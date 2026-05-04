Линия АА: люфтваффе над Волгой летом 1943 года

В ночь с 3 на 4 мая украинский беспилотник опять повредил жилой дом в Москве. На прошлой неделе беспилотная опасность объявлялась в Екатеринбурге – больше 2 000 км. от Киева. Сейчас кажется, что такого никогда не было, но во время Великой Отечественной войны люфтваффе удавалось наносить весьма болезненные удары по городам в глубине территории СССР

2026-05-04T08:00

По итогам кампании 1941 года непобедимый вермахт должен был выйти на линию АА – Архангельск-Астрахань и уничтожить уральский промышленный район специальными "уральскими бомбардировщиками". В полном соответствии с графом Львом Николаевичем действия противника этой диспозицией не предполагались.До линии АА непобедимый вермахт не дошёл (хотя Волгу видел – в Твери и, особенно болезненно, в Сталинграде), а из "уралбомберов" на вооружение был принят только Heinkel He 177 Greif (грифон, а не гриф, как обычно пишут), причём последний – только в декабре 1942 года и имел он чисто военно-морскую специфику. Нет, море на Урале конечно было… Но давно – 285 миллионов лет назад.Тем не менее, проводить налёты на большую дальность немцы умели, продемонстрировав это ещё во время "битвы за Британию". Битву эту немцы проиграли, но, как считают сами британцы, в основном из-за смены стратегии в ходе операции и подготовки вторжения в СССР.До Урала немецкие бомбардировщики долететь в принципе могли – от Орла до Свердловска (Екатеринбурга) 1 600 с небольшим километров, в то время как боевой радиус* немецкого бомбардировщика Heinkel He 111 модификации Н-16, начавшего поступать в войска осенью 1942 года – свыше 2 000 км. Но по ряду причин такие операции не проводились.Зато проводились удары по поволжскому промышленному узлу, включавшему Горький (Нижний Новгород), Ярославль, Рыбинск и Саратов.Горький был просто набит военными предприятиями – Горьковский автозавод им. Молотова, судостроительный "Красное Сормово" (№112), завод имени Сталина (№92 и КБ Василия Грабина), авиазавод (№21 и КБ Семёна Лавочкина), радиозавод, моторный завод… Первый, помимо автомобилей ГАЗ, выпускал лёгкие танки Т-40/60/70, самоходные пушки СУ-76, бронеавтомобили БА-64. Второй за время войны выпустил около трети всех танков Т-34. Третий – специализированный пушечный завод. Радиозавод со временем начал производить РЛС.Ярославль – шинный, подшиниковый и автозавод, производивший тяжёлые грузовики и моторы (уже после войны производство грузовиков было перенесено в Минск и Кременчуг, а в городе осталось только моторное производство).В Рыбинске – производство авиадвигателей.Первые налёты по этому району немцы произвели в октябре-ноябре 1941 года, причём налёты происходили в полигонных условиях – по предвоенным планам район считался совершенно безопасным, ПВО было условное, с задачами по маскировке местное ПВО справиться не успело…Потому более показательными являлись налёты на Поволжье летом 1943 года, когда уязвимость района была уже очевидна, меры приняты, но…Немецкие удары по Поволжскому промышленному району были увязаны с началом "Цитадели" (первый налёт – в ночь с 4 на 5 июня 1943 года) – грандиозной операции по окружению советских войск на Курской дуге, закончившейся не менее грандиозным разгромом…Насколько можно понять, целью операции было сокращение производства военной техники (танков в основном) которое должно было сказаться на снабжении Красной армии уже после окончания сражения. Т.е., операция была стратегическая.Главной целью был ЗиМ – советская сторона провела успешную радиоигру "Друзья" в ходе которой убедила абвер в том, что именно автозавод, а вовсе не "Красное Сормово" (не говоря о Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле и Уралмаше в Свердловске) является главным производителем танков в СССР. Почему целью был выбран именно ГАЗ сказать трудно, но скорее всего из соображений правдоподобия – вряд ли кто-то поверил бы, что основное поголовье "тридцатьчетвёрок" собирается на кроватной фабрике.К лету 1943 года Горьковский корпусный район ПВО и 142-я истребительная авиадивизия (иад) были существенно усилены. На их вооружении были 47 истребителей, 43 зенитных орудий среднего и 82 малого калибра. Имелось 13 РЛС орудийной наводки СОН-2 и две РЛС "Пегматит".Рыбинско-Ярославский дивизионный район и 147-й иад ПВО включали 17 ночных истребителей, 75 зенитных орудий среднего и 19 малого калибра, 55 зенитных пулеметов.Операция планировалась на очень высоком уровне – самолёты 4 и 6 воздушных флотов (за планирование операции отвечал по-видимому штаб последнего) He 111 и Ju 88 взлетали с аэродромов в районе Орла и Брянска (прямое расстояние до Горького - 630 км.), обходили московскую зону ПВО и выходили в район цели с юго-западного направления после полуночи. Предварительно была проведена кампания дезинформации – немцы, якобы, собирались наносить удары по Москве. Сначала подавлялась система ПВО, затем шла работа по целям, причём направление ударов менялось. Бомбардировка осуществлялась с высоты 3,5-4 км. Её итоги фиксировал самолёт-разведчик.По советским данным в налётах на Горький участвовало 302 бомбардировщика которые сбросили 1 631 фугасных и 33 934 зажигательных бомб (в т.ч. на автозавод 1 095 и 2 493).В налёте на Ярославль участвовало 109 самолётов. В конце месяца ударам также подвергся Саратов – бомбили НПЗ и авиазавод.В ходе налётов на Горький погибли 254 гражданских, ранено 492. Также 28 бойцов ПВО были убиты и 27 ранены. ГАЗу были нанесены существенные разрушения – остановился главный конвейер, водозаборы, заводская ТЭЦ-1. Полностью был уничтожен колёсный цех, производивший колёса для пушек, катки для Т-34, корпуса снарядов для "Катюш". Рабочие завода утверждали, что пожар был обусловлен деревянными маскировочными конструкциями, которые легко загорелись, и остановкой водопровода.Завод был восстановлен за 100 дней, но разрушения привели к отсрочке или отмене начала производства ряда вооружений (например – зенитного танка Т-90 который так и не пошёл в серию, хотя остановка завода была не единственной причиной) и негативно повлияли на ход опытно-конструкторских работ.С другой стороны, не пострадал ни танковый завод №112, производивший Т-34, ни авиазавод №21, производивший Ла-5. Насколько этот "размен" был адекватным сейчас и не скажешь – возможно, если бы немецкие силы были рассредоточены по нескольким предприятиям ущерб оказался бы меньше… А возможно и больше.Не слишком хорошо складывалась ситуация и в других городах. В Ярославле было разрушено шесть из семи корпусов шинного завода. Восстановить производство удалось только через три месяца. Пока завод восстанавливали часть рабочих отправили на строительство шинного завода в Кирове. В Саратове было разрушено нефтехранилище и на время прекратил производство авиазавод №292 (недовыпуск составил порядка 500 истребителей Як-1).Разумеется, немецкие налёты встретили ожесточённое сопротивление ПВО. Особенно отмечали мужество девушек-зенитчиц:"До сих пор во мне живёт какое-то уважение к девушкам-зенитчицам. (...) Я никогда не наблюдал, чтобы кто-то из них раскис, струсил, растерялся или проявил какую-то слабость в боевой обстановке".А остановка была аховая – плотность огня была такова, что стволы так нагревались, что накатники не срабатывали, и заряжающие подпирали казенники орудий плечом…Потери люфтваффе над Горьким составили 14 самолётов – 8 были сбиты зенитчиками, 6 – истребителями.Причины эффективности немецких ударов были как объективными, так и субъективными.Во-первых, объективная слабость ПВО того времени – управляемых ракет не было, зенитки вели в основном заградительный огонь, истребители шарили в ночном небе на ощупь, высматривая, что осветил прожектор (а они работали не всегда – помним, что сразу же выбили ТЭЦ).Мощности и зоны покрытия тогдашних РЛС не хватало, чтобы определить направление немецких налётов (сейчас ситуация такая же – покрытие есть, но локаторы не фиксируют низколетящие БПЛА и крылатые ракеты).Во-вторых, слабость ПВО города и завода. Даниил Журавлёв, в то время – командующий Московским фронтом ПВО, позже писал:"Система ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) своевременно донесла о движении самолетов противника. Части Горьковского корпусного района имели возможность заранее изготовиться к отражению налета. Однако ряд недостатков в организации обороны города и его промышленных предприятий помешали им это сделать".Причины этого были как объективные (всё же глубокий тыловой район), так и субъективные. В частности:- кто-то спроектировал строительство аэродрома истребителей в зоне заградительного зенитного огня – хорошо хоть не сбили никого;- одна из РЛС "Пегматит" была неправильно размещена и имела обширную "мёртвую зону" в южном секторе – откуда и накатывались немцы;- РЛС орудийной наводки были плохо освоены расчётами и в бою фактически не участвовали.В-третьих, слабость работы МПВО – и что касается маскировки, и что катается работы инженерных и пожарных расчётов (последние явно не были готовы к прекращению работы водозаборов).В-четвёртых, несогласованность работы администрации завода с городскими и областными властями – каждый занимался своими разрушениями (в городе их тоже было предостаточно) и когда завод попросил о помощи локализовать пожар было уже невозможно.В-пятых, свою роль сыграл некто Леопольд Финк. В 1932-37 годах он работал по контракту на строительстве ГАЗа, занимаясь, в основном, проектированием подземных коммуникаций, а потом работая в ОТК. В 1943 году он был генералом люфтваффе…В целом историки отмечают, что немецкие бомбардировки были более эффективны, чем англо-американские.Эффективные удары по Поволжью повлекли за собой оргвыводы. Уже 5 июня Иосиф Сталин подписал постановление ГКО "О противовоздушной обороне г. Горького". Для расследования причин невыполнения задач Горьковским корпусным районом ПВО была назначена комиссия во главе с Лаврентием Берия. Было заменено командование (никого не расстреляли), ПВО получило новую технику (только зенитных орудий получили 100), а с 15 июня 1943 по 29 марта 1944 года в ПВО страны существовали два фронта – Западный и Восточный.Насколько эффективны были эти действия выяснить на практике не удалось - командование люфтваффе планировало повторение налётов на Горький, но всё как-то было не до этого - фронт стремительно катился на запад, а с лета 1944 года - ещё и восток...* Дальность полёта самолёта имеет обычно два значения – перегоночная (в один конец) и реальная (с нагрузкой и возвращением назад на остатке топлива).

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

