Пока был "Старлинк", тележки ездили: Чадаев о том, от чего действительно зависели военные

Отключение "Старлинка" — чувствительный удар, однако это даже хорошо: наконец-то зачесались тащить вперед оптику, которую нельзя запеленговать. Нужна своя связь под своим контролем, чтобы не дрожать, с какой ноги завтра встанет американский бизнесмен Илон Маск

2026-05-04T05:30

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.По словам эксперта, он может объяснить, почему начальство бодро рапортует, что "Старлинк" ни на что не влиял, а военные на низовом уровне плачут, что от него зависело всё.Глава "Ушкуйника" отметил, что поскольку "Курьер" не был штатным устройством, начальство про это не говорит. Но только штатными историями не победишь."Тем не менее, в каком-то смысле даже хорошо, что "Старлинк" нам отключили. Наконец-то у нас зачесались, чтобы тащить оптику вперед, которую нельзя запеленговать. Это лучше любого "Старлинка". Нужна своя связь под своим контролем, чтобы не дрожать по поводу того, с какой ноги завтра встанет Илон Маск", — заявил эксперт.Чадаев резюмировал, что Россия чувствительно получила по морде, но, во-первых, поделом, а во-вторых, это простимулировало заняться тем, чем давно надо было заняться.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.

