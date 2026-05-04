Пока был "Старлинк", тележки ездили: Чадаев о том, от чего действительно зависели военные
Пока был "Старлинк", тележки ездили: Чадаев о том, от чего действительно зависели военные
Отключение "Старлинка" — чувствительный удар, однако это даже хорошо: наконец-то зачесались тащить вперед оптику, которую нельзя запеленговать. Нужна своя связь под своим контролем, чтобы не дрожать, с какой ноги завтра встанет американский бизнесмен Илон Маск
Пока был "Старлинк", тележки ездили: Чадаев о том, от чего действительно зависели военные

05:30 04.05.2026
 
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, он может объяснить, почему начальство бодро рапортует, что "Старлинк" ни на что не влиял, а военные на низовом уровне плачут, что от него зависело всё.

"Все устройства, которые использовались в связке со "Старлинком", — это не штатные устройства, находящиеся на официальном снабжении. В лучшем случае — экспериментальные устройства, закупаемые для Минобороны по линии УПМИ.

В частности, наземные роботизированные комплексы вроде "Курьера". Пока был "Старлинк", тележки ездили. Как только "Старлинк" кончился, сразу возникли проблемы", — пояснил Чадаев.

Глава "Ушкуйника" отметил, что поскольку "Курьер" не был штатным устройством, начальство про это не говорит. Но только штатными историями не победишь.
"Тем не менее, в каком-то смысле даже хорошо, что "Старлинк" нам отключили. Наконец-то у нас зачесались, чтобы тащить оптику вперед, которую нельзя запеленговать. Это лучше любого "Старлинка". Нужна своя связь под своим контролем, чтобы не дрожать по поводу того, с какой ноги завтра встанет Илон Маск", — заявил эксперт.
Чадаев резюмировал, что Россия чувствительно получила по морде, но, во-первых, поделом, а во-вторых, это простимулировало заняться тем, чем давно надо было заняться.
Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
