная политическая система, состоящая из Консервативной и Лейбористской партий, которые делят абсолютное большинство мандатов между собой, оставляя другим политическим силам несколько процентов мест, начинает расползаться. Консерваторы так и не смогли восстановиться после поражения на выборах в Палату Общин в 2024 году, а лейбористы не оправдали доверия своих избирателей. Не удалось взять под контроль миграционный кризис и побороть растущую преступность, а экономика Соединенного Королевства показывает минимальный рост.Леволиберальная политическая доктрина, которой придерживаются лейбористы, ставит во главу угла экологию, социальную справедливость и права меньшинств. В соответствии с ней, гендерное и расовое разнообразие общества вкупе с использованием возобновляемых источников энергии способно обеспечить устойчивый экономический рост. Тем временем, годы идут, а ситуация лучше не становится.Расовое разнообразие вместо общественного согласия порождает межэтническую рознь. Миграционная политика Лондона позволила собраться в крупных городах Британии людям совершенно разных культур. Сформировались диаспоры из пакистанцев, индусов и выходцев из различных стран Африки. Религиозные и культурные различия не сформировали эклектичную мозаику, а стали основой для формирования неформальных сетей и организованной преступности.Маргинализация значительной части мигрантов породила у коренного населения неприязнь, отторжение и враждебные чувства к выходцам из других культур. Мигранты же стали чувствовать угрозу и начали отдавать ещё большее предпочтение объединению со своими по этнокультурному признаку. Там, где леволиберальная теория постулировала единство в многообразии, сложилась спираль взаимной радикализации.Экологическая политика принесла первые плоды. Однако они оказались отравленными. Возобновляемая энергия, которая должна была принести чистый воздух и гарантии энергетической безопасности, не справилась с возложенной задачей. Вместо этого цена на электроэнергию для бизнеса начала бить рекорды: британские предприятия вынуждены платить за электричество в 2 раза больше своих американских конкурентов и на треть больше немецких, итальянских, австрийских, швейцарских и австралийских (а эти страны, к слову, не славятся своей дешевой электроэнергией). Немногим хуже ситуация только в Венгрии, энергетическая безопасность которой была подорвана перекрытием “Дружбы”.Граждане также страдают от дорогой энергии. Непомерная цена коммунальных услуг заставляет экономить на отоплении, воде, а в некоторых случаях и на бытовой технике. В последние несколько лет в СМИ часто выходили материалы про британские семьи из низшего среднего класса, которые практически все время проводят в дешевых фаст-фуд ресторанах из-за нехватки денег для оплаты коммуналки. Жертвами энергетического перехода часто становятся и пенсионеры: нередки случаи, когда пожилые британцы замерзали насмерть в своих квартирах.Заработала на экологической повестке только королевская семья, которая получает доход от сдачи в аренду земель для ветряков. А вот британской промышленности и населению пришлось перейти в режим выживания. Экономические показатели в таких условиях будут крайне низкими, а ответственность за это британцы справедливо возлагают на своё правительство.Внешнеполитический курс лейбористского правительства также оказался провальным. Геополитические амбиции Соединенного Королевства не были реализованы: страна увязла в противостоянии с Россией и тратит дефицитные средства на её сдерживание, попутно утрачивая остатки влияния на сохранившиеся островные владения. Гипотетическая победа в борьбе с Россией могла бы облегчить британский экономический кризис, но победа всё не настаёт, а проблемы усугубляются.Февральский опрос YouGov фиксирует неоднозначное отношение населения Британии к политике страны в отношении России. При всей мощи антироссийской пропаганды, около половины британцев негативно оценивают действия правительства на этом направлении. А доля тех, кто считает, что политика Лондона полностью верна находится на отметке в 3%. Этих цифр достаточно для продолжения такой политики при сохранении внутренней стабильности, но явно не хватает, чтобы объяснить населению внутриполитические неурядицы необходимостью затянуть пояса для борьбы с Путиным.Трудностей добавляет и изменившаяся с приходом Дональда Трампа позиция США. Британскому премьер-министру Киру Стармеру не удалось убедить американского президента в важности сохранения единства Запада в борьбе против России. У того оказались свои планы: борьба против Китая, война с Ираном, обеспечение проамериканского порядка в Латинской Америке. Украина в этот список не попадает. А без военно-политической и экономической мощи Соединенных Штатов поддержка Украины полностью легла на плечи Европы и стала обходится значительно затратнее. В том числе и для Британии.Недавний визит короля Великобритании Карла III в США был призван повлиять на позицию Дональда Трампа относительно координации внешнеполитического курса с Британией и сгладить накопившиеся между союзниками противоречия. Король держался очень уверенно, а результаты его поездки были единогласно восприняты британцами как позитивные, но к смене стратегии Белого Дома это не привело. Британцы получили огласку своей позиции во всех мировых СМИ, а Трамп, в качестве символического жеста, снял пошлины на торговлю виски. Получился хороший PR-эффект, но согласия по ключевым вопросам стороны так и не достигли.После двухлетней череды неудач действующего правительства разгромные результаты на местных выборах неудивительны. Вероятно, после них лейбористы попытаются переломить повестку в свою пользу: проведут смену лидера партии и сформируют новое правительство. При таком сценарии Кир Стармер лишится премьерского поста и станет козлом отпущения за внутренние и внешние неурядицы. Однако системных изменений ждать не стоит: консерваторы действовали также, меняя премьеров как перчатки, вот только их политика оставалась прежней.До выборов в Палату Общин остается 3 года (если не будет досрочных), но нынешние тенденции позволяют говорить о структурных сдвигах в настроении избирателей. Старая система, ориентированная на медианного избирателя и побуждавшая две крупнейшие партии страны сближать свои позиции, показала свою несостоятельность. Консерваторы и лейбористы окончательно превратились в леволиберальные партии, которые растеряли поддержку своего электорального ядра. Им на смену приходят другие силы.Консерваторов заменит Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. До возвышения реформистов он был известен как архитектор Брекзита, сейчас же он превратился в лидера самой популярной партии страны. Reform UK использует классические для правых популистов лозунги: ограничение миграции, борьба с преступностью, восстановление промышленности и постановка национальных интересов на первое место. Эта риторика находит отклик у избирателей, которые устали от бушующего кризиса. Тем не менее, на фоне неудач Трампа популярность партии несколько упала: часть избирателей перестала верить политикам со схожими лозунгами.Лейбористы же уступают своё место партии Зеленых. Зеленые начали свое восхождение позже реформистов, поэтому пока уступают им в рейтингах. Однако разрыв быстро сокращается. Зеленые предлагают избирателю с головой удариться в радикальный левый либерализм и довести постмодернистскую революцию до конца. С их точки зрения причина кризиса не в неверно избранной политике, а в том, что она не получила достаточной реализации.Рост популярности реформистов и зеленых иллюстрирует углубление политического раскола между различными группами населения. Избиратели готовы голосовать за более радикальные идеи в надежде вывести свою страну из кризиса. В случае же неудачи виноватыми всегда можно сделать своих политических соперников.Общественный раскол практически никогда не приводит к хорошим результатам, а внутриполитическая обстановка накаляется всё сильнее и сильнее, угрожая взрывом политического насилия. Когда возникнет искра, способная поджечь эту пороховую бочку – никто не знает. Понятно одно – в случае взрыва общество придется отстраивать по кирпичикам. С нуля.Об изменениях отношения к украинскому вопросу в Польше - в статье Олега Хавича "Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны"
британия
россия
лондон
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Арсений Ищенко
Арсений Ищенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/83/1033468354_375:0:5126:3563_1920x0_80_0_0_e4af18927bc69f39518417d5c0129396.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, британия, россия, лондон, дональд трамп, кир стармер, владимир путин, эксклюзив, великобритания
выборы, Британия, Россия, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Путин, Эксклюзив, Великобритания

Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей

20:36 03.05.2026
 
© REUTERS / Henry Nicholls / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Арсений Ищенко
Все материалы
В ближайшие несколько дней в Британии пройдут местные выборы. Будут разыграны более 5000 мандатов советников в местных органах власти. Социология предвещает потерю лейбористской партией большей части мандатов в округах, где голосование пройдет в этом году. На смену лейбористам придут другие политические силы.
Характерная для Британии двухпартийная политическая система, состоящая из Консервативной и Лейбористской партий, которые делят абсолютное большинство мандатов между собой, оставляя другим политическим силам несколько процентов мест, начинает расползаться. Консерваторы так и не смогли восстановиться после поражения на выборах в Палату Общин в 2024 году, а лейбористы не оправдали доверия своих избирателей. Не удалось взять под контроль миграционный кризис и побороть растущую преступность, а экономика Соединенного Королевства показывает минимальный рост.
Леволиберальная политическая доктрина, которой придерживаются лейбористы, ставит во главу угла экологию, социальную справедливость и права меньшинств. В соответствии с ней, гендерное и расовое разнообразие общества вкупе с использованием возобновляемых источников энергии способно обеспечить устойчивый экономический рост. Тем временем, годы идут, а ситуация лучше не становится.
Расовое разнообразие вместо общественного согласия порождает межэтническую рознь. Миграционная политика Лондона позволила собраться в крупных городах Британии людям совершенно разных культур. Сформировались диаспоры из пакистанцев, индусов и выходцев из различных стран Африки. Религиозные и культурные различия не сформировали эклектичную мозаику, а стали основой для формирования неформальных сетей и организованной преступности.
Маргинализация значительной части мигрантов породила у коренного населения неприязнь, отторжение и враждебные чувства к выходцам из других культур. Мигранты же стали чувствовать угрозу и начали отдавать ещё большее предпочтение объединению со своими по этнокультурному признаку. Там, где леволиберальная теория постулировала единство в многообразии, сложилась спираль взаимной радикализации.
Экологическая политика принесла первые плоды. Однако они оказались отравленными. Возобновляемая энергия, которая должна была принести чистый воздух и гарантии энергетической безопасности, не справилась с возложенной задачей. Вместо этого цена на электроэнергию для бизнеса начала бить рекорды: британские предприятия вынуждены платить за электричество в 2 раза больше своих американских конкурентов и на треть больше немецких, итальянских, австрийских, швейцарских и австралийских (а эти страны, к слову, не славятся своей дешевой электроэнергией). Немногим хуже ситуация только в Венгрии, энергетическая безопасность которой была подорвана перекрытием “Дружбы”.
Граждане также страдают от дорогой энергии. Непомерная цена коммунальных услуг заставляет экономить на отоплении, воде, а в некоторых случаях и на бытовой технике. В последние несколько лет в СМИ часто выходили материалы про британские семьи из низшего среднего класса, которые практически все время проводят в дешевых фаст-фуд ресторанах из-за нехватки денег для оплаты коммуналки. Жертвами энергетического перехода часто становятся и пенсионеры: нередки случаи, когда пожилые британцы замерзали насмерть в своих квартирах.
Заработала на экологической повестке только королевская семья, которая получает доход от сдачи в аренду земель для ветряков. А вот британской промышленности и населению пришлось перейти в режим выживания. Экономические показатели в таких условиях будут крайне низкими, а ответственность за это британцы справедливо возлагают на своё правительство.
Внешнеполитический курс лейбористского правительства также оказался провальным. Геополитические амбиции Соединенного Королевства не были реализованы: страна увязла в противостоянии с Россией и тратит дефицитные средства на её сдерживание, попутно утрачивая остатки влияния на сохранившиеся островные владения. Гипотетическая победа в борьбе с Россией могла бы облегчить британский экономический кризис, но победа всё не настаёт, а проблемы усугубляются.
Февральский опрос YouGov фиксирует неоднозначное отношение населения Британии к политике страны в отношении России. При всей мощи антироссийской пропаганды, около половины британцев негативно оценивают действия правительства на этом направлении. А доля тех, кто считает, что политика Лондона полностью верна находится на отметке в 3%. Этих цифр достаточно для продолжения такой политики при сохранении внутренней стабильности, но явно не хватает, чтобы объяснить населению внутриполитические неурядицы необходимостью затянуть пояса для борьбы с Путиным.
Трудностей добавляет и изменившаяся с приходом Дональда Трампа позиция США. Британскому премьер-министру Киру Стармеру не удалось убедить американского президента в важности сохранения единства Запада в борьбе против России. У того оказались свои планы: борьба против Китая, война с Ираном, обеспечение проамериканского порядка в Латинской Америке. Украина в этот список не попадает. А без военно-политической и экономической мощи Соединенных Штатов поддержка Украины полностью легла на плечи Европы и стала обходится значительно затратнее. В том числе и для Британии.
Недавний визит короля Великобритании Карла III в США был призван повлиять на позицию Дональда Трампа относительно координации внешнеполитического курса с Британией и сгладить накопившиеся между союзниками противоречия. Король держался очень уверенно, а результаты его поездки были единогласно восприняты британцами как позитивные, но к смене стратегии Белого Дома это не привело. Британцы получили огласку своей позиции во всех мировых СМИ, а Трамп, в качестве символического жеста, снял пошлины на торговлю виски. Получился хороший PR-эффект, но согласия по ключевым вопросам стороны так и не достигли.
После двухлетней череды неудач действующего правительства разгромные результаты на местных выборах неудивительны. Вероятно, после них лейбористы попытаются переломить повестку в свою пользу: проведут смену лидера партии и сформируют новое правительство. При таком сценарии Кир Стармер лишится премьерского поста и станет козлом отпущения за внутренние и внешние неурядицы. Однако системных изменений ждать не стоит: консерваторы действовали также, меняя премьеров как перчатки, вот только их политика оставалась прежней.
До выборов в Палату Общин остается 3 года (если не будет досрочных), но нынешние тенденции позволяют говорить о структурных сдвигах в настроении избирателей. Старая система, ориентированная на медианного избирателя и побуждавшая две крупнейшие партии страны сближать свои позиции, показала свою несостоятельность. Консерваторы и лейбористы окончательно превратились в леволиберальные партии, которые растеряли поддержку своего электорального ядра. Им на смену приходят другие силы.
Консерваторов заменит Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. До возвышения реформистов он был известен как архитектор Брекзита, сейчас же он превратился в лидера самой популярной партии страны. Reform UK использует классические для правых популистов лозунги: ограничение миграции, борьба с преступностью, восстановление промышленности и постановка национальных интересов на первое место. Эта риторика находит отклик у избирателей, которые устали от бушующего кризиса. Тем не менее, на фоне неудач Трампа популярность партии несколько упала: часть избирателей перестала верить политикам со схожими лозунгами.
Лейбористы же уступают своё место партии Зеленых. Зеленые начали свое восхождение позже реформистов, поэтому пока уступают им в рейтингах. Однако разрыв быстро сокращается. Зеленые предлагают избирателю с головой удариться в радикальный левый либерализм и довести постмодернистскую революцию до конца. С их точки зрения причина кризиса не в неверно избранной политике, а в том, что она не получила достаточной реализации.
Рост популярности реформистов и зеленых иллюстрирует углубление политического раскола между различными группами населения. Избиратели готовы голосовать за более радикальные идеи в надежде вывести свою страну из кризиса. В случае же неудачи виноватыми всегда можно сделать своих политических соперников.
Общественный раскол практически никогда не приводит к хорошим результатам, а внутриполитическая обстановка накаляется всё сильнее и сильнее, угрожая взрывом политического насилия. Когда возникнет искра, способная поджечь эту пороховую бочку – никто не знает. Понятно одно – в случае взрыва общество придется отстраивать по кирпичикам. С нуля.
Об изменениях отношения к украинскому вопросу в Польше - в статье Олега Хавича "Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
выборыБританияРоссияЛондонДональд ТрампКир СтармерВладимир ПутинЭксклюзивВеликобритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:36Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей
19:35Ослеплённые "Сяйвом". Что не так с проектом "Суверенного ИИ" Украины
19:14Время у Киева истекло: Трамп и Путин только что полностью согласовали позиции
18:59Сивилла* русских императоров. Как Дарья Ливен взяла британскую династию на кукан адюльтера
18:40Украинские БПЛА в Финляндии и Прибалтике. Итоги 3 мая
17:04Российские военные запустили на Киев массу дронов-приманок. Главное к этому часу
17:00Взрывы слышны в Сумской области. Новости СВО
17:00Германия — главное государство в Европе: Лукьянов о том, почему на Берлин стоит смотреть в первую очередь
16:49Пашинян на саммитах в Ереване обсудит с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС новые форматы поддержки Украины
16:30"Не спорь с проблемной женщиной и беспроблемным мужчиной" — Выдрин о дискуссии Бони и Соловьева
16:00Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
16:00Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции
15:30На Купянском направлении российские войска выравнивают ситуацию и возвращают утраченные позиции
15:30Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
15:00Война идет в трех сферах, поэтому правила приходится менять — Самойлов
14:56Ракетная опасность объявлена в Белгородской области. Новости СВО
14:16В Кременчуге демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Главное к этому часу
13:55Песков: Россия предпочитает мирное соглашение по Украине, но продолжит СВО при позиции Киева
13:47Сталин и Украина: новые подробности
13:10Зеленский похвалился экоцидом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 мая
Лента новостейМолния